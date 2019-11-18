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 Экономика, Общество
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Все про:деньги (785) магазин (156) НБУ (4520) платежные системы (36)

 НБУ предлагает разрешить снимать наличные с карточек в кассах магазинов

Национальный банк предлагает предоставить возможность владельцам банковских карт в случае необходимости получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", - сообщили в Нацбанке.

Об этом говорится в проекте постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине". 

Все желающие могут высказать предложения к проекту постановления Нацбанка до 15 декабря, после чего НБУ это постановление утвердит и позволит проводить подобные операции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160216
 
   
 Топ комментарии
 
А нахрена в магазине наличка если можно картой оплатить.
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Продавцы будут очень рады, они товар отпускают а тут подходят люди суют им карточки и требует денег с кассы.
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Бред, ну ладно супермаркеты с большими оборотами но в небольших магазинчиках это приведет к тому что всю кассу выгребут и нечем будет сдачу дать.
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А мона - наличные прямо с кассы?
И вместо карточки - ножик?
НБУ разрешит?
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у тебя в понедльник что не просохло чтоты пишешь идиот ты из клвоанских кретинов зебобиков... а предложение вполне даже нормальное почему бы и нет естественно должна быть квота предел суммы наличкой 500-1000-2000 в зависимости от торговой точки... и ее доходности...
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НБУ сходить з розуму, операції в касі з карткою можуть бути відмінені, а якщо клієнт зняв з картки в касі 20 тис. грн, а потім заявив що нічого не брав? Або касир зписав з картки клієнта 20 тис. грн замість 200 грн і забрав собі різницю в кишеню? Потрібно негайно міняти голову НБУ, бо він явно діє не в інтересах України!
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ты про лимит карты слышал лимит счета лимит одной операции и одного дня чек должен пописать сам клиент банка и карты.. а что так не могут снять в самом банке.... зачем частности и отдельные факты криминала натягивать на систему?????
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У тебя болезнь Паркинсона или помутнение мозги?
Шо ты слова путаешь?
Запомни - все, что делает зебильная шобла - не может быть хорошим по определению...
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А нахрена в магазине наличка если можно картой оплатить.
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потому что напрмиер у мен на карте 1500 гривен я в магазине купилтовар на 400 гривен оплатил картой а остальное мне магазин выдал как наличку не забываем что магазины на таких операциях будут по банковским тарифам снимать комисионные 0,2-0,5 %....
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Таких, как ты, "купилтовар", зебени надурят в первую очередь)))
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Проще и правильней вообще отказаться от налички. Но так красть сложней,- вот в чём закавыка
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А як будеш на ринках купувати овочі...?
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У всех будут кассовые аппараты, ферштейн? Даже бабушка на рынке обязана выдать чек
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Дадуть тобі чек, або два і три чека НБУ пропонує дозволити знімати готівку з карток у касах магазинів - Цензор.НЕТ 7728
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Ocenj udobno, serjozno, no vot zacjem nalicjnije, mne pocjti net neobhodimosti v nalicjnih deneg - vsio na bankovskoi kartorcjke
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ооооо))))
топливники просто кайф поймают)))
обнал талонов узаконят)))
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kakih talonov?? pomnju pri sovke bili takije, toljko ne govori cjto v Ukraine jesjcjo deistvujet sovkovaja sistema.
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Продавцы будут очень рады, они товар отпускают а тут подходят люди суют им карточки и требует денег с кассы.
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Мабуть видаватимуть не_за_так, а з комісією не малою.
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А почему не сделать как в ОАЭ ? Везде, кроме госучреждений , можно рассчитываться любой имеющейся валютой по курсу Нацбанка .
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Вы удивитесь но в Украине так тоже можно. берешь валютную карточку идешь в магазин и там преспокойно рассчитываешься. Налом конечно нельзя, поскольку это валютообменная операция - деятельность подлежащая лицензированию
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Вообще то как в Украине так и в ЕС принимают в расчет валютной и гривневрй картой .
Вопрос в том, что зитрожопые НБУ и украинские банки пускают все по невыгодному курсу.
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Ooooo, a kakoi kurs vrubajet banki Ispaniji, tak cjto, sovet, vot tam uzj lucjsje togda ispoljzovatj kontaktnije dengi, hotja Italija tozje po serjoznomu stjagivajet s turistov.
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Вообще-то в ЕС рассчитываться карточкой с чужой валютой - тоже % грабительские.
В некоторых магазинах также можно рассчитаться наличной валютой но курс опять же грабительский
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а где я писал про расчёт карточкой ? я как раз говорил за кэш ...
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НБУ это сборище казнокрадов и идиотов
нужно делать совершенно обратное
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Долбодятлы!
Вместо того чтобы думать о сокращении наличных расчетов и полный переход к безналу эти идиоты придумывают новые способы обналички!!
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Магазинов много , а банковского терминала поблизости нет , незнакомая ситуация ?
Правильное решение , имхо.
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В Словакии и Австрии ТАКОГО БРЕДА НЕТ.
Какрй идиот придумал?
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Мабуть це якась нова схема відмивання грошей НБУ предлагает разрешить снимать наличные с карточек в кассах магазинов - Цензор.НЕТ 3107
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Дубилет - очень умный мальчик. Программа 24 - лучшая в Европе , но они ее делали под себя.,
А в вопросах государства ребятам Бени верить опасно
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В Австрии как минимум в Billa и Hofer можно снимать наличку. В Германии во всех магазинах.
В отсталой Словакии тоже будет, но позже.
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То есть у небу не хватает наличных денег для оборота? Зебилы доуправлялись
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Бред, ну ладно супермаркеты с большими оборотами но в небольших магазинчиках это приведет к тому что всю кассу выгребут и нечем будет сдачу дать.
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Жто приведет к большей криминализации экономике
Правильный курс- это полностью безналичные операции
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к сожалению это проблемно даже в самой Европе. Например попробуй в Чехии в небольшом городке найти где можно карточкой заплатить. Или в Испании. Остенешься голодной.
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Сегодня и так почти во всех магазинах стоят банкоматы.
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А тут справа не в банкоматах, а в підвищенні активності руху коштів в касах
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Хороша ідея. У Німеччині вже працює у кожному маркеті
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Да, тут везде можно снять. Безналичка здесь не пользуется спросом.
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А нафига козе баян？ для чего весь этот пердимонокль？ кто то не умеет пользоваться банкоматом？или не может его найти？
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Имитация бурной деятельности...в турборежиме...
Зеленое стадо на другое не способно...
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НЕ умеешь пользоваться банкоматом...зайди в любое отделение Новой почты...и сними деньги с карты...
Отлелений масса...
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