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 Политика Украины
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 Зеленский и Загороднюк поздравили сержантов ВСУ с профессиональным праздником (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Минобороны Андрей Загороднюк поздравили сержантов ВСУ с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Сегодня вы являетесь безоговорочными лидерами для солдат, образцом для подчиненных, опорой для командиров. Вы непосредственно управляете подразделениями первичного звена и подчиненным личным составом, учите солдат и отвечаете за их жизни, морально-психологическое состояние и готовность к выполнению задач по назначению. Хорошо показав себя в боях с российским агрессором, сержантский и офицерский корпус доказал свою особую роль в жизни воинских коллективов и стал основой современного украинского войска.

В этот день мы в скорби склоняем головы, вспоминая воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память.

Поздравляю сержантов и старшин, находящихся в боевом строю, которые служат Родине, защищают нашу землю от агрессора, выполняют почетную миссию в миротворческих операциях", - говорится в поздравлении президента, опубликованном пресс-службой ОП.

Также президент выразил благодарность тысячам сержантов и старшин, находящихся в запасе и проходящим службу в военном резерве в готовности в случае угрозы пополнить боевые подразделения.

"Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу. Слава сержантскому корпусу Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!" - сказал президент.

Такж с профессиональным праздником сержантов поздравил и глава Минобороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

"По стандартной процедуре в День сержанта ВС Украины я должен доказывать, почему считаю каждого из них важным. Давайте несколько поменяем. Я не буду доказывать очевидное. Я просто скажу, что без вас украинского войска не будет. Вы есть и будете the backbone of the Army (костяком Армии), связывая в единый механизм командиров, которые ставят задачи, и защитников, которые эти задачи выполняют", - написал Загороднюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - враг, с этой страной невозможны финансово-экономические отношения, - Загороднюк

Также глава Минобороны поблагодарил сержантов за службу и за верность Украине: "Слава Украине!"

Зеленский и Загороднюк поздравили сержантов ВСУ с профессиональным праздником 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160235
 
 
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Та де там? "Перемога".

27.09.2019

"Новоназначенный глава Министерства обороны Андрей Загороднюк владеет ООО «Дискавери - бурове обладнання (Украина)» (Discovery Drilling Equipment Ukraine), которое ведет торговлю со страной-агрессором Россией. Инфомация об этом отражена в декларации министра за прошлый год"
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Сходіть, як кортить. Провітріться. Хто ж вас тримає?
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Ты нэ хочэш бороныты Украину! Запроданэць!
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А. То ти кацап. У тебе від самого слова Майдан підгорає.
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А кажуть, що прислужував "буровиком" у якогось кацапа.
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Бабки коло твого подъезда на лавочке балакають?
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Я живу на далекому хуторі в поліських нетрях. Ніяких "бабок" (по-нашому, по-українському буде "бабці" або "бабусі", а Ви скористалися кацапізмом) немає. Лише Мережа від_Ілона. А вона про кацапських буровиків та їхніх пахолків знає все.
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"пиджак" он и комерс по нефтепроводным трубам
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На этой неделе в США отмечали День Ветеранов, везде флаги, слова благодарности. Прихвостни портнова из ДБР и честнейшая судебная власть в Украине тоже отметили этот праздник, засудив боевых офицеров Десантно-штурмовых Войск - Сергій Почтаренко, Dmitry Marchenko, Михаил Каморянский, Vasyl Sakovets, Olga Kapinus.
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В ЗСУ багато військових професій,звань і посад......Можем кожен день вітати окремо сержантів,кухарів,майорів,медсестричок і головне не забути про саму важливу військову професію - каптьорщиків...
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