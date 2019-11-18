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 Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

17 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Пл данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов:

- возле Новомихайловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 82 мм;
- дважды вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза неподалеку от Лебединского - из СПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Авдеевки - из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов
- возле Павлополя - из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов на Донбассе

Также сообщается, что 7 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- неподалеку от Крымского - из противотанковых ракетных комплексов;
- два раза возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку от Новолуганского - из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
- возле Троицкого - из СПГ и автоматических гранатометов;
- вблизи Травневого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вчера, 17 ноября, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным штаба, сначала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160182
 
 
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Ради истины нужно сообщать сколько, чем и как отвечают ВСУ.
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"Ради истины нужно сообщать сколько, чем и как отвечают..."


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Ротару ищет предложения о выступлении на новогодних корпоративах в России. При этом гонорар за выступление певицы доходит до 60 тыс. долларов (почти 4 млн рублей).
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Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2265

·16 хв
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В пятницу (15 ноября) Гонконг подтвердил, что его экономика погрузилась в первую рецессию за десятилетие, ослабленную усиливающимися антиправительственными протестами и усиливающейся торговой войной между США и Китаем.
Экономика сократилась на 3,2 процента в июле-сентябре

https://www.channelnewsasia.com/news/business/hong-kong-protests-q3-gdp-shrinks-3-2-confirms-recession-12097076
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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