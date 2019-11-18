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 Общество
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Все про:земля (1602) Косюк (13) Мироновский хлебопродукт (6) рынок земли (27)

 "Если Украина построит переработку 30 миллионов тонн зерна, то получим 100% роста ВВП страны, а у нас сейчас мечтают про жалкие 4% роста", - миллиардер Косюк

Миллиардер, владелец крупнейшего аграрного бизнеса "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк считает, что улучшение технологий в агробизнесе может дать Украине значительный рост ВВП.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Косюк отметил, что касательно открытия рынка земли в Украине иностранные инвесторы пессимистичны.

"Иностранные инвесторы идут только туда, где видят доверие национального инвестора к своему государству... Нам надо, чтобы у нас работали все те правила для инвесторов, которые они уже сейчас получают в соседней Европе, но у нас должно быть все-таки немного выгодней, чтобы построить свои конкурентные преимущества в мире. В агросекторе – это глубокая переработка и создание новых продуктов питания. Если Украина построит переработку 30 миллионов тонн зерна, то получим 100% роста ВВП страны, а у нас сейчас мечтают про жалкие 4% роста. Зерно надо перерабатывать в животные протеины, а эти протеины - в готовые продукты, молоко, молочные продукты, мясо, мясные продукты, всевозможные сахара, глюкозы, фруктозы, аминокислоты. Если мы будем работать по старинке, нас сметут новые игроки, мы проиграем", - заявил миллиардер.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никто не скупит землю, кроме тех, кто сейчас на ней уже работает, - миллиардер Косюк об открытии рынка земли

Источник: https://censor.net.ua/n3160228
 
   
 Топ комментарии
 
Давно пора торговать наукоемкой продукцией, а не сырьем!!!
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"Украина построит" - это с какого? В Европе с какой стране государство "строит" что-то подобное?
Это бизнес, строить должны инвесторы, а не Украина.
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Земля - олигархам, тарифы - холопам! (Бенин)

"Якщо Україна побудує переробку 30 мільйонів тонн зерна, то отримаємо 100% зростання ВВП країни, а в нас зараз мріють про жалюгідні 4% зростання", - мільярдер Косюк - Цензор.НЕТ 3157
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Давно пора торговать наукоемкой продукцией, а не сырьем!!!
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Більшість науковців їде на Захід, а всі інші теж мріють там працювати.
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так было при казнокраде Порошенко, теперь будут возвращаться обратно.
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Югик с Гонатервой тебе подтвердят из Лондона.
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Он совсем рехнулся, это как же нужно переработать 30 млн тонн зерна что они стали стоить на 120 млрд долларов дороже.
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вложение в науку и технолоигии дает рост в сотни раз чем торголвля сырьем
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неее, он как раз просто перерабатывает зерно вна лапшу, и, как видим, проФФесианально ее развешивает по ушам.
он то себя любимого не обидит - было бы выгодно, уже бы перерабатывал то что он там высрал в то что он там высрал. а так - миллиарды дотаций хавает, яхты покупает, а лохам навесит баек про "надо" и "нужно". хитрый черт(звоню Баканову)))
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Тупий, чи зебіл? Тонна зерна 5000 грн, а тонна макаронів, що виготовлені з цього зерна 30000 грн. Або тонна свининої тушонки зі свиней, що вигодувані тим зерном і закатані в банки вже 100000грн. Дійшло?
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Сам ты тупой, да макароны дороже зерна но надо и учесть издержки производства, а у него цена зерна выросла в сотни раз просто от переработки, так не бывает.
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Ідіоте, з арифметикою взагалі не дружиш? 30 млн. тонн зерна коштує більше 150 мільярдів гривень. Це що, проблема на них заробити ще 120?
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Взагалі-то, ВВП і бюджет в гривні, чи ні? Хай навіть і притупив, але ж суті то не міняє. Багатство держави лише з ДОДАНОЇ вартості товарів і послуг. Чи не так? А ми лише сировиною торгуємо.

Позавчора був у Львові, проїзджав біла ЛАЗу - жах, як по війні, а по місту МАЗи їздять, пілять.
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ЛАЗу вже не буде.... на цій території будують житлові будинки
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30 млн тонн зерна это 5 миллиардов долларов.
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По-перше більше 6, а ВВП України рахують в гривні.
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Может, что то типа алхмимии.😂😂😂 переработать зерно в золото. Или газ.
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он же как-то получал дотации по 350 грн на каждую выращенную курицу......опыт имеется
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Зерно надо перерабатывать в животные протеины, а эти протеины - в готовые продукты, молоко, молочные продукты, мясо, мясные продукты, всевозможные сахара, глюкозы, фруктозы, аминокислоты. Если мы будем работать по старинке, нас сметут новые игроки, мы проиграем", - заявил миллиардер. Источник: https://censor.net.ua/n3160228\\\\\\\\\\\

