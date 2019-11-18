 НБУ предлагает разрешить снимать наличные с карточек в кассах магазинов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", - сообщили в Нацбанке.
Об этом говорится в проекте постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине".
Все желающие могут высказать предложения к проекту постановления Нацбанка до 15 декабря, после чего НБУ это постановление утвердит и позволит проводить подобные операции.
И вместо карточки - ножик?
НБУ разрешит?
Шо ты слова путаешь?
Запомни - все, что делает зебильная шобла - не может быть хорошим по определению...
топливники просто кайф поймают)))
обнал талонов узаконят)))
Вопрос в том, что зитрожопые НБУ и украинские банки пускают все по невыгодному курсу.
В некоторых магазинах также можно рассчитаться наличной валютой но курс опять же грабительский
нужно делать совершенно обратное
Вместо того чтобы думать о сокращении наличных расчетов и полный переход к безналу эти идиоты придумывают новые способы обналички!!
Правильное решение , имхо.
Какрй идиот придумал?
А в вопросах государства ребятам Бени верить опасно
В отсталой Словакии тоже будет, но позже.
Правильный курс- это полностью безналичные операции
Зеленое стадо на другое не способно...
Отлелений масса...