 Возвращая захваченные украинские корабли, Россия выполняет решение трибунала ООН, - адвокат Полозов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов.
"Исключительно, это исполнение решения трибунала. Здесь важно разделять агрессивную риторику российских властей и фактические действия, которые они осуществляют. Вот они (Россия. - Ред.) заявляли, мы не признаем юрисдикцию трибунала, мы не будем участвовать в заседаниях. Тем ни менее, они участвовали во всех процессах и предоставляли необходимые отчеты. Для них критически важно выполнять решение трибунала", - сказал Полозов.
По его мнению, Россия не хочет открыто показывать признание и выполнение решения гаагского суда.
"Они все время придумывают новые формы. Например, обмен. Или как сейчас вот эту передачу кораблей. Но факт остается фактом. Моряки уже дома, корабли скоро вернут", - отметил адвокат.
Напомним, ранее Полозов заявил, что следователь по делу украинских моряков находится сейчас в оккупированной Керчи, где до сих пор оставались захваченные российской ФСБ украинские военные катера.
16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.
Повинні були заблокувати всі порти для Росії, до виконання ухвали суду ООН, а тепер не заблокують.
Це капітуляція!!
Вот вам настоящее нутро паРаши : ссыкливое, подлое, брехливое ... но лазейку когда-нибудь
поехать в Европу или в "гнилой забугорный мир" из своей немытой сраной клоаки не закрывают... а зачем ?
Зачем тогда плешивое ***** бабло накапливает, кроме как жить не так как орки живут,
и жить не у себя ... ?
Брешеш, кацапе "полозове": терміни виконання рішень трибуналу вже давно минули. і кацапи обміняли моряків як злочинців на своїх справжніх злочинців, а відповідно до рішення трибуналу зобов'язана була повернути без жодних умов. Але блаЗЄнський допоміг кацапії вийти з цієї ситуації. Ганьба України -- це не ганьба блаЗЄнського. Він житиме в Ізраїлі чи Італії. Та писатиме нові сценарії про Україну-порноактрису.