А тебе собственно что мешало? Танцор.
На яхты хватает дотаций, а на это нет? Каждый дурак скажет то же самое: "надо то, а также это бла-бла-бла".
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"Украина построит" - это с какого? В Европе с какой стране государство "строит" что-то подобное?
Это бизнес, строить должны инвесторы, а не Украина.
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Ему главное - Украина "построй" мне.
А он будет "увеличивать ВВП" "Если Украина построит переработку 30 миллионов тонн зерна, то получим 100% роста ВВП страны, а у нас сейчас мечтают про жалкие 4% роста", - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 9857
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Блін, проблема саме в ДЕРЖАВІ! В нас виробництво будь-чого НЕВИГІДНО! Потрібно знищити корупцію в судах і правоохоронних органах, поміняти податкову систему, а тоді вже прийде інвестор. ЛИШЕ ТОДІ!
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В Раше коррупция не меньше а то и больше, но туда инвестиции прут аж бегом, не пугает их какая-то "карупцыя".
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На рашці держава стимулює і захищає сільгоспвиробника і розвиває переробну промисловість. І сама держава інвестує туди гроші - вона там основний інвестор.
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какая "переробна промисловисть"? 22 иностранных автозавода в Раше - это каким образом к "переробной"?
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Ну тут ты не прав. Уровень коррупции в Украине всё же выше. Есть рейтинги на эту тему. И то что западные компнии инвестируют в РФ, это доказывает.
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ничего это не доказывает. Инвесторам накласть на "карупцыю", даже наоборот - "карыпцыя" = понятные и четкие правила игры. Если вместо того чтобы инвестировать 100 млн. в очистку выбросов, можно "занести" 1 млн.нужным людям - да любой инвестор будет рад работать в такой стране.
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В полной версии интервью он говорит, что инвестирует только туда где государство ему компенсирует часть инвестиций. В Саудовскую Аравию, например.
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Саудовская Аравия срет деньгами. У них для добычи нефти надо 10% от населения, а остальных 90% надо куда-то пристроить, вот она и доплачивает инвесторам чтоб создавать "рабочие места".
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******, на жрачке никто сейчас бабло не поднимает....
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Вау. Саме тому всі харчові підприємства збанкрутували?
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Единственные верные слова от Косюка
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Зерно надо перерабатывать в животные протеины, а эти протеины - в готовые продукты, молоко, молочные продукты, мясо, мясные продукты, всевозможные сахара, глюкозы, фруктозы, аминокислоты
Зерно в животные протеины а протеины в мясо и сахар, это вообще о чем он.
Источник: https://censor.net.ua/n3160228
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основал трест для выделки железа из древесных опилок и взял под это огромный кредит...
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Единственный вопрос - кто даст этот прирост (купить продукцию с такой добавленной ценой)? Чей рынок готов их у нас приобрести? Европы, Китая? Они сами нам предложат с радостью... Нищее собственное население? Или затоварить склады продукцией с высочайшей добавленной стоимостью?.
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Переработку выгодно строить когда есть рынок сбыта . Когда его нет , кому она нужна будет , эта переработка . "Если Украина построит переработку 30 миллионов тонн зерна, то получим 100% роста ВВП страны, а у нас сейчас мечтают про жалкие 4% роста", - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 7554 . "На склад " работать это - самоубийство .

Открывайте сначала рынки сбыта ,, будут они будет и переработка . Всё это придёт автоматически .
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Расскажи те это Ахметову, который может торгвать только сырьем, а сприбыли поупать футболистов.
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но у нас должно быть все-таки немного выгодней, чтобы построить свои конкурентные преимущества в мире

