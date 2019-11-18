 Никакой "зрады" в проведении местных выборов на оккупированном Донбассе не запланировано, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".
"Никакой "зрады" не запланировано. Легко отталкиваться от уже принятого решения: БДИПЧ ОБСЕ должны сказать, насколько выборы были прозрачные. Они свою оценку строят на определенных критериях, в которых абсолютно четко прописано, что должно быть обеспечено на выборах, в частности ... ситуация с безопасностью, доступ СМИ и т.д.", - отметил министр.
Пристайко считает, что каждый из этих критериев должен быть обеспечен.
"Никаких других планов и подковерных договоренностей у нас нет", - подчеркнул он.
По словам министра, он хочет, чтобы участие в выборах принимали все, в том числе перемещенные лица.
"Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, два миллиона людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще всего прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", - рассказал Пристайко.
Напомним, ранее Пристайко заявил, что власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного Украине Донбасса.
Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в лучших условиях местные выборы могут состояться не раньше апреля.
Даю завдання - не менш десяти тем з Приставкою.
БДИПЧ ОБСЕ должны сказать, насколько выборы были прозрачные. Они свою оценку строят на определенных критериях, в которых абсолютно четко прописано, что должно быть обеспечено на выборах, в частности ... ситуация с безопасностью, доступ СМИ и т.д.", - отметил министр."
Источник: https://censor.net.ua/n3160192
Это должно зафиксировать то ОБСЕ, в котором полно кацапов и которые гуляют на свадьбах террористов?
Эти расскажут....
Отож,...
То я дивлюсь у пукіна навіть ботокс порозовів від задоволення.
Гадаю, до Нового року зелена пліснява знищить Україну.
Перед ци РФ точнісінько так само втовкмачила донбасянам що їх обкрадає Україна.
Тепер донбасяни останній без солі доїдають.
Контроля выборов , со стороны одной лишь слепой и не вызывающей доверия ОБСЕ , мало .
Третій крок- скажуть що Плотніцкій з Губарєвим у ВР- то не страшно.
Така в них стратегія.
А зупинити не вийде. Безвихідь, адже Кремль влаштує як діючий стан речей, коли Україна покірно йде в імперську клоаку, так і протести. Наголосували...
Шо в лоб, шо по лбу - обе прокацапские люмпен-пролетарские.