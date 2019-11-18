 У МИД есть "папка с вариантом номер два" на случай, если минский процесс не реализуется, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина.
Пристайко отметил, что у МИД есть "папка с вариантом номер два, на случай если вариант номер один не работает". В ней написано, что если минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий.
"Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из минских соглашений? То есть я не сказал ничего "анти-минского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира", - сказал он.
В то же время он добавил, что если этот вариант не срабатывает, например, Россия блокирует решение Совбеза ООН и миссия не появляется, тогда, очевидно, дипломатическая система достает третий вариант.
"И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах", - добавил Пристайко.
Адмін, я бачив багато повідомлень з таким текстом від різних відвідувачів.Зверніть увагу.
А ось самі варіанти там відсутні, бо навіть капітулянтами не розглядаються. Папка є, але варіпнтів нема. Для них. Бо прийняти, як варіант боро ьбу до повної перемоги вони патологічно не здатні.
Пункт 1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня...
Кто-то сказал - каким способом прекратить огонь?
Інше питання, що коли не виконаний п. 1 мінських угод, то який сенс переходити до виконання інших пунктів??? Починати говорити про інші пункти треба мінімум після 30 (а краще 60) днів без жодного пострілу!
Не хер УКРАИНУЕВ раком ставить ради сепаров.
НЕЧЕГО ПРОСЫРАТЬ НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ НА КРИМИНАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
(Как вообще можно верить сынку генерала КГБ?)
2.Папка №2 "Капітуляція".
Сьогодні тільки слухала "концерт" від своєї тітки вчительки. "Власть скоти, уроди! Над людьми іздіваються!" Їм якісь там надбавки скасували.
Я не вслухалася в деталі, а сиділа в іншій кімнаті і тупо ржала.
Бо цьоця за Зе голосувала. Завіса!
даже слушать не надо его словесный понос. какое говно собралось у руля страны, я просто в шоке)))))
А по факту происходит предательство, под видом неопытности.