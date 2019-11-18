 Львовские полицейские, которые отказались от взятки за непривлечение к ответственности пьяного водителя, получат премию. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил львовский активист Святослав Литинский на своей странице в сети Facebook.

"Полицейские не взяли взятку. Написал с просьбой о благодарности им. Получил ответ - объявлена благодарность, направлены на премирование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на построении объявили благодарность и подали в Департамент патрульной полиции материалы для премирования полицейских в следующем месяце.

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