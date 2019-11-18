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Все про:инвесторы (239) Косюк (13) Мироновский хлебопродукт (6) рынок земли (27)

 Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк

Миллиардер, владелец крупнейшего аграрного бизнеса "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк считает, что Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, сможет ли МХП развиваться без дотаций Кабмина на агропромышленное производство, которые выделялись крупнейшим предприятиям.

"Конечно! Сегодня мы строим в Хорватии, Словении и Саудовской Аравии, там, где МХП без всяких проблем получает и дотации и благодарность за открытие новых рабочих мест, там, где государство предоставляет бизнесу готовые дороги и электросети, дешевые кредиты, само оформляет тебе любые бумаги. В Украине новое пока не строим, смотрим на ситуацию, но готовы продолжать. Вот зачем нужны дотации – потому что в Украине сам инвестор должен все строить – всю местную инфраструктуру на пустом месте, все коммуникации. Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов. Дотации - это на самом деле инвестиции в модернизацию экономики, это принято во всем мире", - отметил Косюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если Украина построит переработку 30 миллионов тонн зерна, то получим 100% роста ВВП страны, а у нас сейчас мечтают про жалкие 4% роста", - миллиардер Косюк

Полную версию интервью читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3160229
 
 
 Топ комментарии
 
надо чтоб косюки решали свои проблемы без бюджета..
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Чет дофига этого птицевода-Ыксперта и дотационного-агрария с бюджета Украины в ленте !!! Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 2666
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І нвестиції каже ? ..
.Так скільки лярдів отримав від *мальдівського бариги * ? .І скільки пішло в офшори .!* Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 4180
...
..Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 1244.......
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надо чтоб косюки решали свои проблемы без бюджета..
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А потом не отстегивали в конвертах народным депутатам за продепанную на благо Косюкив работу.
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он и решает. строит мощности во всем мире кроме украины)) к нам не пришел ни один крупный инвестор
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Вибачте, але і Маск і інші інвестори теж мають підтримку з бюджетів своїх країн. Якщо країна не буде підтримувати своїх виробників (а це в основному привтаний бізнес), то економіка буде загнивати.
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Чет дофига этого птицевода-Ыксперта и дотационного-агрария с бюджета Украины в ленте !!! Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 2666
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Кто платит, тот и заказывает музыка. И неважно, что деньги первоначально из госбюджета.
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Как раз то это самое главное !!! я знаю еще одного такого " великого менеджера бизнесмена" который не может прожить и дня без дотаций с бюджета иначе банкротство и крах - это Ахметов...
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Олигархи создали такую систему, что доение бюджета и народа с помощью коррумпированных депутатов (Роттердам плюс, например)-- это единственно возможный способ существования.
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Розмір дотацій в 2018 році склав 40 млн. дол. Для Миронівського КХП - це дрібниці. Але дозволили частково профінансувати будівництво нових виробництв.
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Олигархи долгое время не хотели платить нормальные зарплаты украинцам, а чиновники пытались привлечь инвесторов дешевой рабочей силой. А в это время зарубежные бизнесмены привлекли рабочую силу к себе.

