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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1240) Донбасс (19943) Пристайко (279)

 Никакой "зрады" в проведении местных выборов на оккупированном Донбассе не запланировано, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко завил, что хотел бы, чтобы участие в местных выборах на Донбассе принимали все, в том числе перемещенные лица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Никакой "зрады" не запланировано. Легко отталкиваться от уже принятого решения: БДИПЧ ОБСЕ должны сказать, насколько выборы были прозрачные. Они свою оценку строят на определенных критериях, в которых абсолютно четко прописано, что должно быть обеспечено на выборах, в частности ... ситуация с безопасностью, доступ СМИ и т.д.", - отметил министр.

Пристайко считает, что каждый из этих критериев должен быть обеспечен.

"Никаких других планов и подковерных договоренностей у нас нет", - подчеркнул он.

По словам министра, он хочет, чтобы участие в выборах принимали все, в том числе перемещенные лица.

"Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, два миллиона людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще всего прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", - рассказал Пристайко.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного Украине Донбасса.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в лучших условиях местные выборы могут состояться не раньше апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ближайшие два-три года никаких оснований для проведения выборов в ОРДЛО нет, - Верещук

Источник: https://censor.net.ua/n3160192
 
 
 Топ комментарии
 
Сказав зрадник, що ніякої зради не заплановано.
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Звісно "Никакой "зрады" не заплановано, вона вже відбулася. Никакой "зрады" в проведении местных выборов на оккупированном Донбассе не запланировано, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3531
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Никакой зрады. Просто зрада и всё
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Сказав зрадник, що ніякої зради не заплановано.
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Редактори Цензора.
Даю завдання - не менш десяти тем з Приставкою.
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Приставка сегодня главный ньюсмейкер тут походу. Наверно кроме его брехни в Украине больше некого послушать.
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Звісно "Никакой "зрады" не заплановано, вона вже відбулася.
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"Никакой "зрады" не запланировано. Легко отталкиваться от уже принятого решения:

БДИПЧ ОБСЕ должны сказать, насколько выборы были прозрачные. Они свою оценку строят на определенных критериях, в которых абсолютно четко прописано, что должно быть обеспечено на выборах, в частности ... ситуация с безопасностью, доступ СМИ и т.д.", - отметил министр."
Источник: https://censor.net.ua/n3160192

Это должно зафиксировать то ОБСЕ, в котором полно кацапов и которые гуляют на свадьбах террористов?
Эти расскажут....
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Ззовні виглядає , як ніби і розумний чоловік. А як послухаєш маячню того дристайка ну то кінчений зебіл 😕
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син ґебнюцького генерала може бути розумним лише на користь кацапії.
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А що зять - не дать, не взять. Неже хенераль прийме в сім'ю когось, хто не є його копією?
Отож,... Жодної "зради" в проведенні місцевих виборів на окупованому Донбасі не заплановано, - Пристайко - Цензор.НЕТ 872

