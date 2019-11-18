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 Политика Украины, Общество
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Все про:Богдан (56) социальные сети (491) Офис Президента (166)

 "Богдан женат или за девицами бегает?" - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан попросил киевлянку Маргариту Мендель принять его запрос в друзья в соцсети Facebook. Это вызвало бурную дискуссию в соцсети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под одним из фото пользовательницы Facebook он оставил сообщение: "Запрос прими (в друзья в соцсети. – Ред.)".

Богдан женат или за девицами бегает? - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП 01

Мендель не отреагировала на просьбу в комментариях, но посвятила этому отдельный пост.

Девушка сделала скрин сообщения главы ОП, написав: "Все не могу понять... Богдан женат или за девицами бегает?"

Пользователи с юмором высказались о ситуации. "Одно другому не мешает", "Этот вопрос поставлен на уровне государственного", "Человек хочет сочетать полезное с приятным", "Куда не глянь – одна политика", "Бедная будет его жена", – шутят комментаторы.

Богдан женат или за девицами бегает? - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдана перекосило, когда я сказал Зеленскому о "продаже" округов, - исключенный из фракции "СН" Поляков

Источник: https://censor.net.ua/n3160199
 
 
 Топ комментарии
 
Да, бегает. Вот, возьмем, к примеру Монику...
"Богдан женат или за девицами бегает?" - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП - Цензор.НЕТ 3982
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Дорогая Маргарита Мендель, не пудрите мужчине Богдану мозги.
Ему скоро сделает интересное предложение Петя Пендель "Богдан женат или за девицами бегает?" - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП - Цензор.НЕТ 8247

и заживет Богдан счастливо в местах не столь отдаленных
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Хлеба и зрелищ! Старо, как мир. С хлебом пока напряг, нате вам, лохи, зрелище, обсуждайте. А мы быдем втихцю делишки свои обтяпывать. А эта очередная Мендель вскоре всплывет на теплом местечке, роль то отыграла, да и не уродина, такие нужны.
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Богдан еще не определился за кем бегать . за девочками или за мальчиками "Богдан женат или за девицами бегает?" - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП - Цензор.НЕТ 4021 пока совмещает
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МЕНЯ НАПРЯГАЕТ ФАМИЛИЯ МЕНДЕЛОЬ совпадение или еврейские приколы для публики таким способом показать что "прибор" у Богдана наготове все 24/7!!!!!!!! есть такие спермотоксикозом отравленные кроме ЭТОГО у них полушария никак не реагируют... похуже наркотика бывает....
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думаю фамилия здесь не при чем . девочка действительно симпатичная . был бы помоложе и меня бы заинтересовала . а зашкаливающий тостостерон у Богдана или Яременко ни о чем не говорит и ни каких плюсов им не добавляет
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Да, бегает. Вот, возьмем, к примеру Монику...
"Богдан женат или за девицами бегает?" - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП - Цензор.НЕТ 3982
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Дорогая Маргарита Мендель, не пудрите мужчине Богдану мозги.
Ему скоро сделает интересное предложение Петя Пендель "Богдан женат или за девицами бегает?" - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП - Цензор.НЕТ 8247

и заживет Богдан счастливо в местах не столь отдаленных
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Бегает пусть . Девука низкого а поведения. Богда тосиче и гнать его надо.
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А что у женатого не могут быть друзья женщины в соцсетях, бредятина.
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Конечно могут.
Только в нормальных странах после всплывания такой "дружбы" чиновники в отставку подают.
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Ну да у чиновников ЕС в друзьях по соцсетям исключительно одни мужики общение с другим полом под запретом.))
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Ну тебе, невыездному, оно виднее, как там в гейропах.
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Государственный секретарь французского правительства по делам государственной службы
Во Франции разгорелся новый секс-скандал
Жорж Трон покинул свой пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Вице-спикер Национального собрания Дени Бопен ушел со своего поста после того, как несколько женщин обвинили политика в сексуальных домогательствах.

3 августа с заявлением в римскую прокуратуру обратилась 38-летняя работница службы эскорта, Мария Тереза Де Николо, известная как "Терри".
Женщина рассказала, что в прошлом году она вместе с двумя "коллегами" в течение некоторого времени находились в одной постели с 73-летним премьером, занимаясь групповым сексом.


После скандала с сексуальными домогательствами в Европарламенте эстафету перехватила Франция. Сотрудницы французского парламента составили "черный список" депутатов, которые склонны к сексуальным домогательствам, сообщает BBC.



И т.д. и т.п.
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Просто хотел себе свою личную Мендель завести.
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Сексуальная неудовлетворённость угнетающе действует на психику и определяет дальнейшее поведение. Всё по Фрейду... Но у Кивы на всё это есть готовое решение!
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Девушка потеряла шанс начать политическую карьеру. Молодая ещё, наивная. Потом жалеть будет...
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Похоже наоборот. Во-время поняла, что с Богданом и начать не успеет, а передачи носить её не вдохновляет.
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Вовка стал изменять Богдану с Ленкой, вот Богдан и подался "по бабам".. "Богдан женат или за девицами бегает?" - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП - Цензор.НЕТ 4807
"Богдан женат или за девицами бегает?" - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП - Цензор.НЕТ 3726
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За секс-скандалами новорыгов их реванш не так заметен.

