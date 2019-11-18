 Пресс-служба Порошенко о подозрении ГБР: конвульсии Трубы перед отставкой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Порошенко
"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь - проект сообщения о подозрении Пятом президенту Украины. Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы - всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - говорится в заявлении.
И дождались...
Не допустимо посадки сивочолого гетьмана до кутузки!!!
Ви так кожного разу реагуєте, побачивши себе в свічаді?
Только для того чтобы откупится когда придет новая власть и президент !!!
І так, з такими траблами слід звертатися до лікаря, а не писати на Цензорі.
Странное дело, конвульсии у трубы, а истерика по этому поводу у пресс-службы пэдры...
Они там что, коллективно за судьбу трубы переживают?
Но не будет ли вам уже без разницы на тот момент ?
Но как бы зеленые не делили людей , на Западе все хорошо понимают, есть идиоты, которые голосовали за ставленника самого большого мошенника современности Коломойского, и обычные граждане, которые понимают, что выбирать клоуна во время войны - это идиотизм.
"Люди подейкують, що Трубу і його заступників після проголосованого змін до закону про ДБР спишуть, а почесну посаду керівника ДБР обійме Віктор Трепак. Останнього в ГПУ начебто має замінити відомий екс Сакварелідзе."
Таке.Грузинський трєпак буде.
А Пороха,звичайно,посадять.Бєня не повторить помилок Яника,(і друзі-кацапи йому допоможуть).
ЗЕ упало, БЕ пропало
Кто остался на Трубе ?
правильно - Портнов
але, ГБР, вы совсем отупели ?
сколько можно терпеть ?
когда же наконец покажут и Мародера, и кровь и прочие .... фиглярства