Соседний мир покупает дешёвые удобрения из РФ, Украина - вводит пошлины. Какие ещё конкурентные преимущества можете предложить?
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Дешевые удобрения из Раши - потому что в них 70% стоимости - это газ, а стоимость газа для внутреннего потребителя в Раше копеечная. Украина не может и не сможет конкурировать.
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Какой смысл в Украине что то строить если в ближайшее время Зелупа подпишет капитуляцию и сдаст страну *****, а все украинцы которые не убежат в Польшу поедут в Магадан и на Соловки
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не згоден!
Будемо двухсотити ************ так, щоб їм Чечня у порівнянні здавалася легкою прогулянкою.
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100 не 100, но агрохолдинги в сравнении с Коломойшей, Ахметкой и прочими индусами это достаточно эффективные и современные бизнесы, в отличие от железячников, которые не хотят обновлять производство у холдингов идут инновации мирового уровня и оптимизация, которые даже в европе часто не могут позволить - там рынок из множества маленьких кампаний - нет капитала на радикальные изменения.
Конечно до сих пор агро экспорт это сырьё, но эти уж точно со временем начнут делать добавочную стоимость, это вам не Коломойша который рази своих сраных ферросплавов страну продаст и в говне утопит.
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І ця ПАДЛЮКА яка грабує Україну на протязі багатьох багатьох років тут ще і слово має - це просто жах до чого ми дожились!!! "Супер-яхта "Ace" за $180 миллионов аграрного лоббиста Косюка не указана в декларации" https://censor.net.ua/photo_news/367454/**********************************************************************************************************
"Если Украина построит переработку 30 миллионов тонн зерна, то получим 100% роста ВВП страны, а у нас сейчас мечтают про жалкие 4% роста", - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 6558
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він просто забув, у нього стільки турбот! "Если Украина построит переработку 30 миллионов тонн зерна, то получим 100% роста ВВП страны, а у нас сейчас мечтают про жалкие 4% роста", - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 3726
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А ось це не Версаль і не Ватікан і не Монако - це "хатинка" цього курячого покидька в українському селі Хотів!!!
"Если Украина построит переработку 30 миллионов тонн зерна, то получим 100% роста ВВП страны, а у нас сейчас мечтают про жалкие 4% роста", - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 4238
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это что всё курячего барона косюка.....***** **** беспредел в стране.....у шейхов с эмиратов такого нет....капец в стране беспредел....((
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а было давно видео как он устроил вечеринку в видне кажется...дискотека... тёлки и море дорого шампанского всем нашару....писали КОСЮК ГУЛЯЕТ....ХАХАХАХА ЧЕГО ЖЕ НЕ ЖИРОВАТЬ ****.... пришол с голой сракой в казне дали бабла немерянно...на *** крутись вертись на гос денежки...
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Ему рост ВВП Украины не важен. Ему свой карман важен.
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А ВЛЕЗУТ ЛИ 30 МЛН ТОНН ЗЕРНА В ЗАДНИЦУ СОЕВОГО УБЛЮДКА КОСЮКА ?
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Всё правильно, за исключением одной "мелочи" - рынки сбыта ещё нужно найти для продукции, а там уже конкуренция совсем другого уровня, и Европа например имеет возможность датировать своих аграриев на миллиарды в отличии от Украины, и квоты на ввоз устанавливает, чтоб свои имели возможность продать.
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Интересно, украинцы верят в 100% роста ввп
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Стесняюсь спросить - шо это за ***** - омск? Это где-то на расее?
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Землю - крестьянам, заводы - рабочим, деньги - евреям !!!
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ти переплутав косюка з бахматюком
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та невже.... видалю зараз... блін ці призвища всіх бариг і друзів їх мені всі на одне ліце...(косюк...бахматюк..шевчук...хахахаха)якось так... ну для справедливості удалю... бо пишу і займаюся зарядкою .... якось не в"їхав... але це все одне і теж.... мільярдери. а які дома. звідки гроші такі на бізнес? все вкрадене і запозичене в бюджеті на шару по свійські...

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Господин, Костюк, Вы выдали государственную тайну. Это нельзя рассказывать, задача нашей власти все 28 лет совсем как раз обратная. Наивный Вы человек.
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А если украина построит несколько заводиков по переработке курятины в европе то она будет иметь куй!
Не правда ли, господин косюк?
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"...отримаємо 100% зростання ВВП країни,..." - людині, яка сприйняла ці слова всерйоз - поздоровляю, Ви дебіл.
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То чого твій петя не збудував за 5 років, а лише загрібав під себе ?
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Realno dlia podjioma ekonomiki nado poderzyvat ne takix oligarxov kak on a malenkije i srednije kompaniji.V evrope takyje sostavliajet svyse 90%.Nado poderzyvat novyje kompaniji kotoryje delajet dorogyje produkti i prodajut ix na export.Tam maloko i miaso ix i tak zavaleno v Evrope,za moloko fermeram platyt dengi sto te nevezli by na obrabatujeci zavod,takoje tut casto byvajet.S desiovymi cenami on zavaliat da vlozyt vam ban i nesprosit vase mnenyje
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"построить переработку" - оце рівень інтелекту. На пост міністра його беріть, він вам настроїть перероботок, нодороботок і т.д.
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Ми можемо отримати сто відсоткове зростання ВВП набагато легшим способом - обкласти мільярдера Косюка і таких як він нормальним податком,внаслідок якого він перетвориться в мільйонера...
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А подельнику своему вадатурскому, вывозящему зерно из страны, ты об этом говорил? Того вместо суда и срока за вывоз сырья, награждают! Сюр какой-то.
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