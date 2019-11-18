 За прошедшую неделю огонь унес жизни 31 человека, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В вдомстве отметили, что на все события было обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер были спасены 39 человек.
Ликвидировано 1 тыс. 48 пожаров, спасены на пожарах 36 человек и не допущено уничтожение огнем 369 зданий и 55 единиц техники. На пожарах погиб 31 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 10 млн. 155 тыс. грн.
С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 318 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 729 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 16 человек.