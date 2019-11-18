EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  3732  47
Материалы по теме:
Все про:МИД (5203) минские соглашения (2685) Пристайко (279)

 У МИД есть "папка с вариантом номер два" на случай, если минский процесс не реализуется, - Пристайко

Альтернативой минских соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина.

Пристайко отметил, что у МИД есть "папка с вариантом номер два, на случай если вариант номер один не работает". В ней написано, что если минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий.

"Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из минских соглашений? То есть я не сказал ничего "анти-минского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко допускает выход Украины из минского процесса: Для нас Минск - не самоценность. Важно наше выживание как нации

В то же время он добавил, что если этот вариант не срабатывает, например, Россия блокирует решение Совбеза ООН и миссия не появляется, тогда, очевидно, дипломатическая система достает третий вариант.

"И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах", - добавил Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3160191
 
 
 Топ комментарии
 
А Ермак с Сурковым согласовал?
 показать весь комментарий
 
дРистайко!!!))) у вашей "команды" есть только один план, обогатить беню и сдать Украину ПИДОраше!!!!
 показать весь комментарий
 
Боротьба проти рашистських загарбників безглузда?

Адмін, я бачив багато повідомлень з таким текстом від різних відвідувачів.Зверніть увагу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
чому "любой" ...на "перший" раз до Дніпра вистачить на пів року ...
 показать весь комментарий
 
 
хотелось бы прочесть ответ от этого Жени пацифиста . каким образом он планирует прекратить " Цю безглузду кроваву бійню " и на какие уступки он готов пойти для этого
 показать весь комментарий
 
 
Боротьба проти рашистських загарбників безглузда?

Адмін, я бачив багато повідомлень з таким текстом від різних відвідувачів.Зверніть увагу.
 показать весь комментарий
 
 
Когда сзади тебя будет пристраиваться насильник, прекрати эту бессмысленную бойню... Расслабься и принимай удовольствие...
 показать весь комментарий
 
 
Пристайко отметил, что у МИД есть "папка с вариантом номер два, на случай если вариант номер один не работает". В ней написано, что если минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий.Источник: https://censor.net.ua/n3160191
А ось самі варіанти там відсутні, бо навіть капітулянтами не розглядаються. Папка є, але варіпнтів нема. Для них. Бо прийняти, як варіант боро ьбу до повної перемоги вони патологічно не здатні.
 показать весь комментарий
 
 
Полный бред! Какие-то папки, обрисованные общими чертами.... Из всего этого интервью понятно только одно - нихрена ничего у них нет! И будут делать то,что им скажут....
 показать весь комментарий
 
 
Врёт:
Пункт 1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня...

Кто-то сказал - каким способом прекратить огонь?

 показать весь комментарий
 
 
Ну є приклад 11 листопада 1918: в 10:59 по всьому західному фронту ще стріляли, а в 11:00 все затихло. Чому? БО СТОРОНИ ЦЬОГО ДІЙСНО ХОТІЛИ! І виконали домовленності. Сєпари ж не хочуть припиняти вогонь...

Інше питання, що коли не виконаний п. 1 мінських угод, то який сенс переходити до виконання інших пунктів??? Починати говорити про інші пункти треба мінімум після 30 (а краще 60) днів без жодного пострілу!
 показать весь комментарий
 
 
дРистайко!!!))) у вашей "команды" есть только один план, обогатить беню и сдать Украину ********!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Вариант номер два - лугандон в резервацию. Вот мацква сбеситься от такого
Не хер УКРАИНУЕВ раком ставить ради сепаров.
НЕЧЕГО ПРОСЫРАТЬ НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ НА КРИМИНАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
 показать весь комментарий
 
 
Этот вариант должен быть единственным.
 показать весь комментарий
 
 
И в этой папке - памперс.
(Как вообще можно верить сынку генерала КГБ?)
 показать весь комментарий
 
