EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  1946  30
Все про:земля (1602) миллиардеры (68) Косюк (13) Мироновский хлебопродукт (6) рынок земли (27)

 Никто не скупит землю, кроме тех, кто сейчас на ней уже работает, - миллиардер Косюк об открытии рынка земли

Миллиардер, владелец крупнейшего аграрного бизнеса в Украине "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк не разделяет мнение, что после открытия рынка земли олигархи и миллиардеры в кратчайшие сроки скупят все свободные земельные площади в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Да неправда, никто не скупит землю, кроме тех, кто сейчас на ней уже работает. В мире за деньги и за инвестиции большая конкуренция. И если кто-то говорит, что все скупят, то нужно прийти в большие американские инвестфонды и посмотреть, как стоят в очереди компании, которые хотят презентовать себя этим фондам, чтобы они в них инвестировали деньги. Там как в МакДональдсе на кассу. Я кредитуюсь на Западе, и поверьте - наша земля сама по себе никому там не интересна. Я в это не верю", - сказал Косюк.

Он считает, что землю купят тогда, когда западные инвесторы увидят по отчетности украинских компаний, какая доходность инвестиций, как она защищена.

"Земля – неликвидное вложение, и не стоит надеяться на рост цен, лучше купить золото, купить нефть, купить алмазы, купить пакет Фейсбук. Зачем покупать землю, которая не зарабатывает деньги? Зачем вкладывать в Украину? Ради дешевой рабочей силы? Нет, в таком случае сейчас выгодней инвестировать в Польшу, украинцы едут туда", - отметил миллиардер.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы предлагали дообсуждать вопрос земли, но нам сказали нет, - Вакарчук

Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3160218
 
   
 Топ комментарии
 
Он наверное , как и команда Зе всех за дебилов держит.
 показать весь комментарий
 
У Косюка немає грошей, він всі гроші витратив на купівлю трьох заводів в ЄС по розробці курячих напівтушок, ці заводи були третім за потужністю виробником курятини в ЄС. Тому зараз у Косюка грошей на купівлю землі немає і він зацікавлений щоб іноземці не отримали права на купівлю землі, це сповільнить зростання цін на землю і дозволить українським олігархам десь знайти гроші на купівлю землі! Саме дозвіл іноземцям на купівлю землі може сильно збільшити ціни на землю на першому етапі продажу, а українським олігархам це невигідно!
 показать весь комментарий
 
94г - Никто не купит завод, кроме тех, кто сейчас на нем уже работает.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он наверное , как и команда Зе всех за дебилов держит.
 показать весь комментарий
 
 
У Косюка немає грошей, він всі гроші витратив на купівлю трьох заводів в ЄС по розробці курячих напівтушок, ці заводи були третім за потужністю виробником курятини в ЄС. Тому зараз у Косюка грошей на купівлю землі немає і він зацікавлений щоб іноземці не отримали права на купівлю землі, це сповільнить зростання цін на землю і дозволить українським олігархам десь знайти гроші на купівлю землі! Саме дозвіл іноземцям на купівлю землі може сильно збільшити ціни на землю на першому етапі продажу, а українським олігархам це невигідно!
 показать весь комментарий
 
 
пздц..Какое авторитетное мнение, стоит прислушаться !!! .. лады - продаем !!!....
Косюк - пнх и без тебя тошно , и твой бред никому тут не нужен кроме ЗеДебилов!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ги, а шо ти купувати зібрався? Моя родина не збирається нічого продавати.
 показать весь комментарий
 
 
А мені до вподоби відкриття ринку землі. Безвіз це дуже добре, але і ринок землі необхідно було впроваджувати. Порошенко цього не зробив...
 показать весь комментарий
 
 
А мені не до вподоби, наша сім'я має паї, але не бажає їх продавати, ще не зубожіли мабуть, навіть не розглядає це питання,тому що я живу, працюю в Україні і пов'язую своє майбутнє з Україною. І нам краще мати ці паї та здавати їх в оренду, маючи хоч і невеликий, але постійний дохід з них. Вважаю, що люди які хочуть жити в Україні будуть не розпродувати своє майно, а напроти як дбайливий господар примножувати.
 показать весь комментарий
 
Завтра у вас не возьмут паи в аренду и обрабатывайте их сами. На следующий год появится острое желание их продать.
 показать весь комментарий
 
А чего не возьмут? Вроде не я один свои паи продать не собираюсь, да и сомневаюсь, что все кто арендуют сейчас долговременно, выкупят их после введения рынка.
 показать весь комментарий
 
А тобі до вподоби, що тобі в якості пайових сплачують мішок гнилої соломи?
 показать весь комментарий
 
Трошки більше, ось над цим нехай і працюють слуги народу, щоб підняти орендні ставки.
 показать весь комментарий
 
