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 Политика Украины
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 21 ноября в Гааге пройдут первые слушания по захвату Россией украинских военных судов, - Зеркаль

21 ноября в Гааге состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пока "Бердянськ", "Нікополь" и "Яни Капу" направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву", - написала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Передача захваченных Россией украинских кораблей состоялась, - МИД РФ

Заместитель министра добавила, что "борьба за ребят и корабли началась с момента их незаконного задержания".

Она отметила, что "долгое время все наши политико-дипломатические усилия и усилия наших партнеров по их возвращению домой были напрасными".

"1 апреля 2019 года, в соответствии с требованиями Международной Конвенции ООН по морскому праву, мы сообщили Российской Федерации о споре по Конвенции ООН по морскому праву. Потому что захват и удерживание украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей являются грубым нарушением Россией иммунитетов военных кораблей, гарантированных нормами международного обычного и морского права. Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Бердянськ", "Нікополь" и "Яни Капу" и 24 членов их экипажей. Однако приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации", - отметила Зеркаль.

В этой связи заместитель министра отметила, что "именно это и заложено в иске МИД от 1 апреля 2019 года".

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Кроме того, она добавила, что украинская сторона собирается "доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, является нарушением норм международного права".

21 ноября в Гааге пройдут первые слушания по захвату Россией украинских военных судов, - Зеркаль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160248
 
 
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Та красавица... буквально и фигурально... последняя из мыслящих могикан, с которой зеленая сопля расправиться не отважилась... восхитительная профи...
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ууупсссс... пардон... есть еще один... Рюкзаков как антипод...
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Вот кто должен возглавлять МИД Украины, а не Дрыстайко, который то ли дурак , то ли играет роль дурака....😉
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Труппа есть труппа, и клоуны в ней не меняются...
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Поэтому кацапы их и отдали.
Слухи о пАбеде зеленой власти оказались сильно преувеличены.
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Если Зелупа до сих пор тайно не подписал с ****** обоюдный договор о отказе от притензий. Ато несмотря на то что Зелупа перед выборами обещал все согласовывать с народом на рехверендуме а вместо етого мы узнаем о новых договорах Зелупы и ***** из просочившейся информации через росийскую прессу.
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до сих пор тайно не подписал с ****** обоюдный договор о отказе от притензий\\\\\\\\\

Вы еврей?
Давай.те с Вами подпишу "тайный договор" об отжатии половины лохобизнеса Ротшильда?
Или "договор" потом не вылезет кому-то боком?
Это же тянет на госызмену..... А, блин, я забыл просто в какой стране Зеля президент..... тянет на госызмену уже ой как много что. Так шо Вы прав походу. Потом два гнома скажут: "этонемы"))
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Так это не Порох их отдал, а паРашка их в нейтралных водах захватила?...Опять ЗЕлепузики и ольгинские начнут знакомую мантру повторять... 21 ноября в Гааге пройдут первые слушания по захвату Россией украинских военных судов, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9275
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А смысл теперь рассматривать захват, если корабли возвращаются в родную гавань? Кацапы там вроде даже косметический ремонт сделали, хотя рации и украли...
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параходики прямують додому, тобто нема чого позиватись, та і для кацапії, рішення будь якого суду, не в її користь просто бумажка. це треба мати в голові завжди, де є якісь відношення з парашею
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В том то и дело что мокшанскими бумажками в трибунале можно только жопу подтереть 😂
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команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу Источник: https://censor.net.ua/n3160248\\\\\\\\\

Одежду купить, покушать, еды купить и "немножко подписать"(что-то там за моряков)
Чет слишком быстро "расследуют", потому что просто по показаниям радаров можно бы за день разобраться.
Командуны мля. Зеркаль вроде - добрая, но уже столько "добрых" было, шо не верится никому. Савченки-бени-дубинские - все себя позиционируют как патриоты(реально - для дискредитации самого слова).
Обосрется ли "команда"?

как тогда румыны отобрали чет там шельф и остров. и так был один остров, так обосрались вроде бы в очевидном деле(наши то). обосрались не за просто так...
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Сейчас Зеркаль кацапам покажет "ответственное хранение", замахаются санкции глотать.
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Зеркаль единственный луч света в этом скопище зеопарышей
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