 
1.Папка №1 "Перемога"
2.Папка №2 "Капітуляція".
 показать весь комментарий
 
 
Maryna Šobotjuk‏ @Shobotyuk 12 ч.12 часов назад

МЗС має "папку з варіантом номер два" на випадок, якщо мінський процес не реалізується, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6739

Сьогодні тільки слухала "концерт" від своєї тітки вчительки. "Власть скоти, уроди! Над людьми іздіваються!" Їм якісь там надбавки скасували.
Я не вслухалася в деталі, а сиділа в іншій кімнаті і тупо ржала.
Бо цьоця за Зе голосувала. Завіса!
 показать весь комментарий
 
 
А при Порохе ничего не отменяли, только добавляли?
 показать весь комментарий
 
Який мир вони збираються підтримувати, коли кожен день стріляють?
 показать весь комментарий
 
 
Що ти брешеш, сину ґебнюка. Ви вже про все домовилися з кацапнею залишилося лише підписати капітуляцію.
 показать весь комментарий
 
 
Ні, блаЗЄнський. ...брешеш, людоморе... (с)
 показать весь комментарий
 
 
А ти читав, що в Мінську підписано. Першим пунктом що є? Припинення вогню. Вогонь припинили? Ні, досі стріляють! То якого біса тоді Зе біжить поперед батька в пекло і починає виконувати інші пункти??
 показать весь комментарий
 
 
Один підписав, другий спішить виконати. Висновок? Обоє-рябоє!
 показать весь комментарий
 
 
Пане Пристайко а в цій "папці №2" часом не памперси знаходяться на всякий випадок?
 показать весь комментарий
 
 
Лубрикант і вологі серветки там знаходяться.МЗС має "папку з варіантом номер два" на випадок, якщо мінський процес не реалізується, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2857
 показать весь комментарий
 
 
Кто у этого режима папка - мы знаем. Вопрос: кто мамка ?
 показать весь комментарий
 
 
сосед передал много - разных папок "слугам" ,и в каждой папке итог один и тот -же
 показать весь комментарий
 
 
Здати Україну кацапні..ось варіант 2 у зебілоідів! Але х:@ їм в їхнє гризло сєпарське!
 показать весь комментарий
 
 
Тую папку-мамку, пукін вже читав, в оригіналі. А можливо він її навіть писав власноручно. МЗС має "папку з варіантом номер два" на випадок, якщо мінський процес не реалізується, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1328
 показать весь комментарий
 
 
Порох предложил нариду нормальную повестку для неразвитого формирующегося государства с основательно прополотым совком населением: Армия, мова, вира. Да - архаичная повестка. Ну так а кто сказал, что Украина на том же уровне развития, что и соседние страны находятся? Украина архаичная и есть, но на согласии по этим вопросам можно начинать строить страну. Так население этой территории даже "Армия, мова, вира"(с) откинуло, типа нафик им эти сложности нужны, на хлеб не намажешь, и просто проголосило за тех, кто денежку малую да мир любой ценой посулили. Тьху. Они заслужили то, что будет.
 показать весь комментарий
 
 
А "кейс" что уже потеряли или продали？ раньше у зебобиков всегда был "кейс"...а теперь только "папка"...😀
 показать весь комментарий
 
 
Если и есть у зебанды хоть какая-то секретная папка, в чём я очень сомневаюсь,то она давно уже у *****, с таким обилием агентуры на высших государственных должностях.
 показать весь комментарий
 
 
Крыса кремлевская ты Пристайко. Знаем мы твою папку № 2 из кремля. Папка №2 ето автономия ОРДЛО и ввод миротворцев ООН и из кацапстана на украинскую территорию.
 показать весь комментарий
 
 
что бы все понять, достаточно посмотреть на рожу этого зебика имбецила дрыстайка,

даже слушать не надо его словесный понос. какое говно собралось у руля страны, я просто в шоке)))))
 показать весь комментарий
 
 
Мы уже слышали сказки про "План Б".
А по факту происходит предательство, под видом неопытности.
 показать весь комментарий
 
А если ещё скажет, что есть папка N3, так нарид ваще успокоиться)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх