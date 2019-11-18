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 Общество
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Все про:религия (775) биометрические паспорта (235) православие (237) ПЦУ (485)

 Не обращайте внимания на предрассудки и не бойтесь пользоваться благами прогресса, - в ПЦУ развенчали миф о "печати антихриста" в биометрическом паспорте

Православная церковь Украины не осуждает использование верующими биометрических паспортов.

Вокруг биометрического паспорта идут споры среди представителей разных конфессий: людей запугивают потерей приватности, "отречением от Господа", "печатью антихриста". Впрочем, на самом деле Православная церковь Украины не осуждает использование верующими биометрических паспортов, ведь они являются лишь одним из проявлений научного и технологического прогресса, говорится в заявлении ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

"Никакой религиозной основы в биометрическом паспорте нет", - заявили в Церкви.

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Отмечается, что сбор биометрической информации используется во благо, потому что делает нашу жизнь в обществе безопаснее: она помогает быстро установить личность и помочь человеку, если возникнет такая необходимость, или задержать лицо, если оно нарушило закон: "Искреннему верующему человеку, которому нечего скрывать, живущему законопослушно, бояться нечего".

"То, что из Писания известно, как "печать антихриста", может быть принято только по осознанному выбору человека, который отречется от Бога. Тайно, черезтехнологии, без ведома самого лица никто не сможет сделать верующего христианина слугой дьявола", - отметили в ПЦУ.

В церкви добавили, что паспорта, идентификационные коды и персональные данные касаются материального мира, "настоящая вера в Господа - в душе, на ней никто не сможет поставить "печать", или отделить человека от любви Божьей, если она сама не отречется ее". 

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"Бог дает нам множество возможностей и средств для познания мира, и биометрические паспорта - только один из них. Они не способны отдалить или приблизить нас к Господу, сделать большим или меньшим христианином, поставить на нас "печать антихриста". Поэтому, не обращайте внимания на безосновательные предрассудки или ограничения и не бойтесь пользоваться благами прогресса", - резюмировали в Церкви.

Не обращайте внимания на предрассудки и не бойтесь пользоваться благами прогресса, - в ПЦУ развенчали миф о печати антихриста в биометрическом паспорте 01
Не обращайте внимания на предрассудки и не бойтесь пользоваться благами прогресса, - в ПЦУ развенчали миф о печати антихриста в биометрическом паспорте 02

Источник: https://censor.net.ua/n3160215
 
   
 Топ комментарии
 
Мне нравится новая церковь )
Больше цивилизованности, меньше мракобесия.
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Молодцы! Это - наша церковь!
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сектанты из УПЦ МП должны отказаться от биометрического паспорта, идентификационного кода и переехать жить на Колыму, собирать ягель, ходить в лаптях и жрать с лопаты..
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вполне спокойно и вменяемо аргументируют ральность нашего БЫТИЯ....
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"Ральность" - это как - через дупу?
Буковы пиши прално, болезненный)))
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для прихожан ПЦУ в паспорте нет чипа антихриста, а для прихожан УПЦ МП - есть.

прихожане УПЦ МП, ни за что не делайте биометрические паспорта ! Не зважайте на забобони і не бійтеся користуватися благами прогресу, - в ПЦУ розвінчали міф про "печатки антихриста" в біометричному паспорті - Цензор.НЕТ 6798
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No sektantov ne vilecjitj, oni budet otricatsja ot vsego, vot vakcinacija, da hren na nih, pustj podihajet a za to cjto nevakcionirujet detei - v tjurmu za posigateljstvo na zdorovje i zjiznj malozascjitnoi personi - rebjonka. d ai lisitj prav roditelei.
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Мне нравится новая церковь )
Больше цивилизованности, меньше мракобесия.
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еще бы кускам трупов перестали поклоняться..
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сектанты из УПЦ МП должны отказаться от биометрического паспорта, идентификационного кода и переехать жить на Колыму, собирать ягель, ходить в лаптях и жрать с лопаты..
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...и питаться исключительно скрепами!!!!!!!!!!!!
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моя колежанка відмовляється від ІД картки та біометричного закордонного паспорту внаслідок своїх " релігійних переконань задля чистоти віри". Я її питаю, а як же твій батюшка на Афон їде? Визнає, що да , багато хто з них має біометрічниі паспорти. Когнітивний дисонанс
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Редакторе, стукнись лобом об стіл, може протверезієш
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Ахаха, продавцы воздуха и магических свечек, высрали что оказывается "очень злой дух" - не настолько злой шоб делать зло?
Не зважайте на забобони і не бійтеся користуватися благами прогресу, - в ПЦУ розвінчали міф про "печатки антихриста" в біометричному паспорті - Цензор.НЕТ 1171
Я попам завидую.... если честно - несут такую дичь и на этом имеют такое бабло то..... совесть реально порок - надо просто уподобл*ться попам - будешь норм. жить.
а то натрусят стаду о "смирении", в то же время прикидывая какой очередной джип прикупить то.
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"Искреннему верующему человеку, которому нечего скрывать, живущему законопослушно, бояться нечего".
Источник: https://censor.net.ua/n3160215\\\\\\\\\

Вот как раз попам и стоит бояться.... Ну, если они верят сами в свой бред - а это не так - бред стаду, а ништяки - мужикам в платьях))

\\\\"Бог дает нам множество возможностей и средств для познания мира, и биометрические паспорта - только один из них. Источник: https://censor.net.ua/n3160215\\\\\\\

Так "дает" что ученых преследовали и даже жгли?
Прикольно выкрутились, не так ли? Оказывается...... бохдавал, ага. но поп не брал и поджаривал того ч-з кого собственно бохдавал.
Наглые до невозможности..... Я даже и не мог представить что кто-то может быть гаже даже коммунистов..... попы иногда намного гаже. концентрированная подлость.
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...и тут некстати вспоминается штрих-код на товарах с тремя шестерками - 666. И цифровизация. И постепенное подталкивание, подготовка населения к тому, что в недалеком будущем не нужны будут никакие документы и карточки. Человек, обозначенный, сам будет играть роль и документа, и банковской карточки. И стих из Библии по этому поводу. Странно как-то выходит...
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Махатма Ганди: У Бога нет религии…
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
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А что этот лысый хрен говорил по поводу Гитлера?
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Ну так а ты ж заявление пишешь чтоб получить паспорт, значит уже не тайно. Религия пережиток прошлого.
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Почему то умалчивается, но в тернопольской области много громад валит из присягнувшей на верность путину и Бене УГКЦ в пцу.
В некоторых сёлах, где подпольные приходы УГКЦ действовали даже при совитах, все ушли в ПЦУ.
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для каких дебилов нужно действительно такое разъяснять? иногда трудно поверить, что живу в 21 веке.
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Ну наконец то нашелся Иерарх Церкви и разьяснил людям , что оценивают Душу на Небе только по делам.
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Правильно. Аццкий Сотона придет - порядок наведёт.
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Коли при владі сидить антихріст і йому поклонятися,глупо боятися паспорта. Не зважайте на забобони і не бійтеся користуватися благами прогресу, - в ПЦУ розвінчали міф про "печатки антихриста" в біометричному паспорті - Цензор.НЕТ 1930
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Я что-то пропустил. А что УПЦ МПскогда-то выступала против биометрического паспорта?
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