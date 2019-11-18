 Львовские полицейские, которые отказались от взятки за непривлечение к ответственности пьяного водителя, получат премию. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил львовский активист Святослав Литинский на своей странице в сети Facebook.
"Полицейские не взяли взятку. Написал с просьбой о благодарности им. Получил ответ - объявлена благодарность, направлены на премирование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на построении объявили благодарность и подали в Департамент патрульной полиции материалы для премирования полицейских в следующем месяце.
За що я, платник податків, маю ще платити поліції, окрім як за виконання обов'язків, на які вони добровільно погодилися за відповідну винагороду?