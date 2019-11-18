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 Политика Украины
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Все про:МИД (5201) статус (299) Донбасс (19943) минские соглашения (2685) Пристайко (279)

 Альтернативы минским соглашениям не готовятся, - глава МИД Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос журналиста, могут ли быть на нормандском саммите озвучены хотя бы базовые параметры закона об "особом статусе Донбасса" и будет ли указано, что одни пункты могут войти в закон, а на другие Украина не согласна, министр ответил: "То, что вы говорите - это возможный путь, но он будет очень похож на переписывание минских соглашений. Лидеры могут принять и такое решение тоже. Никто не может запретить лидерам признать, что за пять лет минские соглашения не продемонстрировали своей живучести, не принесли мир в Украину, потому их надо адаптировать".

По его словам, "в соглашениях есть вещи, которые надо адаптировать потому, что все хронологические сроки уже пропущены".

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Пристайко напомнил, что "в 2015 году встреча длилась шестнадцать часов, результатом которой стали вторые минские договоренности, однако долгое время до этого данные позиции нарабатывались переговорными командами на уровне министерств иностранных дел, на уровне команд президентов, и они были предложены лидерам, которые их доработали окончательно".

Министр отметил, что альтернативы минским соглашениям не готовятся.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил, что Киев может выйти из минских соглашений.

Источник: https://censor.net.ua/n3160183
 
 
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чеченец пишет..... Альтернативы минским соглашениям не готовятся, - глава МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 319



Hasan Isaev

@HasanIsaev1

·21 ч

Андрей Пионтковский
Вечером 14 ноября кремлевский диктатор был так нагл, высокомерен и самодоволен, говоря об Украине, потому что он знал, что три ближайших советника-сотрудника Зеленского неустанно работают на Кремль и почти не скрывают этого.
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5DCF096F41198


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Бла-бла-бла ...
На запитання відповіді не надано.
А для чого піплу знати ?
Головне, що у блазня з х**ом повний контакт.
Так що все пишеться за мордорським сценарієм, бо французам і німцям воно глибоко паралельно: домовляйтеся самі і чим швидше, щоб їм легше стало.
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Тільки я бачу у Дристайки двоголову курку на лобі?
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Вас таких тут на сайті з декілька десятків унікумів. Альтернативи Мінським угодам не готуються, - глава МЗС Пристайко - Цензор.НЕТ 5917
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Пока вы тут в цензорах сидите, протестующие в Иране уже сожгли Центральный Банк страны.
🤔
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