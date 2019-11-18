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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1342) корабль (1255) ООН (2880) Россия (74299) Полозов (402)

 Возвращая захваченные украинские корабли, Россия выполняет решение трибунала ООН, - адвокат Полозов

Россия фактически выполняет решение Международного трибунала ООН по морскому праву, возвращая украинские военные корабли, захваченные российской ФСБ год назад у берегов оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

"Исключительно, это исполнение решения трибунала. Здесь важно разделять агрессивную риторику российских властей и фактические действия, которые они осуществляют. Вот они (Россия. - Ред.) заявляли, мы не признаем юрисдикцию трибунала, мы не будем участвовать в заседаниях. Тем ни менее, они участвовали во всех процессах и предоставляли необходимые отчеты. Для них критически важно выполнять решение трибунала", - сказал Полозов.

По его мнению, Россия не хочет открыто показывать признание и выполнение решения гаагского суда.

"Они все время придумывают новые формы. Например, обмен. Или как сейчас вот эту передачу кораблей. Но факт остается фактом. Моряки уже дома, корабли скоро вернут", - отметил адвокат.

Напомним, ранее Полозов заявил, что следователь по делу украинских моряков находится сейчас в оккупированной Керчи, где до сих пор оставались захваченные российской ФСБ украинские военные катера.

16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160234
 
 
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Зрада!!!
Повинні були заблокувати всі порти для Росії, до виконання ухвали суду ООН, а тепер не заблокують.
Це капітуляція!!
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так что зебилы ваш кумир просто идет по накатанной дороге человеком на которого подали иск.
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Московія згідно рішення Міжнародноо требуналу по морському праву повинна була повернути без усяких умов і кораблі і всіх захоплених моряків ! І цього потрібно було вимагати у всіх міжнародних інстанціях і навіть посилення санкцій ! Але головний зебіл прогнувся під пуйла і просто обміняв наших моряків на москальских террористів , котрі ВБИВАЛИ наших патріотів !! От Такого клоуна- капітулянта вибрали собі за президента зебіли !!
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Передадуть кораблі, нашпиговані жучками, і зе буде пищать, що путін мужик, "випалняєт дагаварьоннасті".
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К вопросу о 3-ей мировой .
Вот вам настоящее нутро паРаши : ссыкливое, подлое, брехливое ... но лазейку когда-нибудь
поехать в Европу или в "гнилой забугорный мир" из своей немытой сраной клоаки не закрывают... а зачем ?
Зачем тогда плешивое ***** бабло накапливает, кроме как жить не так как орки живут,
и жить не у себя ... ?
Повертаючи захоплені українські кораблі, Росія виконує рішення трибуналу ООН, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 7754



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...брешеш, людоморе...(с)
Брешеш, кацапе "полозове": терміни виконання рішень трибуналу вже давно минули. і кацапи обміняли моряків як злочинців на своїх справжніх злочинців, а відповідно до рішення трибуналу зобов'язана була повернути без жодних умов. Але блаЗЄнський допоміг кацапії вийти з цієї ситуації. Ганьба України -- це не ганьба блаЗЄнського. Він житиме в Ізраїлі чи Італії. Та писатиме нові сценарії про Україну-порноактрису.
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