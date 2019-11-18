 "Богдан женат или за девицами бегает?" - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП

Как сообщает Цензор.НЕТ, под одним из фото пользовательницы Facebook он оставил сообщение: "Запрос прими (в друзья в соцсети. – Ред.)".
Мендель не отреагировала на просьбу в комментариях, но посвятила этому отдельный пост.
Девушка сделала скрин сообщения главы ОП, написав: "Все не могу понять... Богдан женат или за девицами бегает?"
Пользователи с юмором высказались о ситуации. "Одно другому не мешает", "Этот вопрос поставлен на уровне государственного", "Человек хочет сочетать полезное с приятным", "Куда не глянь – одна политика", "Бедная будет его жена", – шутят комментаторы.
Ему скоро сделает интересное предложение Петя Пендель
и заживет Богдан счастливо в местах не столь отдаленных
Только в нормальных странах после всплывания такой "дружбы" чиновники в отставку подают.
Во Франции разгорелся новый секс-скандал
Жорж Трон покинул свой пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Вице-спикер Национального собрания Дени Бопен ушел со своего поста после того, как несколько женщин обвинили политика в сексуальных домогательствах.
3 августа с заявлением в римскую прокуратуру обратилась 38-летняя работница службы эскорта, Мария Тереза Де Николо, известная как "Терри".
Женщина рассказала, что в прошлом году она вместе с двумя "коллегами" в течение некоторого времени находились в одной постели с 73-летним премьером, занимаясь групповым сексом.
После скандала с сексуальными домогательствами в Европарламенте эстафету перехватила Франция. Сотрудницы французского парламента составили "черный список" депутатов, которые склонны к сексуальным домогательствам, сообщает BBC.
И т.д. и т.п.
Гриценка затримали за те, що він забрав кошти Януковича на користь держави,- адвокат.
Подробиці розповідає Еспресо.TV.
https://espreso.tv/news/2019/11/17/grycenka_zatrymaly_za_te_scho_vin_zabrav_koshty_yanukovycha_na_koryst_derzhavy_advokat
Факт масштабного мошенничества признан Лондонским судом, а Рябошапки-Бакановы прессуют тех, кто вернул в казну украденное бандой Яныка.
Затем уже начал спасать за наш счет этот Приват и тоже при этом нагрелся!
Что установлено международным аудитом.
Лондонский суд выглядит компетентнее Иваноффа.
Одно из решений по Привату:
"В решении отмечается, что: "Для целей настоящих ходатайств, все ответчики не отрицают, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело, и мошенническими действиями банку был нанесен ущерб на сумму $248 млн... "
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100510
Зато начал платить пенсии пенсионерам Израиля.
Только с такой можно завоевать признательность бурято-дауна...
ЦЕ КІНЕЦЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ !
Фактично голови ОТГ і мери будуть на колінах випрошувати гроші на місцеві потреби(а за це-деякі послуги,наприклад-сприяння деяким кандидатам на місцевих виборах,потрібним фірмам,і т.д.).
А на Богдана-плювати.Хоч з Монікою,хоч з козою,хоч із правою рукою.