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 Cоветник премьера Голик написал книгу "о менеджерах, хакнувших госуправление"

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик издал книгу под названием "Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В книге рассказывается о работе команды Валентина Резниченко в период его руководства Днепропетровской ОГА с 2015 по 2019 год.

"Эта книга про уникальные вещи, объекты и проекты, которые мы сделали все вместе. Она написана потом, кровью, нервами, здоровьем и опытом сотен людей. Эта книга написана не мной. И не обо мне. Эта книга написана нами. Всеми теми, кто единой командой сделал физически то, чего никто никогда ни в одной ОГА не делал. И про нас. Людей, которые дали физически осязаемый результат, несмотря ни на что", - отметил Голик.

Cоветник премьера Голик написал книгу о менеджерах, хакнувших госуправление 01

В период с 2015 по 2019 год Юрий Голик был советником Валентина Резниченко и одним из инициаторов и идеологов развития инфраструктуры региона. За этот период в области были реализованы сотни инфраструктурных проектов: от ремонта дорог, больниц, школ и детских садиков до строительства новых спортивных объектов и систем альтернативного отопления.

На сегодняшний день Голик работает советником премьер-министра Алексея Гончарука и занимается реализацией нового проекта, инициатором которого выступил президент Владимир Зеленский: строительство в Украине за год по 100 школ, детских садиков, стадионов и дорог.

Книга Юрия Голика вышла в свет в издательстве "Фолио", доступна в продаже по всей стране.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160225
 
 
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