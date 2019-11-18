 Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Пл данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов:

- возле Новомихайловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 82 мм;

- дважды вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- два раза неподалеку от Лебединского - из СПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Авдеевки - из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов

- возле Павлополя - из стрелкового оружия.

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Также сообщается, что 7 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- неподалеку от Крымского - из противотанковых ракетных комплексов;

- два раза возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды неподалеку от Новолуганского - из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

- возле Троицкого - из СПГ и автоматических гранатометов;

- вблизи Травневого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вчера, 17 ноября, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным штаба, сначала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.