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 Российский следователь по делу украинских моряков уехал в оккупированную Керчь оформлять отправку захваченных катеров, - адвокат Полозов

Российский адвокат Николай Полозов рассказал, что следователь по делу украинских моряков находится сейчас в Керчи, где до сих пор оставались захваченные российской ФСБ украинские военные катера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Вопрос о передаче украинских судов поднимался еще несколько недель назад и об этом мы говорили со следователем. Он говорил, что планирует поехать в Керчь и будет принимать участие в каких-то действиях по оформлению передачи этих судов. Сейчас следователь уехал туда и это, вероятно, свидетельствует о том, что передача судов все же осуществится", - сказал он.

Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160214
 
 
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