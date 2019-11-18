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Все про:взятка (4783) Львов (3558) Нацполиция (10421) патрульная полиция (1347)

 Львовские полицейские, которые отказались от взятки за непривлечение к ответственности пьяного водителя, получат премию. ДОКУМЕНТ

Полицейским предложили неправомерную выгоду за непривлечение к ответственности нетрезвого водителя. Копы отказались и вызвали следственно-оперативную группу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил львовский активист Святослав Литинский на своей странице в сети Facebook.

"Полицейские не взяли взятку. Написал с просьбой о благодарности им. Получил ответ - объявлена благодарность, направлены на премирование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на построении объявили благодарность и подали в Департамент патрульной полиции материалы для премирования полицейских в следующем месяце.

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Львовские полицейские, которые отказались от взятки за непривлечение к ответственности пьяного водителя, получат премию 01
Львовские полицейские, которые отказались от взятки за непривлечение к ответственности пьяного водителя, получат премию 02

Источник: https://censor.net.ua/n3160221
 
 
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Этой новости уже третий день, но Цензор никак не раздуплится...Кто-то еще сомневается, что Бутусов лег под Пэдро?
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Эти не взяли, другие возьмут, которые дальше по цепочке стоят.
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Ах***ть. Я тоже сегодня не взял взятку дайте и мне премию
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а может, как Винни-Пуху, - "...и того и другого. и можно без хлеба"(с) Львівські поліцейські, які відмовилися від хабаря за непритягнення до відповідальності п'яного водія, отримають премію - Цензор.НЕТ 1464
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З таким станом речей скоро треба буде нагороджувати тих, хто не лізе нам до кишені. Львівські поліцейські, які відмовилися від хабаря за непритягнення до відповідальності п'яного водія, отримають премію - Цензор.НЕТ 5449
За що я, платник податків, маю ще платити поліції, окрім як за виконання обов'язків, на які вони добровільно погодилися за відповідну винагороду? Львівські поліцейські, які відмовилися від хабаря за непритягнення до відповідальності п'яного водія, отримають премію - Цензор.НЕТ 5449
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Может премировать ментов за отсутствие вредных привычек, или за то, что не опаздывают на службу. Или лучше премия за то, что ни разу за год не отключил в больничке. Каеф
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Один взяв би точно...Двоє теж би взяли,бо тут однозначно був би відомий закладальник...А ось троє вже не беруть,надто велика імовірність підстави...Це - ази мєнтовської психологіі...
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