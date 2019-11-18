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Все про:акция (1970) Вашадзе (10) Грузия (3639) оппозиция (5260) протест (4563)

 Оппозиция заблокировала здание парламента Грузии и призвала депутатов не выходить на работу во избежание инцидентов

Здание парламента Грузии к утру понедельника фактически блокировано представителями оппозиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На ворота здания накануне оппозиционеры повесили цепи с замками. Мешками со строительным мусором и песком перекрыты улицы, по которым депутаты на служебных автомашинах подъезжают к зданию.

Всю ночь около 200 оппозиционеров провели у парламента в палатках, вблизи которых в железных бочках горят костры для обогрева.

"Призываю парламентариев во избежание инцидентов сегодня воздержаться от выхода на работу. У оппозиции есть конкретный план действий, который не выходит за рамки закона и Конституции", - сказал журналистам в понедельник лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

Он назвал очень важными заявления посольства США и представительства Евросоюза, которые "практически обеспечили мирное развитие событий минувшей ночью".

"Сегодня вечером планируется встреча лидеров оппозиции с представителями дипломатического корпуса. Еще накануне мы направили письмо дипломатическим представительствам в Грузии, в котором объяснили свои протестные действия", - сказал Вашадзе.

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Он сообщил, что митинг оппозиции у здания парламента продолжится до выполнения требований по отставке правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Ранее посольство США и представительство Евросоюза в Тбилиси в связи с проходящими в Грузии акциями протеста призвали власти республики и оппозицию к диалогу и соблюдению закона и конституции.

"Мы полностью поддерживаем право на мирные собрания и свободу выражения. Призывам всех, кто осуществляет это право, действовать с соблюдением закона и в рамках конституции. Призываем все стороны действовать исходя из интересов страны", - говорится в совместном заявлении посольства США и представительства ЕС, распространенном в ночь на понедельник.

В заявлении отмечается, что американское посольство и представительство ЕС осознают, что широкая часть общественности Грузии разочарована в связи с тем, что парламент не смог принять конституционные изменения, необходимые для перехода на полностью пропорциональную систему проведения парламентских выборов в 2020 году.

"Принятое летом текущего года решение по ускорению перехода на пропорциональные выборы было воспринято как серьезный шаг вперед грузинской демократии", - отмечается в заявлении.

В нем говорится, что неожиданная приостановка этого процесса на прошлой неделе повысила недоверие и обострила напряжение между правящей партией и другими политическими силами, а также гражданским обществом.

В связи с этим посольство США и представительство ЕС призывают власти Грузии и оппозицию к диалогу с целью поиска приемлемого для всех выхода.

14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе. Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг не получило необходимой поддержки. Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против, не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта Иванишвили.

Источник: https://censor.net.ua/n3160188
 
   
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Останнім часом погані новини зі світу для Зе.
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грузины восстают против пророссийского президента. которого так горячо поддерживали порохоботы
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Яким чином "поддержевали"? Не любов до Карсона який живе на даху?
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Совет форумчанПравила форума
 
там "народным" депутатом некий урод пономарёв , который считает этот городишко своей вотчиной , а местные всю дорогу за него топят . Вот пусть и нюхают своё же дерьмецо .
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Останнім часом погані новини зі світу для Зе.
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"Мы полностью поддерживаем право на мирные собрания и свободу выражения. Призывам всех, кто осуществляет это право, действовать с соблюдением закона и в рамках конституции. Призываем все стороны действовать исходя из интересов страны", - говорится в совместном заявлении посольства США и представительства ЕС

Да неужели? Оппозиция заблокировала здание парламента Грузии и призвала депутатов не выходить на работу во избежание инцидентов - Цензор.НЕТ 9085
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грузины восстают против пророссийского президента. которого так горячо поддерживали порохоботы
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Яким чином "поддержевали"? Не любов до Карсона який живе на даху?
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"Слугам урода" приготуватися. Незабаром буде Йолка
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Объявите ультиматум. Дайте им 10 часов. Ахаха..
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"...На ворота будівлі напередодні опозиціонери повісили ланцюги із замками..."
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Оце діло. Треба було б у нас всю блаЗЄноту під замок Нехай там турборежимлять, сучі діти. Опозиція заблокувала будівлю парламенту Грузії і закликала депутатів не виходити на роботу, щоб уникнути інцидентів - Цензор.НЕТ 5041
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дикие люди

сейчас положено на колени становится
Опозиція заблокувала будівлю парламенту Грузії і закликала депутатів не виходити на роботу, щоб уникнути інцидентів - Цензор.НЕТ 9774
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Хе, стыдливо замалчивается что лидером там прости...ка Деканоидзе, которая просрала реформу полиции в Украине, наполучала в Киеве квартир нахаляву, пристроила своих родственников и свалила во Францию с ворованными деньгами. Теперь выполняет заказ по развалу Грузии.
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