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зелебень надо по фанарям развесить и чем раньше тем лучше
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в спам ******* вазелиновое, картинки тебя не спасут!
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А кизячки ростовские,буряты разные тоже могут там голосовать?
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Кстати об ОБСЕ. Эта Миссия базируется в Мариуполе, в нескольких сотнях метрах от меня, не более чем в пяти сотнях. Так ранее я постоянно натыкался на их машинки, их было реально много, а в последнее время- редчайший случай, что увижу. Вот щас помотаюсь по городу, аж интересно- это уже система? Можэ их куда-то перебросили, в места разведения, например?
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Дуже кортить московським кураторам зебанди як найшвидше влаштувати справжню громадську війну...
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БДИПЧ ОБСЕ должны сказать, насколько выборы были прозрачные.- подельники рашиста в Украине.содержащиеся на кремлевские монеты должны сказать"зеленому слуге" ,что зрады нет...а референдум для чего???Власть вУкраине украинская.или в Украине власть кремлевских подельников ???
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Вини ввабаю ь, до 73 відсотки населення. Але це вже у глибокому минулому. У суботу зустрів вчительку. Знайому моєї матері. Працбє в сільській школі. Голосувала за Зє. У комісії виборчій сиділа. Агітацію вела прямо у межах школи і серед батьків. Ще місяцвв з тому огризалася. Місяць тому відмовчувалася. А в суботу вбила мене наповал:"Цец зелений гіянюх продав нашу землю! Ми стали рабами!Вони з Коломоцським розікрали країну! Їх треба судити!" І у мене не було ні дня народження, ні ще чогось. Почала сама, голосно, з криком і дикими очима. Тому підозрюю, що їх уже не 73 відсотки, а 73 відсотки мінус одна людина. Як мінімум. 😁
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И ни слова о полном контроле ВСУ над границей, расформировании днр и лнр, разоружении банд и вывода кацапских военных. Дрыщ *******, тебе уже весь мир объясняет, что без этого никаких выборов там не будет.
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И ни слова что должны проводиться по украинскому законодательству.
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Так так... Заспівай на про "зрааадииинемаааааа"...
То я дивлюсь у пукіна навіть ботокс порозовів від задоволення.
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Заклики побудувати "стіну" між підконтрольними Києву окупованими територіями і районами Донецької та Луганської областей грають на руку Росії, заявив в інтерв'ю"Сегодня", опублікованому 17 листопада, український дипломат, колишній заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.﻿Заклики побудувати стіну на Донбасі грають на руку Росії - Єлісєєв / ГОРДОН Жодної "зради" в проведенні місцевих виборів на окупованому Донбасі не заплановано, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3157
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Єлісєєв - добре відомий українофоб і путінофіл. Якщо він десь загубить своє посвідчення майора ФСБ, то велике прохання - поверніть йому. Бажано через мережу ФБ, наприклад
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Команда По і Зе - дві команди шпигунів, що працюють узгоджено! Гандонів хочуть заштовхати в Україну з особливим статутом! А це є загибель для України! Лугандони - це гангрена! Гандонів треба позбавляти права голосу ДОВІЧНО!!!! А разом з цим права обиратись, працювати силовиками, на керівних держпосадах, вихователями і вчителями молодших класів.
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Гм.А є в світовій практиці випадки проведення виборів на окупованих територіях ?
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Сама организация проведения в ОРДЛО и есть зрада. И пристайки с прочей ЗЕлёной плесенью попадают под ст 111 ККУ.
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Разом з російським шигуном Порошенком.
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Ні. Він регулярно проходить лікування в Дніпрі. На Бєхтєрєва, 1.
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А ведь правда, а как проголосуют те, кто оттуда выехал?
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Практично всі біженці з Лугандону за те, щоб відгородитись від цієї ракової пухлини. Цю токсичну теріторію навіть в паРашу брати не хочуть.
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Получается бежанцы во-первых отдали свою родину, а во-вторых не влияют на голосование, которое без них будет единогласно за русський мир.
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Це тому, що біженці з Лугандону добре розуміють - яка це смердюча клоака, яку хочуть заштовхати в Україну ще й з особливим статутом
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Ну да клоака на части областей, а будет по всей Украине, ну да, эти выборы не легитимны по идее, проголосует лишь одна сторона конфликта.
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Тобто вибори на Лугандоні- вже вирішена справа.
Гадаю, до Нового року зелена пліснява знищить Україну.
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Зе!люкам нафик такие понятия как "Украина", "армия", "мова", "вира" не нужны. Они устали, хотят мира, и мазать чтото на хлеб
