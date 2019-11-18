 Передача захваченных Россией украинских кораблей состоялась, - МИД РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется.

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