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 Политика Украины, Общество
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 Учителя младших классов в этом году кроме аттестации пройдут еще и сертификацию, - Новосад

Почти тысяча учителей младших классов в этом году кроме аттестации пройдут сертификацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом в эфире "1+1" заявила министр образования Украины Анна Новосад.

"Сертификация - мотивация лучших педагогов. Через сертификацию мы хотим найти агентов изменений, через которые мы будем строить Новую украинскую школу. В этом году есть квота на сертификацию - 1000 учителей, зарегистрировались 800 учителей младших классов", - отметила Новосад.

По ее словам, в настоящее время сертификация - это добровольный инструмент.

"Те, кто пройдет сертификацию, в следующем году получают 20% к зарплатам. Сертификация, для тех, кто ее пройдет, будет действовать три года. Это возможность перезагрузить аттестацию педагогов", - резюмировала министр образования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160210
 
 
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Нє, ну а що вони думали- їм просто так по 4000 доларів платитимуть?
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И ЭТО ВСЁ?!?!?! Учителя младших классов в этом году кроме аттестации пройдут еще и сертификацию, - Новосад - Цензор.НЕТ 2495

А как же 4000 долярив США в месяц? Учителя младших классов в этом году кроме аттестации пройдут еще и сертификацию, - Новосад - Цензор.НЕТ 1865
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А що так мало - лише атестація і сертифікація? А ви їм ще поліграф і крос 25 км заставте. І дітей в першому класі не по 40, а щоб по хоч 60 було. І щоб в класі ще кілька з особливими потребами...
От тільки, придурки, хто ж тоді дітей вчити буде? За ту мізерну зарплату і у такому дурдомі? Чи в цьому ціль? Ну, щоб взагалі і нікому і нікого? Територія має бути звільнена! Жиди вже зачекались...
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