 
Це як щука сказала б, що у воді їй погано.
 показать весь комментарий
 
 
А тем временем -- Кременчуцький автомобільний завод - єдиний в Україні виробник вантажних автомобілів - ще до кінця наступного року припинить своє існування й буде порізаний на метал. Никто не скупит землю, кроме тех, кто сейчас на ней уже работает, - миллиардер Косюк об открытии рынка земли - Цензор.НЕТ 8708.
І це невтішні перспективи сьогоднішніх подій, які відбуваються на автомобільному заводі.
Причина - це підприємство вибили з нормального режиму роботи і ПАТ «АвтоКрАЗ» вже не може продавати свою продукцію.
Відповідно, за пару місяців у підприємства не буде коштів, щоб виплачувати зарплату працівникам, а їх перебування на роботі, де нічого не виробляється, - втрачає будь-який сенс.
Це остання жахлива новина з життя Кременчуцького автомобільного заводу.
ПАТ «АвтоКрАЗ» тиждень тому програв тендер щодо постачання 13-ти вантажних авто для однієї з військових частин Нацгвардії.
При цьому вартість КрАзів, які пропонували, була меншою, ніж авто переможця - білоруські МАЗи.
У результаті ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» з автомобілями МАЗ-5316F5 за ціною 24,2 млн грн перемогло ПрАТ «АвтоКрАЗ» з КрАЗ-5233ВЕ з ціною 23,6 млн грн.
Причина - чому ПАТ «АвтоКрАЗ» програв при вигіднішій пропозиції - пояснюється.
І головна така - Кременчуцький автомобільний завод має борги по сплаті податків та зборів і це, за рішенням тендерного комітету військової частини, було вирішальним.
Але перед цим той же Кременчуцький автомобільний завод програв ще два таких тендери цьому ж ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» на постачання 66 вантажівок для Нацгвардії, причому причини програшу там називалися інші.
Й слід розуміти, що купівлю вантажівок виробництва ПАТ «АвтоКрАЗ» блокують навмисно й мета там одна - перерозподіл бізнесу, в якому Кременчуцький автомобільний став розмінною монетою, як і люди, що на ньому працюють.
Щодо бізнесу, за який воюють і через що гине наш автомобільний, то це війна олігархів, про яку ніхто не говорить, але в якій бізнес, наближений до «слуг народу», переміг бізнес олігарха Жеваго.
А всі ці тендери - це просто результати їхньої війни.
 показать весь комментарий
 
 
я думаю що це результат війни,між фсб і сбу пока виграє фсб
 показать весь комментарий
 
Кусюк сам пооткрывал заводики в ЕС..
Видела в Метро в упаковках грудки куриные с надписью Украина. Пакеты по 5 кг.
А украинцам оставит что? Даже лапы куриные уходят во вьетнам или Китай- они их едят
Не удивляюсь что мясо дорожает в Украине
 показать весь комментарий
 
Шо то гаранта с богданом давненько не видно.
Опять дрыснули отдыхать от трудов праведных?
 показать весь комментарий
 
Надоело аренду платить, не чувствует себя полноценным барином. Вот ещё скоро батраков разрешат бить.
 показать весь комментарий
 
 
94г - Никто не купит завод, кроме тех, кто сейчас на нем уже работает.
 показать весь комментарий
 
 
Косюк взагалі не підприємець, увесь цого "бізнес" базується на вибивання грошей з бюджету. В принципі, дійсно, яка різниця, на чому красти - на виробництві курятини чи на будівництві шляхів, якщо отримуєш субвенції з бюджету. У Косюка курка продається в півтора рази дешевше, ніж він отримує на її вирощування з бюджету "допомоги" і "компенсацій". Різницю він кладе собі в кишеню. Тобто це не бізнес взагалі, це один з видів крадійства бюджетних грошей. Риго-анали, до речі, саме такий "бізнес" і вели увесь час. То навіщо нам знати, що там думає якийсь Косюк, який жиріє за наші гроші? Нас цікавить, щоб такі "бізнесмени" взагалі зникли в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Довольно странно, что за продажу земли больше всего агитируют миллионеры и миллиардеры.. А вот простой народ - против. Совпадение???
 показать весь комментарий
 
 
Миллиардеры умные, а простой народ - тупое совковое быдло. Факт.
 показать весь комментарий
 
Ага, земля неликвидна, и именно по этому у него 800 тыс гектар, и весь доход приносит земля. А вы народ хавайте лапшу на уши
 показать весь комментарий
 
 
Зачем скуплять землю косюк сам всё скупит видали мы таких честных воров только дай волю.
 показать весь комментарий
 
Ніхто нічого не купить без дозволу Бені
 показать весь комментарий
 
Ринок землі це інвестиції, а вони, як і у будь-яку галузь прив'язані до стану правоохоронно-судової системи, до нормативно-законодавчої бази, до менталітету населення врешті решт. Який дурень буде вкладати кошти у державу, в якій більшість живе ідеологією - богатий значить гнида, усе забрати і поділити?
Так що нічого нового він не сказав
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх