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 Политика Украины
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 Богдана перекосило, когда я сказал Зеленскому о "продаже" округов, - исключенный из фракции "СН" Поляков

Нардеп Антон Поляков, исключенный на прошлой неделе из состава фракции "Слуга народа", обвинил главу ОП Андрея Богдана в том, будто бы последний скрывал от президента сообщения о "сдаче" за деньги мажоритарных округов СН, на что ему жаловались в Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал НВ.

"Сотрудники службы безопасности Микитася (Максим Микатась - экс-нардеп, экс-директор Укрбуда, САП ведет против него дело за махинации с квартирами. - Ред.) сообщили мне, что Микитась завез Валерию Давиденко $1,5 млн долларов за проигрыш мажоритарщика "Слуга народа" в моем 206 округе. Другие округа также были проданы по области. Сумм не знаю. Также мне известно, что в 208-м округе, где избирался сам Давиденко и его коллега Борис Приходько (позафракционный депутат, избранный в 210 округе) были нарочно поставлены слабые кандидаты от Слуги народа. Застройщик был на крючке у силовиков и любым способом хотел попасть в Раду. Деньги, скорее всего, вымыл из оборота Укрбуда. Слышал, что сумками вывозили наличные из офиса компании", - сказал он.

На вопрос, почему депутат начал обвинять руководство фракции в сдаче округов только сейчас, Поляков заявил, что "хотел, чтобы сначала в ситуации разобрался Богдан", с которым он поговорил на Банковой после выборов.

"Хотел, чтобы сначала в ситуации разобрался руководитель Офиса Президента Андрей Богдан. После выборов у меня и других мажоритарщиков из Черниговской области состоялся с ним разговор на Банковой. На этой встрече также был Корниенко и спикер Дмитрий Разумков. Мы рассказали им, что глава штаба Слуги Народа Халимон сливал нас и даже противодействовал.

Богдан сказал, что обо всём знает. И Халимон не будет иметь отношения к руководящим должностям ни в партии, ни в парламенте. И добавил, что мы — молодцы. Я ему поверил, а он пообещал, что все передаст президенту. Но, при этом, Халимона сделали замглавы фракции и комитета", - сказал нардеп.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Скороход и Поляков о зарплатах в конвертах для "Слуг народа": "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции". ВИДЕО

Поляков также сообщил, что когда в сентября подошел к президенту Владимиру Зеленскому и сказал, что не хочет, чтобы на местных выборах "повторилось то, что происходило на парламентских, когда продавались округа и нас свои же мочили", тот "был очень удивлен".

"Богдан стоял рядом и его перекосило. Я понял, что Богдан ничего ему не рассказывал или же поведал свою версию.

Дальше, я несколько раз выступал на заседаниях фракции - диалога не было. Тогда я уже публично начал поднимать этот вопрос", - отметил депутат.

Напоминаем, 14 ноября нардеп от СН Анна Скороход с трибуны ВР заявила о задержании ее мужа. По ее мнению, причиной этого является ее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое нардепов от СН готовы свидетельствовать в НАБУ по Скороход, - Арахамия

Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Позже Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи.

15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3160197
 
 
 Топ комментарии
 
Царь не знает, что его бояре плохие...
Верим-верим.
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"Сам ты "перекосило"!, кричал Богдан, вытирая с ноздрей беленький "Сан-Тропе"..
Богдана перекосило, когда я сказал Зеленскому о "продаже" округов, - исключенный из фракции "СН" Поляков - Цензор.НЕТ 5008
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😀Вот такое оно зеленое стадо....особо "честное"...и особо "неподкупное"...
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А чего же тогда Поляков сразу не положил на стол "партбилет" ? Или то же перекосило от этой одной мысли ?
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Также как и Скороход потому что были прикормлены,их все устраивало,но сейчас даже лучше все увидели в действии слуг народа и новое лицо власти
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Зебіли можуть гордитися своїм вибором, тупорилі валянки
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Він до останнього сподівався, що і йому щось обломиться )
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А він хіба член КПСН?
блаЗЄнські, знайте, що депутатські місця ваш блаЗЄнський продавав не лише члЄнам "партії". Їжте тепер своє лайно.
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На цей раз постою та поспостерігаю як блаЗЄнські споживають лайно. Ще й нахвалюють.
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а кто нахваливает ? я просто не верю этим двух уволенным хмырям , вот и всё. Ты им веришь ?
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Я м також не довіряю. Але факт продажу округів не викликає сумніву. Бо як би ці двоє опинилися б у ВР? І вони мовою дипломатів кажуть: спробуєте зняти з нас недоторканість чи усунути з ВР, ми надамо всі матеріали щодо продажу округів, "...у нас всє ходьі запісаньі..." (с). Звісно, що довести в умовах 100%_своєВо_прокуроа буде неможливо, але шкандаль буде немалий.
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Шкандаль не буде. Шкандаль вже є. І о-го-го який !
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"Сам ты "перекосило"!, кричал Богдан, вытирая с ноздрей беленький "Сан-Тропе"..
Богдана перекосило, когда я сказал Зеленскому о "продаже" округов, - исключенный из фракции "СН" Поляков - Цензор.НЕТ 5008
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Царь не знает, что его бояре плохие...
Верим-верим.
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Он же читает, мониторит СМИ, соцсети.
Никогда не видел статей о своих негодяях?
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А мониторят то Богданы и бояре, ЕМУ докладывают!! То что им выгодно.И если он верит -значит дурак.
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боїться, що якщо увійде, то не зможе вийти... Богдана перекосило, коли я сказав Зеленському про "продаж" округів, - виключений із фракції СН Поляков - Цензор.НЕТ 9028
Взагалі, про все блаЗЄнський знає ліпше за нас. Цей виродок (блаЗЄнський) є типовим носієм хуцпи як життєвого принципу. Але хохлобидло на щось від нього чекає.
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Ну теперь этих двоих будут пиарить постоянно, они уже на Ньюзван и 112 как на работу ходят, герои прям. Чтоб поднять популярность скоро от них и не такое услышим.
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От зебильной партии пока сльішньі только скандальі, и єто без помощи оппозиции.
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А слышим что к ЗЕБИЛОВ все покупается!! Вот такое "честное" зеленое стадо!!
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Народне щастя стрімко лине вгору
Шаленим гуркотом лунає стук сердець
Народним слугам - грошей у комору
А пересічним - повний Трускавець
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ух ты . как интересно . продолжай не останавливайся