И с чем остались наши олигархи? С предложением для украинцев гнуть спину на устаревших заводах, чтоб втридорога купить евробляху или хрущевку?
За рабочую силу тоже надо конкурировать.
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а что, у олигархов встали заводы, некому работать? Да нет, как работали так и работают.
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И сколько легковых авто АвтоЗаз выпустил в 2019 году?
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Государство предоставляет бизнесу электросети... Так у нас все сети, что электрические, что газовые, водоканалы, все в управлении таких же олигархов как и Косюк. Так вы ребята там сами разберитесь, кто кого кредитовать должен...
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Они строят в Польше, Словении, Хорватии. А в Польше, Словении и Хорватии есть свои олигархи, кроме наших?
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І нвестиції каже ? ..
.Так скільки лярдів отримав від *мальдівського бариги * ? .І скільки пішло в офшори .!* Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 4180
...
..Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 1244.......
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Косюк ты и так миллиардер, но хочешь еще и свою грязную волосатую хищнеческую лапу запустить в державный бюджет. Ну и наглость
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А может посчитаем сколько этот мироновский петушок получил с бюджета?! А главное, как он освоил наши деньги?!!!
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Как??? Опять? Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 589 И ето после 30 лет рехворм и инвестиций с дотациями?
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Надо чтоб было побольше мелких и средних фермеров и поменьше олигархов-монополистов таких как Косюк. И тогда Украина будет конкурентноспособной
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Ключевая фигура: Юрий Анатольевич Косюк
Дочерние компании: Perutnina Ptuj, MHP Lux S.A., PJSC Mironivsky Hliboproduct, Raftan Holding Limited, Ahrokriazh, LLC Cherkasky Zavod ZBV, Druzhba-Nova, S-G TOV, SE Interagrotrade
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По дороге в г Птуй ( Словения) проезжала я птичники , целую ферму. И сопровождающий прокомментировал, что ее КУПИЛ УКРАИНЕЦ У РУССКИХ .
Итак собственность Косюка Perutnina Ptuj
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Конечно, круто было взять в Украине повёрнутый ( неизвестно за что) НДС и тупо скупить у РУЦКИХ все фабрики курятины в ЕС. Об жтом он наверно на яхте договорился.
Да, в ЕС хорошие дороги от села и до села. И дотации теперь дают
А вот вложить тот НДС в хорошие дороги около саоих курятников в Украине миллиардер не захотел.
ТЕПЕРЬ ВСЕХ УЧИТ КАК ЖИТЬ
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З введеннм електронної системи адміністрування ПДВ повертають всім, якщо податковий кредит перевищує зобовязання. Все автоматчино. Щодо Косюка то, на ті кошти (поверенний ПДВ) не викупиш бізнес ні в одній країні. навіть в Україні.
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Не потому ли неконкурентоспособным,что в стране до фига миллиардеров при бедном народе?
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5 лет эта тварь вместе со своим подельником соевым свином отмывала бабки и теперь вещает о конкурентоспособности Украины. Это кошмар.
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Какие нах инвесторы в стране без правосудия?!
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"Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов так так Ахмет, Коломойский, я лично и прочая шушара помельче кормимся из бюджета и государство вынуждено повышать налоги, чтобы нас прокормить", - миллиардер Косюк
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корефан свыночолого, харкнул в рыло свыночолому
вон оно шо, свыночолый не розбудовуван инфраструктуру
а как хрюка, как хрюкал
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Звісно Україна неконкурентноздатна. Бо Косюк, що має мільони гектарів, отримує на кожну курку дотацій з бюджету 400гр, і не платить ЖОДНОЇ копійчини податків, а фермер платить 18%. Тільки не податків, а відсоток з обороту. Косюк заробляє на цій схемі мільярди та купує острови, найдорожчі яхти і будує замки, а фермери ріжуть свій скот, щоб мати гроші на купівлю хоч якойсь землі.
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Воооттт! Україна глобально неконкурентоспроможна в боротьбі за інвесторів, - мільярдер Косюк - Цензор.НЕТ 9138 Очередной конец эпохи злыднив выдал эпическую херню. Сначала все прихватизировали за копейки, потом на горбах многомиллионного нарида нажили себе статки, а теперь видите ли " Украина глобально неконкурентноспособна..."
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о як падлюка підвів про дотації. це приватний бізнес ( як і багато інших). а значить твої проблеми. які нафік дотації? жри своїх вонючих курей сам.
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Ну да, ну да... Надо всю страну засрать куриным пометом, тогда появится привлекательность.
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Конечно, как можно было конкурировать с тобой, скотина, если ты- владелец миллиардного бизнеса, сидел на дотациях и помощи от государства. Точно так же , как и другие великие бизнесмены в кавычках периода Януковича и периода Порошенко. Поставь вас в равные условия с другими людьми, без помощи государства, без влиятельной крыши в виде пэти, то хрен бы вы вообще выжили.
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Жизнь вообще не справедлива. Сейчас появление нового Билла Гейтса вообще невозможно, хотя они (люди) есть, но поезд уже ушёл. Хотя, я понимаю, сравнение ну просто ужасно.

Сейчас Косюк инвестирует в Хорватию... Там где ему создают условия. Увы и ах.
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Ну он разумно рассуждает. Если в Словении ему предоставляют дешёвые кредиты, всю инфрасткуктуру, дотации и прочее... то ему разумнее инвестировать в Словению.
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косюки работают только на себя, поэтому остальные им только мешают.
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Перевожу. Чувак заработал миллионы в Украине на дотациях, построил свой бизнес на украинцах, получая незаконные преференции из нашего бюджета, а теперь утверждает, что мы ни на что не годные лохи.
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Без внутреннего паразитизма Украина сама себе могла бы быть инвестором.
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ублюдки вывели деньги из Украины, ***** вы воры а не инвесторы
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