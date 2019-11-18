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 Политика Украины
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 Украинские буксиры стоят на якоре в точке встречи, россияне затягивают процесс передачи, - Бутусов о возвращении захваченных РФ кораблей

Украинские буксиры и спасательное судно стоят на якоре в точке встречи в ожидании российских кораблей, буксирующих захваченные украинские катера и буксир "Яни Капу".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По состоянию на 8.00 украинские буксиры "Титан", "Гайдамака" и спасательное судно "Сапфир" стоят на якоре в точке встречи у восточного побережья Крыма в сопровождении российских боевых кораблей. Ожидается подход российских кораблей, буксирующих захваченные украинские катера и буксир "Яни Капу". Очевидно, передача состоится в ближайшее время, но россияне затягивают процесс", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью, - Бутусов

.Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.

Источник: https://censor.net.ua/n3160195
 
 
 Топ комментарии
 
Классический разводняк....все будет на грани срыва и тут Ермак все порешает на "личных связях и дипломатическом гении"....оркестр, фанфары...нужный человек в команде преЗЕдента и т..д... Украинские буксиры стоят на якоре в точке встречи: россияне затягивают процесс передачи, - Бутусов о возвращении захваченных РФ кораблей - Цензор.НЕТ 7513
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ЗелеДЯтлы, а почему не в Азовском море, а в Чёрном? Ведь от Керчи до Мариуполя гораздо ближе. И тут, ваш любимый мастер имитации игры х..м на рояле сдал интересы страны. А это ст 111 УКУ.
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Нашим боевым кораблям в свои территориальные воды заходить нельзя ....Хомчак и паРашка считает это провокацией... Українські буксири стоять на якорі в точці зустрічі: росіяни затягують процес передачі, - Бутусов щодо повернення захоплених РФ кораблів - Цензор.НЕТ 4787
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ох как бы потом не пришла новость три буксира Россия доставила в Керч как таких что вели шпионскую деятельность против суверенитету России... Українські буксири стоять на якорі в точці зустрічі: росіяни затягують процес передачі, - Бутусов щодо повернення захоплених РФ кораблів - Цензор.НЕТ 4981 и думаете ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ С ТАКИМ КЛОВАНОМ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ и ктсати где сам Клован не в морге часом????!!!!! Українські буксири стоять на якорі в точці зустрічі: росіяни затягують процес передачі, - Бутусов щодо повернення захоплених РФ кораблів - Цензор.НЕТ 5126
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путін намагається щось вигадати щоб якось згладити свою капітуляцію, але від затягування нічого не змінюється - путін капітулює і повертає захоплене, путін не тиран, він дешевий бандит і дурень, якого світова спільнота примушує виконувати міжнародні норми! Поки що без зброї, але скоро путіна почнуть примушувати силою зброї!
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Ждут усиления ветра, учитывая мореходность этих суден, расчет сделан чтобы они затонули в шторм.
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"в сопровождении российских боевых кораблей"