Гриценка затримали за те, що він забрав кошти Януковича на користь держави,- адвокат.

Подробиці розповідає Еспресо.TV.

https://espreso.tv/news/2019/11/17/grycenka_zatrymaly_za_te_scho_vin_zabrav_koshty_yanukovycha_na_koryst_derzhavy_advokat
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Точно точно! Белого и пушистого патриота задержали. Тырил у богатых и отдавал бедным!))) Не смешите людей.
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Почему не задерживают тех, кто точно вывел миллиарды из Привата?
Факт масштабного мошенничества признан Лондонским судом, а Рябошапки-Бакановы прессуют тех, кто вернул в казну украденное бандой Яныка.
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Начинать надо с того, кто сначала накачивал Приват этими миллиардами 2 года, затем вывел по сговору, а потом обанкротил через решения Нацбанка?!
Затем уже начал спасать за наш счет этот Приват и тоже при этом нагрелся!
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Беня качал из банка, начиная с 2008 года.
Что установлено международным аудитом.
Лондонский суд выглядит компетентнее Иваноффа.
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Лондонский суд еще ничего не установил. А если будет в Украине факт получения Беней денег в преступный способ, то и в Лондоне будет доказательством неправомерного получения денег Беней .
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Установил.

Одно из решений по Привату:
"В решении отмечается, что: "Для целей настоящих ходатайств, все ответчики не отрицают, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело, и мошенническими действиями банку был нанесен ущерб на сумму $248 млн... "

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100510
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Для начала, чтобы потом был факт преюдиции и по другим эпизодам и субъектам.
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Юмористы! Все так плохо, что за соломинку хватаетесь?
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А кому хорошо, нищим пенсионерам, которым народный преЗедент не поднял пенсию, зато поднял плату за коммунальные услуги вместо 15% процентов от доходов при "злачинной" владе до 20% от народного преЗедента?
Зато начал платить пенсии пенсионерам Израиля.
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Вы буковку "М" пропустили после "Ш".... "Богдан одружений чи за дівками бігає?" - дівчина виклала у Facebook листування з главою ОП - Цензор.НЕТ 439
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ахаха, скоро обитатели соц сетей будут возмущаться цвету туалетной бумаги которую он использует.
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У Богдана монитор совмещен с резиновой женщиной.
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а запрос в фейсбуке не означает за девицами бегать. новость - туфта ни о чём.
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зєбобікам потрібна картинка, тоні в них нема часу замислюватись над майбутнім. "Богдан женат или за девицами бегает?" - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП - Цензор.НЕТ 6780 "Богдан женат или за девицами бегает?" - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП - Цензор.НЕТ 8761
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Вухаста єврейка відмовила, бо інтуїтивно відчула що зелені довго при владі не протримаються.
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ВЛАСТИ СПУСКА ДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ !!! ПЕРЕСОВАТЬ КАК КАПУСТУ ИХ НАДО !)
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Полная фигня. Ну попросил девушку принять запрос и что? Уже на ровном месте раздули сенсацию
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Та не в запросе дело. Тут даже в новостях о погоде набегает толпа порохоботов с тазиками говнища и всем на голову. Что взять с убогих...
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Каждый "слуга народа" хочет иметь свою Мендель...
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"Запрос прими" !!! Это что за колхозный стиль? Пусть этот тщеславный озабоченный хитросделанный гопник сначала научится вежливо разговаривать с девушками.
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Він і одружений, і за дівками бігає
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А правильная фамилие у биксы.
Только с такой можно завоевать признательность бурято-дауна...
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оце так новини - більше і проблем немає - мабуть все не так і погано "Богдан одружений чи за дівками бігає?" - дівчина виклала у Facebook листування з главою ОП - Цензор.НЕТ 7487
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официально Богдан не женат. Но у него от разных женщин 4 дочери. Секс-активист.
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На волонтерских началах повышает рождаемость в стране.
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Он написал ей 3 месяца назад. А она только сейчас об этом вспомнила.
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Дуже цікава новина. тим часом в мережі 3 дні тому з'явився аудіозапис інструктажу Гончарука слуг уродця.відверто говорить що хоче забрати у інших регіонів України кошти і депутати (!!!) мають вирішувати куди їх потратити.https://www.youtube.com/watch?v=fvQbN3m-ECU&feature=youtu.be
ЦЕ КІНЕЦЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ !
Фактично голови ОТГ і мери будуть на колінах випрошувати гроші на місцеві потреби(а за це-деякі послуги,наприклад-сприяння деяким кандидатам на місцевих виборах,потрібним фірмам,і т.д.).
А на Богдана-плювати.Хоч з Монікою,хоч з козою,хоч із правою рукою.
"Богдан одружений чи за дівками бігає?" - дівчина виклала у Facebook листування з главою ОП - Цензор.НЕТ 4695
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Сенсация на ровном месте, и кстати Богдан сейчас в разводе.
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Скоріше всього Богдан надіявся, що дівчатко від щастя, що на її пиріжечок зазіхнув такий "крутий" політик сама стрибне до рук. Але дівчатко з прізвищем Мендель так просто не отримати.
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Легко человека осуждать, но вы на ее фото посмотрите - сразу видно, что провокаторша!
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