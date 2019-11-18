 Не обращайте внимания на предрассудки и не бойтесь пользоваться благами прогресса, - в ПЦУ развенчали миф о "печати антихриста" в биометрическом паспорте

Вокруг биометрического паспорта идут споры среди представителей разных конфессий: людей запугивают потерей приватности, "отречением от Господа", "печатью антихриста". Впрочем, на самом деле Православная церковь Украины не осуждает использование верующими биометрических паспортов, ведь они являются лишь одним из проявлений научного и технологического прогресса, говорится в заявлении ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

"Никакой религиозной основы в биометрическом паспорте нет", - заявили в Церкви.

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Отмечается, что сбор биометрической информации используется во благо, потому что делает нашу жизнь в обществе безопаснее: она помогает быстро установить личность и помочь человеку, если возникнет такая необходимость, или задержать лицо, если оно нарушило закон: "Искреннему верующему человеку, которому нечего скрывать, живущему законопослушно, бояться нечего".



"То, что из Писания известно, как "печать антихриста", может быть принято только по осознанному выбору человека, который отречется от Бога. Тайно, черезтехнологии, без ведома самого лица никто не сможет сделать верующего христианина слугой дьявола", - отметили в ПЦУ.



В церкви добавили, что паспорта, идентификационные коды и персональные данные касаются материального мира, "настоящая вера в Господа - в душе, на ней никто не сможет поставить "печать", или отделить человека от любви Божьей, если она сама не отречется ее".

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"Бог дает нам множество возможностей и средств для познания мира, и биометрические паспорта - только один из них. Они не способны отдалить или приблизить нас к Господу, сделать большим или меньшим христианином, поставить на нас "печать антихриста". Поэтому, не обращайте внимания на безосновательные предрассудки или ограничения и не бойтесь пользоваться благами прогресса", - резюмировали в Церкви.