Почему украинские буксиры в сопровождении вражеских кораблей?
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Нашим боевым кораблям в свои территориальные воды заходить нельзя ....Хомчак и паРашка считает это провокацией...
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а кто их сдал нанороссии? не придуривайся
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У морского трибунала спроси, провокакер дешевый...
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Ждут пока верстают кипы методичек про "зраду".
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Головне щоб кацапи ще й буксіри не забрали Украинские буксиры стоят на якоре в точке встречи: россияне затягивают процесс передачи, - Бутусов о возвращении захваченных РФ кораблей - Цензор.НЕТ 8101
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Классический разводняк....все будет на грани срыва и тут Ермак все порешает на "личных связях и дипломатическом гении"....оркестр, фанфары...нужный человек в команде преЗЕдента и т..д...
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От порта Керчи до этого мыса Такиль, даже если идти самым малым ходом- максимум 1,5 часа хода. Дадим 2 часа. Выход из Керчи вчера состоялся в дневное время. Вывод: они уже следуют не менее 19 часов!!! Шо-то тут не так...
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тут кривизну Земли надо учитывать...
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Хорошо, учтем. Дадим 4 часа на буксировку от Керчи до Такиля. Погода была отменная вчера, на видео всё прекрасно было видно... Таки где этот конвой пропадает уже аж 15 часов?!
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а помилка рогатого "навігаційного" обладнання теж треба урахувати...)
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ЗелеДЯтлы, а почему не в Азовском море, а в Чёрном? Ведь от Керчи до Мариуполя гораздо ближе. И тут, ваш любимый мастер имитации игры х..м на рояле сдал интересы страны. А это ст 111 УКУ.
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от Керчи до Мариуполя нету моста, получится тогда что срузькие пропустили корабли под мостом и в Мариуполь
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А ты знаешь в каком они состоянии и есть ли в Мариуполе возможности для ремонта?
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Я знаю, что в Мариуполе есть ВСЕ возможности для ремонта. Состояние же, если плохое, то в разы безопаснее было бы их отбуксировать в Мариуполь. Азов- это не Черное море, с его сюрпризами, в данное время года.
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Вам уже ответили. Могу продублировать, учитывая, что вы из стаи ЗеДятлов, то, что Мариуполь город на море. Имеет и порт и рембазу для кораблей.
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Будет смешно, если это +3 корабля к захваченным будут)
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Таким макаром Моника скоро весь наш небольшой флот срашанцам передаст...
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хм.. было бы очень даже + Украине если захватят и эти три. Щас конечно начнёте мне тут "зрада", "москаль" и всякое такое вешать. Но случись такое, рашка - бы оказалась ниже плинтуса в мировом сообществе. Но вряд-ли они подарят такой подарок Украине.
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Московитські кораблі чекають сигналу, коли краб свисне.
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Ні про що з рашистами домовитися неможливо! Обдурять, набрешуть, потім купу умов запропонують.... Про росіян треба знати одне--довіряти їм не можна, вони вороги для нас і такими залишаться назавжди.
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Це все вірно, але як про щось домовлятися якщо не вести перемовини? Іншого виходу немає, ніхто не біжить до нас щоб стати посередником.
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Кацап тебя возле параши делал в пьяном виде.
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Зубило прикуси, падаль мордовская, и с бутылки вставай, периодически
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Так тебя падаль мокшанская делала? Я слышал что руский некрофилы-скотоложцы, но впервые вижу плод такой любви по русски.
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Капець. Идёт серьезная операция, у людей там нервы на пределе,а тут находятся реально дураки что ёрничают. Это стандартная тактика руских вести переговоры до последней секунды, ставить все новые и новые условия с позиции силы. Это вам не трусливый Мародёр что отдал "заблудившихся" десантников просто так даже не потрепав руским нервы.
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Оно не дурень,оно мразь зауральская
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Согласен. Этот Lee такая же мразь зауральская как и ты.
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Можно чуть подробнее про "отдал "заблудившихся" десантников просто так даже не потрепав руским нервы"?.. Українські буксири стоять на якорі в точці зустрічі: росіяни затягують процес передачі, - Бутусов щодо повернення захоплених РФ кораблів - Цензор.НЕТ 8246
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Девятерых российских десантников, которые были задержаны на территории Украины и сегодня вернулись в Россию, обменяли на 63 украинских военнослужащих. Как сообщил представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко, обмен состоялся в ночь на воскресенье на пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской области.

https://www.svoboda.org/a/26559261.html

Это "просто так"? ...
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та рогаті ссяця, а вдруг їх корита потоплють бойові дельфіни...)
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- Почему россияне так долго транспортируют украинские катера к точке передачи?
- Вода холодная, резина задубела и с кацапов ласты постоянно спадают!
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При любой буксировке есть ограничения по скорости.
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И этот факт стал известен российским мореходам за 10 минут до начала буксировки?
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я что-то подозреваю, что и ласты там не у всех... (лапти скорее всего намокают...тормозят))))
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там такая цепочка рапортов
шо 4-5 часов не срок
и ***** видимо спит
раз уже стоят на якоре - значит подвижки есть
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А яке відношення має Бутусік до повернення кораблів?
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Маю сумніви, що передані "кораблі" будуть хоч на 70% в справному стані. Скоріше за все це буде просто куча металобрухту - все більш-менш цінне включно з унітазами і електророзетками "брати" звідти вже познімали.
Хоча якщо бути відветрим, вони ще з моменту "народження" на Ленінській Кузні були кучою металобрухту і ніякою загрозою як бойова одиниця для російського флоту не були. Та і для будь якого іншого ********* флоту. Ну можливо з сомалійськими піратами могли ще потягатись, та й то навряд.
Ну років через 10-15 дізнаємось справжні мотиви прийняття брухту на озброєння і його "походу" на Маріуполь.
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