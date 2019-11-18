 "Если Украина построит переработку 30 миллионов тонн зерна, то получим 100% роста ВВП страны, а у нас сейчас мечтают про жалкие 4% роста", - миллиардер Косюк

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Косюк отметил, что касательно открытия рынка земли в Украине иностранные инвесторы пессимистичны.
"Иностранные инвесторы идут только туда, где видят доверие национального инвестора к своему государству... Нам надо, чтобы у нас работали все те правила для инвесторов, которые они уже сейчас получают в соседней Европе, но у нас должно быть все-таки немного выгодней, чтобы построить свои конкурентные преимущества в мире. В агросекторе – это глубокая переработка и создание новых продуктов питания. Если Украина построит переработку 30 миллионов тонн зерна, то получим 100% роста ВВП страны, а у нас сейчас мечтают про жалкие 4% роста. Зерно надо перерабатывать в животные протеины, а эти протеины - в готовые продукты, молоко, молочные продукты, мясо, мясные продукты, всевозможные сахара, глюкозы, фруктозы, аминокислоты. Если мы будем работать по старинке, нас сметут новые игроки, мы проиграем", - заявил миллиардер.
Полную версию интервью читайте здесь.
он то себя любимого не обидит - было бы выгодно, уже бы перерабатывал то что он там высрал в то что он там высрал. а так - миллиарды дотаций хавает, яхты покупает, а лохам навесит баек про "надо" и "нужно". хитрый черт(звоню Баканову)))
Позавчора був у Львові, проїзджав біла ЛАЗу - жах, як по війні, а по місту МАЗи їздять, пілять.
А тебе собственно что мешало? Танцор.
На яхты хватает дотаций, а на это нет? Каждый дурак скажет то же самое: "надо то, а также это бла-бла-бла".
Это бизнес, строить должны инвесторы, а не Украина.
А он будет "увеличивать ВВП"
Зерно в животные протеины а протеины в мясо и сахар, это вообще о чем он.
Источник: https://censor.net.ua/n3160228
Открывайте сначала рынки сбыта ,, будут они будет и переработка . Всё это придёт автоматически .
Соседний мир покупает дешёвые удобрения из РФ, Украина - вводит пошлины. Какие ещё конкурентные преимущества можете предложить?
Будемо двухсотити ************ так, щоб їм Чечня у порівнянні здавалася легкою прогулянкою.
Конечно до сих пор агро экспорт это сырьё, но эти уж точно со временем начнут делать добавочную стоимость, это вам не Коломойша который рази своих сраных ферросплавов страну продаст и в говне утопит.
Не правда ли, господин косюк?