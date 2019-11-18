 Пристайко о "Северном потоке-2": Наша задача - найти компромисс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД заявил в интервью РБК-Украина.
"Что касается "Северного потока-2", то Германия открыто говорила много раз: это наш экономический проект, который мы хотим довести до конца, мы вложили в него много инвестиций, мы верим, что он поможет нам диверсифицировать источники энергии. Наша позиция диаметрально противоположна, и мы говорим нашим германским коллегам, что это тот случай, когда мы с ними не соглашаемся. Они это понимают и говорят: это тот случай, когда и мы с вами не соглашаемся. Наша задача – найти определенный компромисс в этом случае", - сообщил он.
По словам Пристайко, немцы ищут этот компромисс и готовы к нему.
"Меркель неоднократно говорила, что предусловие завершения строительства "Северного потока-2" – это гарантирование определенного объема прокачки через украинские трубопроводы. Это компромисс, вокруг которого мы сейчас работаем", - сказал глава МИД.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 ноября Бундестаг принял поправки к директиве Евросоюза относительно "Северного потока-2".
Кабинет министров Украины приветствовал решение Бундестага. Из обновленного газового законодательства убрали проблемные нормы, которые давали Германии возможность вывести из-под его действия "Северный поток-2".
1 стадия - Отрицание (человек отказывается принимать то, что с ним случилось);
2 стадия - Гнев (на этом этапе проявляется агрессия ко всему окружающему миру);
3 стадия - Торг (появляются мысли о том, чтобы договориться о более лучшей участи);
4 стадия - Депрессия (на данном этапе человек может круглые сутки находится в депрессивном состоянии);
5 стадия - Принятие (согласие с неизбежной участью).
Розповісти як все буде? - блазєнь виконує вимоги московії по Донбасу, санкції по мінську знімаються, а по Криму - та скільки тих санкцій .... Номінальних до речі. Військовій базі в Криму санкції не заважають, а решта півострову москалів цікавить як полігон, не більше.
Это тебя почему-то не волнует.
ДЕ УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗ ?
В долларах примерно такая же.
Но газ на опте в два раза дешевле то стал!
Твоя рідня вже в лікарні ? Это ты рванина так розважаеся ? Если бы ты говорил это про меня, йух на тебя , что с тебя убого нищеброда взять ? Но ты свое @бало немытое открыл на родню. Теперь ты будешь сидеть и лепить отмазы, лишь бы не выхватить по ипалу .
Але як може функціонувати ГТС без російського газу взагалі? Газ взагалі не піде по трубі, якщо там не буде достатнього тиску. Тому газ треба зріджувати і возити балонами. Що робиться у цьому напрямку?
Втім цікаво було б побачити, як ви співатимете, коли для Німеччини москальський газ стане в такому ж статусі, як для України до 2015. Щось на кшталт німці крадуть газ, злам трубопроводу, тощо.