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Да этого морального урода Богдана ещё в роддоме перекосило.
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😀Вот такое оно зеленое стадо....особо "честное"...и особо "неподкупное"...
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в рассказах 150 прямых участников таскания на Субботнике с Лениным бревна почему то не оказалось ни одного еврея.... ну да кто то скажет так тож була Суббота и что коглда нашему Зедебилу надо они гешефт и по субботам пилякают.... наплевав на каноны Торы и Талмуда...
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всё как обычно. при любой власти тут будет такое ещё лет 50.
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С каждым днем повествования этих двух "обличителей" обретают новый размах и краски. Правда, пока их не вышвырнули, их все устраивало. Странно, как это до сих пор Рабинович не пригрел в ОПЗЖ .
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Я писал в фейсбуке что этот гадюшник Во главе с Богданом хуже чем БПП порошенко, там все было на виду ,а здесь под ковром!! И СН те еще суки.
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Если у продажных шлюх вроде полякова Андрей Богдан вызывает такую ненависть и злобу, значит все он правильно делает.
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Шоу блазєнів продовжується...
Наступним номером буде ..... (крутиться колесо рулетки)
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Пардон, не по теме:

По счетам платит проигравший

2 новости:
1:
Богдана перекосило, коли я сказав Зеленському про "продаж" округів, - виключений із фракції СН Поляков - Цензор.НЕТ 4816

2:
Богдана перекосило, коли я сказав Зеленському про "продаж" округів, - виключений із фракції СН Поляков - Цензор.НЕТ 656

Роман Донік: Вы знаете, зачем отменили «граничні тарифи на опалення і водопостачання», то есть максимум на тарифы по отоплению и горячей воде? Это для того чтобы за ваш счёт бесплатно содержать семьи погибших боевиков. Так что, мой дорогой зелёный дружочек, ты там держись. Дальше будет веселее. Они, со всеми этими принятыми для себя льготами, пойдут на переговоры с Зеленским и он, конечно, их требования признает. А платить за это будешь ты и твои дети.
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"Збагойна, парахаботы! Главное - не воровать", - кажется так он поговаривал, правильно? Ну только продавать и покупать-то можнаа.
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Свиньи, тупо свиньи с бараном во главе. Народ выбрал президента, а страной управляю адвокат-аферист богдан и старый жид. У Вовки в своем же аппарате авторитет, как у молодого лейтенанта в херовом подразделении со старыми прапорами и комбатом-алкашом. В глаза ему говорят "вы, дозвольтэ, виноват", а за спиной "дай тому лошаре, пусть подпишет". Нелох 42 года говорил, что прошел путь от мягкости к твердости, оно и видно, говно засохло, тверже стало
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Бггг)))за 5000$ сдать все и оказаться на гиляке, вместе с зелупой и богданом, у которых миллиарды теперь, способны только зебанаты
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Так це правда, Богуслаєву підсунули полубомжа свадебного фотографа, щоб він переміг, але трапелося все навпаки, ноунейм с тріском переміг десятилітнього засівальника округа. ЗЕ команда-корупціонери з самого початку.
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ТРЕТИЙ МАЙДАН ПРИЙДЕТ - ПОРЯДОК НАВЕДЕТ !!!
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Поляков также сообщил, что когда в сентября подошел к президенту Владимиру Зеленскому... тот "был очень удивлен".
Мене нещодавно на Цензорі один зеблан переконував, що у Зе як у актора і коміка "багато масок", які він може "вдягати" за необхідності. Очевидно, що в даному випадку ЗЕзюдент вправно вдяг маску "очень удівльон".
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Перекосило Богдана перекосило, коли я сказав Зеленському про "продаж" округів, - виключений із фракції СН Поляков - Цензор.НЕТ 6956
От якби в нього очиці округлилися -- ото було б диво
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Всё будет Украина.Есть Порошенко .Нет Порошенко.
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