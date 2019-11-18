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 Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" движутся в направлении материковой Украины, - ВМС ВСУ

Украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" начали движение в направлении материковой Украины

Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой. Сегодня, 18 ноября в акватории Черного моря начат процесс, по возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", - говорится в сообщении.

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Катера Бердянск, Никополь и буксир Яны Капу движутся в направлении материковой Украины, - ВМС ВСУ 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3160253
 
   
 Топ комментарии
 
Мне лично жалко. Что они просто вернули. Без компенсаций и унизительных извинений с штрафами.
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Всё... Это слив Украины }{уйлу! Хотим как при мародёре!! Верните нам мародёра!!!
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В этой жизни никогда. Вот когда его парализует или он окачурится, то тогда может лед и тронется. Но что в таком случае делать с крысчатами? это вопрос
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какой выбор, они крысы и предатели. А что делают крысы когда корабль возвращается в роднугю гавань? Правельно! Бегут. Прийдется всех кто не сможет сказать слово "Паляниця", "Над'яр'я" и "Під'яр'я" гнать ссаными тряпками на мокшанские болота
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Осваивать целину в Сибирь и вернуть татар Катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" почали рух у напрямку материкової України, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 8272 .
Помню как летом пошли в горы гулять, жара жуть, вся вода закончилась, думал окочурюсь, и тут встретили татар, отца с дочерью, девчонка, помню, такая красивая была, никогда не забуду как она мне воды давала, золотые люди....
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В стае зеленых макак хватает. Не в ту сторону рылом крутишь.
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Мне лично жалко. Что они просто вернули. Без компенсаций и унизительных извинений с штрафами.
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Ты еще глупее, чем кажешься Не вернули. а передали на ответственное хранение укр. стороне в связи с завершением следственных действий.
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А они и не отдали. Передали на "ответственное хранение", на время следствия. А мы тем самым признали кацапскую юрисдикцию Крыма.
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Якщо була така передача, то це принизливо, хоча такі дії України не є визнанням кацапської юрисдикції Криму.
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Зеркаль: ""1 апреля 2019 года, в соответствии с требованиями Международной Конвенции ООН по морскому праву, мы сообщили Российской Федерации о споре по Конвенции ООН по морскому праву. Потому что захват и удерживание украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей являются грубым нарушением Россией иммунитетов военных кораблей, гарантированных нормами международного обычного и морского права. Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Бердянськ", "Нікополь" и "Яни Капу" и 24 членов их экипажей. Однако приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации", - отметила Зеркаль.В этой связи заместитель министра отметила, что "именно это и заложено в иске МИД от 1 апреля 2019 года". Так что нужно набраться терпения штрафы и компенсации могут быть только по решению суда .
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Во всех законодательствах мира если вор или грабитель вернул то,что украл-отобрал он не перестаёт быть подозреваемым в преступлении(Преступником напоминаю признать может только суд,так во всех законодательствах цивилизованных стран,а цивилизованных в мире большинство кроме может с около 10...)
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Сейчас еще всплывёт что кто-то из приемщиков в акте расписался от "управления ФСБ РФ по Республике Крым..." будет международный скандал.
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Так оно и есть ибо суда стояли в Керчи
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Вот интересно на что моника поменяет эти 1000 тн ржавого железа? На всю Украину или только часть?
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На возможность всей Украине на НГ смотреть ГОЛУБОЙ ОГОНЕК!)))))
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Это же РЖАВОЕ ЖЕЛЕЗО Пэтрухи, думай, что пишешь. Это же он создал флот. Ну, ты и зараза.
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это ты о чем???!!! это когда я такую дурь про "флот" писал????
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..а что "чоколядне" не захотел вернуть "отжатые" корветы в 2014 году проекта 1124м,кстати-реально могли защищать границу Украину с их вооружением,и построенные в конце 80-тых и в начале 90-тых на " Ленинской кузне??? А ,"АБС"?? Или вообще "далёкий"??
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каким образом, придурок??? тебя туда надо было с берданкой отправить??? ты бы аки 007 все бы там порешал!
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Вийшло так, що захотіли і захопили. Потім захотіли і віддали металобрухт.
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Жучки и тайники с минами уже нашли!?
Бо це кацапы...они по другому жить не умеют
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Самая большая мина лежит на виду, и называется "передача на ответственное хранение".
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пуйло просто так ни чего не возвращает. теперь думай шо клован пообещал в замен...
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Навіть нічого переможного не викликає це тупувате дійство. Це взагалі перемога?
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То вони своїм ходом вже йти не можуть! Їх на налигачі тягнуть! І навіщо нам тепер цей металобрухт?!
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Им нельзя идти своим ходом ибо они и дальше остаются вещдоками
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Из унижения делают победу.
Сдача кораблей без боя - величайший позор в морской истории.
В крайнем случае команды топили собственные корабли.
Фактически - это была калька сдачи Крыма - из-за бесхребетности слюнявого Пластыря.
А теперь их "возвращают за ненадобностью и ввиду завершения следствия".
Самое грустное - невежество нашей колхозной быдломассы.
Она просто ничего не понимает...
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Наш солнцеликий малыш...остановитель воин и виртуоз на пианино...уже извинился за агресию Украины против Раски Федераски?))))
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Не, он только намазал маленькую дупку ваЗЕлином...
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Нужна тщательная радиационная и химическая проверка этих судов
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какая радость у зе, можно давать особый статус.
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