 НБУ предлагает разрешить снимать наличные с карточек в кассах магазинов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", - сообщили в Нацбанке.

Об этом говорится в проекте постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине".

Все желающие могут высказать предложения к проекту постановления Нацбанка до 15 декабря, после чего НБУ это постановление утвердит и позволит проводить подобные операции.

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