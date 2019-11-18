 Официальных приглашений для проведения встречи Зеленского и Путина в Нур-Султане не направляли, - МИД Казахстана

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан", об этом заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Предложение Назарбаева о переговорах Путина и Зеленского в Казахстане прозвучало в качестве темы обсуждения на уровне экспертов, МИД не направлял официальных приглашений", - заявил министр.

Напомним, 12 ноября, Назарбаев выразил убеждение, что Путин и Зеленский смогут договориться об урегулировании ситуации на востоке Украины при личной встрече, и предложил провести ее на территории Казахстана.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча Зеленского и Путина в Казахстане маловероятна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если цель - обсудить особый статус Донбасса, то встречаться нет смысла, - Верещук о предложении Назарбаева по поводу встречи Зеленского и Путина "тет-а-тет"