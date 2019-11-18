 Подготовка Кремля к саммиту в "нормандском формате" 9 декабря находится в завершающей стадии, - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
"Нормандский формат" запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - заявил Песков.
Он также уточнил, что 18 ноября Путин проведет международный телефонный разговор. Он не назвал, кто станет собеседником прзидента РФ, но заметил, что разговор "будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату".
Напоминаем, ранее в Офисе Президента Украины сообщили, что достигнута договоренность о проведении саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.
Росийсикий террористХодоковский назвал *хохлов* уставших от войны- бл***дями которых он уничтожит с помощью своей армии не устающей от войны.
Пока закона об особом статусе ОРДЛО нет, капитуляции тоже нема.
1. пуцін - недоговірноспроможне *****
2. лаптестан=свінособакія=*****стан
3. хер вам, а не Україну!
Тут головне що не українець, чи не так?
2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину"
2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки.
Цим сказано все...