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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Катар (67) декоммунизация (463)

 Kyiv not Kiev: Международный аэропорт Катара изменил написание названия украинской столицы

В октябре прошлого года МИД Украины начал онлайн-кампанию #CorrectUA.

Международный аэропорт Катара Хамад исправил на своей официальной интернет-странице написание столицы Украины с Kiev на Kyiv. Об этом сообщается на странице в Facebook посольства Украины в Катаре, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости! Благодаря проводимой посольством работе в рамках мероприятий #CorrectUA международный аэропорт Хамад (Hamad International Airport) в Государстве Катар исправил на своей официальной интернет-странице написание нашей столицы г.Киев. Отныне имеем Kyiv!" - говорится в сообщении.

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Kyiv not Kiev: Международный аэропорт Катара изменил написание названия украинской столицы 01
Kyiv not Kiev: Международный аэропорт Катара изменил написание названия украинской столицы 02
Kyiv not Kiev: Международный аэропорт Катара изменил написание названия украинской столицы 03

Как известно, в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев латиницей (#KyivNotKiev).

Источник: https://censor.net.ua/n3160187
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы не жестковатый ислам , можно было бы съездить посмотреть . А так ...
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Вулкан в Перу - Huaynaputina (Хуйнапутина)
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Если бы не жестковатый ислам , можно было бы съездить посмотреть . А так ...
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Чемпионта мира по футболу у них будет проходить, так что многие поедут.
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честно я не особо "футболист" , но если это правда то непонятно как они играть там будут . Одно дело трибуны "орошать", а поле ….. может что и придумают .
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1. Они же играют както внутренний чемпионат по футболу
2. ЧМ будет проходить зимой
3. Стадионы на ЧМ 2022Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці - Цензор.НЕТ 8193
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ну это для них зима, а нам всё равно жарко . Плюс немаловажный аспект как песчаные бури в это время. Опять же сужу сугубо по ОАЭ, в Катаре был товарищ сказал что побогаче чем в ОАЭ, но он туда больше не поедет . Нет той свободы что в Эмиратах .
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Бро не переживай так. Думаю ФИФА и куча других функционеров все варианты просчитывали при направлении ЧМ в Катар. Все будет классно!
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да по любому … С таким баблом как есть у Катара , вообще нет сомнений .
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Каким образом их "жестковатый ислам" мешает вам посмотреть? Был и в Дохе, и в Абу-Даби и в Дубае - ничего жестковатого не ощутил. Даже алкоголь разрешено ввозить.
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чёрт , я в ОАЭ был больше , чем вся твоя родня пальцев имеет, в отличии от тебя нищеброда. А если пишу то знаю что к чему. В Катаре ислам и порядки намного жестче чем в любом эмирате ОАЭ . Всосало сало ?
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У меня арестовали на таможне литровый вискарь, но при возврате домой отдали. Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці - Цензор.НЕТ 3106
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Вы хотите сказать что порядки В ОАЭ и Катаре одинаковые ? Принц Саудовской Аравии сказал что они построят город , который затмит Дубай . Там будет всё кроме алкоголя, табака и прочего харама. А если вы хотите всего этого , что у нас нельзя, поезжайте в Дубай . Так что не нужно мне тут заливать про порядки . 8 лет , три раза в год , сугубо отдых .
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Кацапам Нехай щастить теж на інше схоже. Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці - Цензор.НЕТ 572
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там в Перу ещё есть город *****. Так шо если туда посылают - это действительно далеко !
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ЗЕТЫ, вы поднимайте уровень жизни и защиты НА_СЕ_ЛЕ_НИЯ, экономику, вооружение АРМИИ, а потом блин будете переименовывать аэропорты и улицы погибшего космонавта Комарова!!!
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