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Дурачье думает, что неважно кто власть, главное чтобы ништяки раздавали. Лугандонцы уже увидели, что это совсем не так, теперь очередь за остальными
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Ну так а Коломойський і не придумував нічого нового- пішов протореним шляхом- втовкмачив люмпену що Порошенко їх обкрадає і недодає.
Перед ци РФ точнісінько так само втовкмачила донбасянам що їх обкрадає Україна.
Тепер донбасяни останній без солі доїдають.
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Ага. Сидит такое население и думает: "А чё это если Германия, Польша и тд нормально живут, а мы в Ж? Наверно потому, что нас таких, достойных хорошей жизни, всякие бабайки обокрали!!!". Но эти выборы это как момент истины было. Теперь всякий, у кого мозги есть, и я не про это население говорю, ясно понимает, что такая Ж в Украине по одной единственной причине: тупости и упоротости населения.
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Это вообще беспросветно. Можно бороться с засухой, наводнением, отстраивать чтото заново, но что делать с тем, что люди тупые?
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Выборы без украинского правового поля , без украинской агитации , без украинских наблюдателей и членов комиссий и т. далее , это самая что ни на есть ЗРАДА Жодної "зради" в проведенні місцевих виборів на окупованому Донбасі не заплановано, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3206 .!! Беспристрастные выборы невозможны , при таком тотальном контроле боевиками ,всего происходящего на оккупированных территориях .
Контроля выборов , со стороны одной лишь слепой и не вызывающей доверия ОБСЕ , мало .
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Выборы Якубовича и двойной самонагиб этого года (если первый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность, то 3 раза уже случились) показали, что аборигены этой территории до выборов еще не доросли. Нафик выборы в этой стране. Если чтото радикально не менять (введение какогото ценза для права выбирать, типа если ты на пособии, субсидиант, или платишь налоги меньше какогото уровня то голосовать не можешь) то это будет повторятся раз за разом: выбор на высшие посты отпетого популистского отребья.
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ніяких виборів до звільненя і ще років десять після . що за бардак. інфікованих тримають в карантині доти доки не вилікуються . а лікувати треба не пенсіями льготами і іншою халявою , а конкретними заходами безпеки і санітарії
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Пристайка, через скільки днів ти повідомиш деаметрально протилежни? Це ж ваш спосіб розводити лохів
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Головне що вибори уже обговорюються. Це перший крок. Наступний- нам пообіцяють що Плотніцкій з Губарєвим не балотуватимуться у ВР.
Третій крок- скажуть що Плотніцкій з Губарєвим у ВР- то не страшно.
Така в них стратегія.
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Ніякого особливого статусу, виборів і фінансової допомоги. "Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Позбавлення в громадянських правах, права виборів на років 10. Терористи вибирати не мають права. РЕЗЕРВАЦІЯ НА РОКІВ 10., Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Хто хотів нормальний виїхати вже виїхав. Хто хоче виїхати, повинна бути програма держави по забезпеченню житлом на пільгових умовах, роботою ... РЕШТА ізоляція від України. В противному разі Україна зникне на втіху Москви.
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Та ні. Гуманітарна допомога має бути. Але повертатись в Україну Лугандон має тільки через реабілітацію років в 10(20, 30, 40, 50...). А до тих пір - невиїздні, і без права голосу
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Буде особливий статус, будуть вибори, буде російська державна і вся Україна буде відбудовувати Донбас. Зеленський та його команда вже не зупиняться.
А зупинити не вийде. Безвихідь, адже Кремль влаштує як діючий стан речей, коли Україна покірно йде в імперську клоаку, так і протести. Наголосували...
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Да и кто нормальный в тот разрушеный, пропитанный миазмами гадюшник вернется, после того, что было?
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Какие Украинские партии будут представлены на выборах ?
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а какая разница, если "считать" будет сепарье?
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СН и Жопоблок.

Шо в лоб, шо по лбу - обе прокацапские люмпен-пролетарские.
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Конечно, нас будут усиленно убеждать, что никакой зрад нет.Но слова словами, а действия действиями. К тому же, глупо надеяться, что предатель признается в своем преступлении.
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Ну, якщо він давав присягу на вірність РФ- то для нього зради тут точно нема.
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Заявляет так, как будто он в курсе планов пуйловских) голова ты говорящая, а не министр!
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зе-Дибіли! І дибіли а точніше довбо@@би хто за цих кацапських щурів голосував!
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Такого дебила во главе МИД еще не было за всю историю Украины....
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