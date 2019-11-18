EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости
  3588  25
Материалы по теме:
Все про:избиение (9347) Киев (18208) охрана (625) Нацполиция (10421) правоохранительные органы (568)

 Трое парней избили охранника магазина на Подоле: пострадавший в реанимации, злоумышленники задержаны, - полиция. ВИДЕО

Столичные правоохранители задержали трех молодых людей за избиение охранника. Пострадавший находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Злоумышленникам объявлено о подозрении, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.

В полицию поступило сообщение от работника продовольственного магазина о том, что по адресу ул. Ярославская компания молодых людей избила охранника, которого в тяжелом состоянии госпитализировали. На вызов выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, правоохранители опросили свидетелей правонарушения, отработали прилегающую территорию и видео с камер наблюдения.

"Мы установили, что мужчина находился на рабочем месте, как к нему начала цепляться компания молодых людей навеселе, среди которых была одна девушка. Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами начал его бить до тех пор, пока последний не упал на пол без сознания", - сказал Ищенко.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к совершению данного преступления. Ими оказались трое местных жителей, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подстерегли на лестнице, били битой и молотком, - задержанным за избиение ветерана Панова и его супруги предъявлено подозрение

"Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Ищенко.

Кроме того следственным отделом Подольского управления полиции решается вопрос о внесении в единый реестр досудебных расследований сведений по данному факту по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3160244
 
 
 Топ комментарии
 
никуясе по ст. 296 (хулиганство) Трое парней избили охранника магазина на Подоле: пострадавший в реанимации, злоумышленники задержаны, - полиция - Цензор.НЕТ 2247 ... за хулиганство нужно Киву привлекать за то что дрочил в ВР , а этих отморозков - покушение на убийство... имхо
 показать весь комментарий
 
просмотр Дебильного квартала, Сватов и Рассмеши гомика на Г+Г приводит к таким вот результатам....(((
 показать весь комментарий
 
Устали от войны, сняли стресс, понять и простить...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Устали от войны, сняли стресс, понять и простить...
 показать весь комментарий
 
 
Стая смелая в стае.По одному они пай мальчики и красивые к тому же...
 показать весь комментарий
 
 
Безделие и безнаказанность плодит моральных уродов...
 показать весь комментарий
 
 
просмотр Дебильного квартала, Сватов и Рассмеши гомика на Г+Г приводит к таким вот результатам....(((
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Молодежная политика последних 5 лет имени Порошенко вырастила такое отребье.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А в росии на оборот: там охранники избивают посетителей. Дякую Богу, що я не москаль!!!! Трое парней избили охранника магазина на Подоле: пострадавший в реанимации, злоумышленники задержаны, - полиция - Цензор.НЕТ 5543
 показать весь комментарий
 
никуясе по ст. 296 (хулиганство) Трое парней избили охранника магазина на Подоле: пострадавший в реанимации, злоумышленники задержаны, - полиция - Цензор.НЕТ 2247 ... за хулиганство нужно Киву привлекать за то что дрочил в ВР , а этих отморозков - покушение на убийство... имхо
 показать весь комментарий
 
 
Ну или тяжкие телесные по предварительному сговору группы...
 показать весь комментарий
 
 
это почти одно и тоже и срока аналогичные..
 показать весь комментарий
 
 
Не путайте,тяжкие телесные-это отдельная статья.Сначала обычно задерживают по подозрению в хулиганке(мед освидетельствования потерпевшего ещё как правило нет)потом дело переквалифицируется.А хулиганство-это в магазине продавщицу послать и толкнуть даже легко...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Типові порохошавки.
 показать весь комментарий
 
 
Рюзьге свинья, тебе за этот пост не заплатят. Пшнхй.
 показать весь комментарий
 
 
Представляю как это быдло было шокировано приходом полиции. Здоровья потерпевшему
 показать весь комментарий
 
 
А как мама шокирована,она же только собиралась подарить ему PS4...
 показать весь комментарий
 
Дешёвые бакланы,подогретые дешёвым портвейном,не знали,что в магазинах есть видео съёмка и взяли на дело мобилы,по которым их даже я найти могу,не говоря уже о нашей доблестной полиции.Отсидят лет 7-наберутся на зоне опыта,станут опаснее когда выйдут для общества и это проблема нашего общества и совкового законодательства,оставшегося с СССР в котором не было такой преступности.
 показать весь комментарий
 
 
с таких отморозков уже ничего хорошего не будет. нужно как можно на дольше их изолировать от общества.
 показать весь комментарий
 
 
Капец, полицейский женщина бекает ужасно, кого они в полицию понабирали?!
 показать весь комментарий
 
Подростающие зебуины Отправить их окопы копать
 показать весь комментарий
 
 
ви подивіться скільки відморозків, явно під якимось кайфом ( не п'яні) ходять по місту. і ви ще за узаконення травки будете ратовать? та зброї? для узаконення таких речей сознанка ( свідомість) повинна бути інша.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх