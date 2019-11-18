 Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, сможет ли МХП развиваться без дотаций Кабмина на агропромышленное производство, которые выделялись крупнейшим предприятиям.
"Конечно! Сегодня мы строим в Хорватии, Словении и Саудовской Аравии, там, где МХП без всяких проблем получает и дотации и благодарность за открытие новых рабочих мест, там, где государство предоставляет бизнесу готовые дороги и электросети, дешевые кредиты, само оформляет тебе любые бумаги. В Украине новое пока не строим, смотрим на ситуацию, но готовы продолжать. Вот зачем нужны дотации – потому что в Украине сам инвестор должен все строить – всю местную инфраструктуру на пустом месте, все коммуникации. Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов. Дотации - это на самом деле инвестиции в модернизацию экономики, это принято во всем мире", - отметил Косюк.
Полную версию интервью читайте здесь.
И с чем остались наши олигархи? С предложением для украинцев гнуть спину на устаревших заводах, чтоб втридорога купить евробляху или хрущевку?
За рабочую силу тоже надо конкурировать.
.Так скільки лярдів отримав від *мальдівського бариги * ? .І скільки пішло в офшори .!*
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Дочерние компании: Perutnina Ptuj, MHP Lux S.A., PJSC Mironivsky Hliboproduct, Raftan Holding Limited, Ahrokriazh, LLC Cherkasky Zavod ZBV, Druzhba-Nova, S-G TOV, SE Interagrotrade
Итак собственность Косюка Perutnina Ptuj
Да, в ЕС хорошие дороги от села и до села. И дотации теперь дают
А вот вложить тот НДС в хорошие дороги около саоих курятников в Украине миллиардер не захотел.
ТЕПЕРЬ ВСЕХ УЧИТ КАК ЖИТЬ
вон оно шо, свыночолый не розбудовуван инфраструктуру
а как хрюка, как хрюкал
Сейчас Косюк инвестирует в Хорватию... Там где ему создают условия. Увы и ах.