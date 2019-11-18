 Никакой "зрады" в проведении местных выборов на оккупированном Донбассе не запланировано, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Никакой "зрады" не запланировано. Легко отталкиваться от уже принятого решения: БДИПЧ ОБСЕ должны сказать, насколько выборы были прозрачные. Они свою оценку строят на определенных критериях, в которых абсолютно четко прописано, что должно быть обеспечено на выборах, в частности ... ситуация с безопасностью, доступ СМИ и т.д.", - отметил министр.

Пристайко считает, что каждый из этих критериев должен быть обеспечен.

"Никаких других планов и подковерных договоренностей у нас нет", - подчеркнул он.

По словам министра, он хочет, чтобы участие в выборах принимали все, в том числе перемещенные лица.

"Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, два миллиона людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще всего прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", - рассказал Пристайко.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного Украине Донбасса.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в лучших условиях местные выборы могут состояться не раньше апреля.

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