 Передача захваченных Россией украинских кораблей состоялась, - МИД РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется.
Кстати, слово "идиот" это из Греции - так называли тех кто не поддерживал ни одну из партий....
тут имеется статья - декларация Зели(и Пети тоже)......
ну, не знаю. если столько всего нагрести и шоб его потом "идиотом" назвали..... то я назвавшего посчитаю, не то идиотом, а кретином.
это как бы торговец сосисками на улице "брайтона" высрал что Трамп идиот - ну не знаю, один небоскребы строит, а другой - горчицой на колбасу брызжет.
есть разница то?
21 ноября в Гааге пройдут первые слушания по захвату Россией украинских военных судов, - Зеркаль
Госодю побоку эта возня....
примерно потому же шо эта возня побоку и "Супермену"
и корабли он не вернул, а согласился принять их на ответственное хранение, в качестве вещдоков! Прогнулся под все РФские хотелки!
;... их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в Источник: https://censor.net.ua/n3160245
Нізя в ВМС. Зеленський підписався зберігати речові докази.
Ще питання-а в якому вони стані ? Чи повна комплектність ?Чи всі особисті речі моряків повернули ?
Хто взагалі відповідальний за прийом речового майна ВМФ України в рамках незакритого кримінального провадження в рф та Україні ?
И ХНР - не ликвидировать?
А скоморошный адмирало-танкист чего-то придумает про перемогу.
У него это хорошо получается...