 Не обращайте внимания на предрассудки и не бойтесь пользоваться благами прогресса, - в ПЦУ развенчали миф о "печати антихриста" в биометрическом паспорте

Вокруг биометрического паспорта идут споры среди представителей разных конфессий: людей запугивают потерей приватности, "отречением от Господа", "печатью антихриста". Впрочем, на самом деле Православная церковь Украины не осуждает использование верующими биометрических паспортов, ведь они являются лишь одним из проявлений научного и технологического прогресса, говорится в заявлении ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.
"Никакой религиозной основы в биометрическом паспорте нет", - заявили в Церкви.
Отмечается, что сбор биометрической информации используется во благо, потому что делает нашу жизнь в обществе безопаснее: она помогает быстро установить личность и помочь человеку, если возникнет такая необходимость, или задержать лицо, если оно нарушило закон: "Искреннему верующему человеку, которому нечего скрывать, живущему законопослушно, бояться нечего".
"То, что из Писания известно, как "печать антихриста", может быть принято только по осознанному выбору человека, который отречется от Бога. Тайно, черезтехнологии, без ведома самого лица никто не сможет сделать верующего христианина слугой дьявола", - отметили в ПЦУ.
В церкви добавили, что паспорта, идентификационные коды и персональные данные касаются материального мира, "настоящая вера в Господа - в душе, на ней никто не сможет поставить "печать", или отделить человека от любви Божьей, если она сама не отречется ее".
"Бог дает нам множество возможностей и средств для познания мира, и биометрические паспорта - только один из них. Они не способны отдалить или приблизить нас к Господу, сделать большим или меньшим христианином, поставить на нас "печать антихриста". Поэтому, не обращайте внимания на безосновательные предрассудки или ограничения и не бойтесь пользоваться благами прогресса", - резюмировали в Церкви.
Буковы пиши прално, болезненный)))
прихожане УПЦ МП, ни за что не делайте биометрические паспорта !
Больше цивилизованности, меньше мракобесия.
Я попам завидую.... если честно - несут такую дичь и на этом имеют такое бабло то..... совесть реально порок - надо просто уподобл*ться попам - будешь норм. жить.
а то натрусят стаду о "смирении", в то же время прикидывая какой очередной джип прикупить то.
Источник: https://censor.net.ua/n3160215\\\\\\\\\
Вот как раз попам и стоит бояться.... Ну, если они верят сами в свой бред - а это не так - бред стаду, а ништяки - мужикам в платьях))
\\\\"Бог дает нам множество возможностей и средств для познания мира, и биометрические паспорта - только один из них. Источник: https://censor.net.ua/n3160215\\\\\\\
Так "дает" что ученых преследовали и даже жгли?
Прикольно выкрутились, не так ли? Оказывается...... бохдавал, ага. но поп не брал и поджаривал того ч-з кого собственно бохдавал.
Наглые до невозможности..... Я даже и не мог представить что кто-то может быть гаже даже коммунистов..... попы иногда намного гаже. концентрированная подлость.
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
В некоторых сёлах, где подпольные приходы УГКЦ действовали даже при совитах, все ушли в ПЦУ.