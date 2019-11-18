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 Общество
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Все про:ГПУ (9488) Военная прокуратура (813) Чумак (138)

 Военная прокуратура войдет в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны, - замгенпрокурора Чумак

Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что Военная прокуратура войдет в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны, как это происходит сейчас. Это случится после ликвидации Главной военной прокуратуры и создании Главной специализированной прокуратуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Чумак в интервью информагентству Минобороны "АрміяInform".

"Военных прокуроров уже выводят из-под подчинения Минобороны. И совершенно точно уже не будет действовать прокурорский "призыв" через военное ведомство. Эти люди будут гражданскими и полностью перейдут в подчинение генеральному прокурору. Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны. Все виды обеспечения прокуроры тоже будут получать здесь, по месту работы. А не так, как раньше: Минобороны их обеспечивало, а прокуроры его контролировали, что порождало прямой конфликт интересов. В то же время будут расследовать те же дела в отношении военных преступлений, преступлений в сфере национальной безопасности и обороны, в ОПК, на госпредприятиях и в военных формированиях", - сказал Чумак.

По словам главного военного прокурора, этот процесс достаточно длительный, а дедлайном станут соответствующие приказы генпрокурора о ликвидации сначала Главной военной прокуратуры и создании Главной специализированной прокуратуры, а затем - о ликвидации прокуратур регионов и создания на их уровне спецпрокуратур.

"Завершится процесс формированием специализированных прокуратур гарнизонов. Причем мы проанализируем, где в них есть необходимость, а где - нет", - подытожил Чумак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуроры начали проходить переаттестацию, уже есть первые положительные результаты, - Чумак. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3160240
 
 
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Значит Портнов превратит в «кусок дерьма».
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Чумаки как старом анекдоте меняют местами кровати в публичном доме.
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Вите отвели роль свадебного генерала и директора без портфеля.
А тем временем боевой генерал Марченок вторую неделю сидит в СИЗО
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Видно руки липкие у боевого генерала.Как у Жоры Жукова.
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Жуков сидел? Комуняки его бюст до сих пор боготворят
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Я про Руки,а Вы про сидел.Жуков из Германии привёз себе целый состав сокровищ,плюс самолётами машины отправлял.
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Видно голова твоя безмозглая.Как у пугала посреди поля.
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Надзвичайно слизька людина. На місці блаЗЄнських я дистанціювався б від нього подалі.
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они не могут, им таких полномочий не дал Игорь Валерьевич ...
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Тут навіть сперечатись не має про що. Є місце для дискусії чи перетворювати ВСП у військову поліцію і куди вона має увійти, до МОУ чи МВС, а про прокуратуру, так питання може ставити лише неадекватна і не компетентна людина. Звісно. що ГПУ, як і усі інші спец.прокуратури САП, по нагляду за ДБР і т.д.
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