 Людям, которые хотят заработать денег, не стоит идти на госслужбу, - глава НАГС Стародубцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"На госслужбе все же должна превалировать нефинансовая мотивация. Мы собираемся сделать нормальную модель зарплат, выровнять ее, сделать более прозрачной и справедливой. Но люди, которые хотят заработать денег, им не надо идти на госслужбу, деньги надо зарабатывать в бизнесе, а в госслужбе можно реализовать другие вещи. Можно научиться, потому что это самая сложная система, которая есть в стране, значительно сложнее бизнес. Уровень амбиций, задач и целей здесь просто на порядок выше, это огромный вызов и ответственность", - сообщил Стародубцев.

Глава НАГС отметил, что на госуслужбе заработная плата очень непрозрачная, докручивается надбавками и стимулирует не то, что надо.

"Базовые правила HR говорят, что вы платите людям за желаемое поведение. А у нас есть куча всевозможных надбавок за выслугу лет, за ранг, то есть, мы сами больше платим не за результат, а за то, что человек долго сидит на госслужбе. Это просто какая-то глупость. Давайте не будем платить людям за то, что они сидят, давайте платить за то, что они делают", - подчеркнул Стародубцев.

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Руководитель Нацагентства считает, что множество надбавок необходимо дерегулировать, а само начисление зарплат упростить.

"Все, что есть номинально надбавкой, а по факту зарплатой - назвать зарплатой, и показывать это на сайтах работ. Потому что у нас еще какая проблема - если супермаркет ищет работников, то они пишут, что зарплата в 20 тыс. грн, и это означает, что ты в прыжке при супернагрузке получишь 15 тыс. А, когда пишем, что у нас зарплата от 9 тыс. грн, то это может быть и 30 тыс. Мы банально проигрываем с точки зрения маркетинга на рынке труда", - констатировал он.

Стародубцев добавил, что государство не должно платить столько же, сколько платить на рынке, но важно зарплаты на госслужбе хотя бы сопоставить с рыночными.

"Нам нужно сделать модель категоризации должностей. Нам надо понять, что этот главный специалист, этот экономист, этот юрист, а это IT-шник, и сравнивать их тогда с различными рынками. Ибо сегодня это просто "главный специалист", и мы не знаем, кто он, мы просто устанавливаем ему 9 тыс. грн оклада. С такой логикой мы не найдем хороших людей", - сказал глава НАДС.

На вопрос, сможем ли Украина реформировать систему оплаты труда на госслужбе без финансовой помощи международных партнеров, Стародубцев ответил, что для начала необходимо разработать категории должностей, упростить все надбавки и сделать модель оплаты труда, а далее спросить, готово ли правительство это профинансировать.