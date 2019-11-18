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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3667) Казахстан (405) Назарбаев (156) Путин (25164)

 Официальных приглашений для проведения встречи Зеленского и Путина в Нур-Султане не направляли, - МИД Казахстана

Официальных приглашений президентам Украины Владимиру Зеленскому и России Владимиру Путину Казахстан не направлял.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан", об этом заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Предложение Назарбаева о переговорах Путина и Зеленского в Казахстане прозвучало в качестве темы обсуждения на уровне экспертов, МИД не направлял официальных приглашений", - заявил министр.

Напомним, 12 ноября, Назарбаев выразил убеждение, что Путин и Зеленский смогут договориться об урегулировании ситуации на востоке Украины при личной встрече, и предложил провести ее на территории Казахстана.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча Зеленского и Путина в Казахстане маловероятна.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160193
 
 
 Топ комментарии
 
Звичайно, Треба розвести війська, тобто відвести ЗСУ, аж до румунського кордону.
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Зачем какой-то Нурсултан? Встречу нужно организовывать в Гааге.
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Не хватало еще чтобы узкоглазые азиаты ( орда по определению) ЛЕЗЛИ УЧИТЬ КИЕВСКУЮ РУСЬ .
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А ты сиди молча, пристроившийся потребитель немецких налогов за счёт горя евреев
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Слава Богу не отношусь к этой нации. Да и за 25 лет в Германии ни одного дня не сидел на пособии.
Иди лучше схавай что нибудь сладенькое.
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Звичайно, Треба розвести війська, тобто відвести ЗСУ, аж до румунського кордону.
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Аж до Парижу , до Макрона 😀😀😀
Кацапы в лаптях только и мечтают увидеть Париж и умереть
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табун азиатов в голой степи.
ВОТ ТУДА НАШЕГО БУБОЧКУ И ЗАМАНИВАЮТ
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Зачем какой-то Нурсултан? Встречу нужно организовывать в Гааге.
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Помнится и по сирийскому вопросу Казахстан ШОТО там организовывал какието от встречи .
А война продолжается
Вывод- казахи просто выполняют приказы хремля. А НА ХРЕНА ЭТО УКРАИНЦАМ?
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