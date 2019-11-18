 Никто не скупит землю, кроме тех, кто сейчас на ней уже работает, - миллиардер Косюк об открытии рынка земли

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Да неправда, никто не скупит землю, кроме тех, кто сейчас на ней уже работает. В мире за деньги и за инвестиции большая конкуренция. И если кто-то говорит, что все скупят, то нужно прийти в большие американские инвестфонды и посмотреть, как стоят в очереди компании, которые хотят презентовать себя этим фондам, чтобы они в них инвестировали деньги. Там как в МакДональдсе на кассу. Я кредитуюсь на Западе, и поверьте - наша земля сама по себе никому там не интересна. Я в это не верю", - сказал Косюк.
Он считает, что землю купят тогда, когда западные инвесторы увидят по отчетности украинских компаний, какая доходность инвестиций, как она защищена.
"Земля – неликвидное вложение, и не стоит надеяться на рост цен, лучше купить золото, купить нефть, купить алмазы, купить пакет Фейсбук. Зачем покупать землю, которая не зарабатывает деньги? Зачем вкладывать в Украину? Ради дешевой рабочей силы? Нет, в таком случае сейчас выгодней инвестировать в Польшу, украинцы едут туда", - отметил миллиардер.
Полную версию интервью читайте здесь.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.
Косюк - пнх и без тебя тошно , и твой бред никому тут не нужен кроме ЗеДебилов!!!
І це невтішні перспективи сьогоднішніх подій, які відбуваються на автомобільному заводі.
Причина - це підприємство вибили з нормального режиму роботи і ПАТ «АвтоКрАЗ» вже не може продавати свою продукцію.
Відповідно, за пару місяців у підприємства не буде коштів, щоб виплачувати зарплату працівникам, а їх перебування на роботі, де нічого не виробляється, - втрачає будь-який сенс.
Це остання жахлива новина з життя Кременчуцького автомобільного заводу.
ПАТ «АвтоКрАЗ» тиждень тому програв тендер щодо постачання 13-ти вантажних авто для однієї з військових частин Нацгвардії.
При цьому вартість КрАзів, які пропонували, була меншою, ніж авто переможця - білоруські МАЗи.
У результаті ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» з автомобілями МАЗ-5316F5 за ціною 24,2 млн грн перемогло ПрАТ «АвтоКрАЗ» з КрАЗ-5233ВЕ з ціною 23,6 млн грн.
Причина - чому ПАТ «АвтоКрАЗ» програв при вигіднішій пропозиції - пояснюється.
І головна така - Кременчуцький автомобільний завод має борги по сплаті податків та зборів і це, за рішенням тендерного комітету військової частини, було вирішальним.
Але перед цим той же Кременчуцький автомобільний завод програв ще два таких тендери цьому ж ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» на постачання 66 вантажівок для Нацгвардії, причому причини програшу там називалися інші.
Й слід розуміти, що купівлю вантажівок виробництва ПАТ «АвтоКрАЗ» блокують навмисно й мета там одна - перерозподіл бізнесу, в якому Кременчуцький автомобільний став розмінною монетою, як і люди, що на ньому працюють.
Щодо бізнесу, за який воюють і через що гине наш автомобільний, то це війна олігархів, про яку ніхто не говорить, але в якій бізнес, наближений до «слуг народу», переміг бізнес олігарха Жеваго.
А всі ці тендери - це просто результати їхньої війни.
Видела в Метро в упаковках грудки куриные с надписью Украина. Пакеты по 5 кг.
А украинцам оставит что? Даже лапы куриные уходят во вьетнам или Китай- они их едят
Не удивляюсь что мясо дорожает в Украине
Опять дрыснули отдыхать от трудов праведных?
Так що нічого нового він не сказав