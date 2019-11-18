 Богдана перекосило, когда я сказал Зеленскому о "продаже" округов, - исключенный из фракции "СН" Поляков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал НВ.

"Сотрудники службы безопасности Микитася (Максим Микатась - экс-нардеп, экс-директор Укрбуда, САП ведет против него дело за махинации с квартирами. - Ред.) сообщили мне, что Микитась завез Валерию Давиденко $1,5 млн долларов за проигрыш мажоритарщика "Слуга народа" в моем 206 округе. Другие округа также были проданы по области. Сумм не знаю. Также мне известно, что в 208-м округе, где избирался сам Давиденко и его коллега Борис Приходько (позафракционный депутат, избранный в 210 округе) были нарочно поставлены слабые кандидаты от Слуги народа. Застройщик был на крючке у силовиков и любым способом хотел попасть в Раду. Деньги, скорее всего, вымыл из оборота Укрбуда. Слышал, что сумками вывозили наличные из офиса компании", - сказал он.

На вопрос, почему депутат начал обвинять руководство фракции в сдаче округов только сейчас, Поляков заявил, что "хотел, чтобы сначала в ситуации разобрался Богдан", с которым он поговорил на Банковой после выборов.

"Хотел, чтобы сначала в ситуации разобрался руководитель Офиса Президента Андрей Богдан. После выборов у меня и других мажоритарщиков из Черниговской области состоялся с ним разговор на Банковой. На этой встрече также был Корниенко и спикер Дмитрий Разумков. Мы рассказали им, что глава штаба Слуги Народа Халимон сливал нас и даже противодействовал.

Богдан сказал, что обо всём знает. И Халимон не будет иметь отношения к руководящим должностям ни в партии, ни в парламенте. И добавил, что мы — молодцы. Я ему поверил, а он пообещал, что все передаст президенту. Но, при этом, Халимона сделали замглавы фракции и комитета", - сказал нардеп.

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Поляков также сообщил, что когда в сентября подошел к президенту Владимиру Зеленскому и сказал, что не хочет, чтобы на местных выборах "повторилось то, что происходило на парламентских, когда продавались округа и нас свои же мочили", тот "был очень удивлен".

"Богдан стоял рядом и его перекосило. Я понял, что Богдан ничего ему не рассказывал или же поведал свою версию.

Дальше, я несколько раз выступал на заседаниях фракции - диалога не было. Тогда я уже публично начал поднимать этот вопрос", - отметил депутат.

Напоминаем, 14 ноября нардеп от СН Анна Скороход с трибуны ВР заявила о задержании ее мужа. По ее мнению, причиной этого является ее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

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Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Позже Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи.

15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".