 Украинские буксиры стоят на якоре в точке встречи, россияне затягивают процесс передачи, - Бутусов о возвращении захваченных РФ кораблей

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По состоянию на 8.00 украинские буксиры "Титан", "Гайдамака" и спасательное судно "Сапфир" стоят на якоре в точке встречи у восточного побережья Крыма в сопровождении российских боевых кораблей. Ожидается подход российских кораблей, буксирующих захваченные украинские катера и буксир "Яни Капу". Очевидно, передача состоится в ближайшее время, но россияне затягивают процесс", - рассказал журналист.
.Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.
Почему украинские буксиры в сопровождении вражеских кораблей?
https://www.svoboda.org/a/26559261.html
Это "просто так"? ...
- Вода холодная, резина задубела и с кацапов ласты постоянно спадают!
шо 4-5 часов не срок
и ***** видимо спит
раз уже стоят на якоре - значит подвижки есть
Хоча якщо бути відветрим, вони ще з моменту "народження" на Ленінській Кузні були кучою металобрухту і ніякою загрозою як бойова одиниця для російського флоту не були. Та і для будь якого іншого ********* флоту. Ну можливо з сомалійськими піратами могли ще потягатись, та й то навряд.
Ну років через 10-15 дізнаємось справжні мотиви прийняття брухту на озброєння і його "походу" на Маріуполь.