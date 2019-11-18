 Возвращая захваченные украинские корабли, Россия выполняет решение трибунала ООН, - адвокат Полозов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

"Исключительно, это исполнение решения трибунала. Здесь важно разделять агрессивную риторику российских властей и фактические действия, которые они осуществляют. Вот они (Россия. - Ред.) заявляли, мы не признаем юрисдикцию трибунала, мы не будем участвовать в заседаниях. Тем ни менее, они участвовали во всех процессах и предоставляли необходимые отчеты. Для них критически важно выполнять решение трибунала", - сказал Полозов.

По его мнению, Россия не хочет открыто показывать признание и выполнение решения гаагского суда.

"Они все время придумывают новые формы. Например, обмен. Или как сейчас вот эту передачу кораблей. Но факт остается фактом. Моряки уже дома, корабли скоро вернут", - отметил адвокат.

Напомним, ранее Полозов заявил, что следователь по делу украинских моряков находится сейчас в оккупированной Керчи, где до сих пор оставались захваченные российской ФСБ украинские военные катера.

16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.

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