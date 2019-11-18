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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Конгресс США (507) коррупция (7565) Россия (74287) США (15780) Йованович (212)

 Коррупция делает украинских лидеров уязвимыми для России, и народ Украины это понимает, - Йованович

Взяточничество тесно связано с безопасностью, потому что коррумпированные чиновники уязвимы для Москвы.

Об этом заявила Мари Йованович, выступая перед конгрессом США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованную Washington Post стенограмму.

Она назвала коррупцию в Украине советским наследием. "Коррупция делает украинских лидеров уязвимыми для России, и украинский народ это понимает. Вот почему они начали Революцию достоинства в 2014 году, требуя быть частью Европы, требуя трансформации системы, требуя жить под властью закона", - отметила Йованович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - поле битвы за сферы влияния, если Россия победит, она может продолжить попытки расширить территорию и влияние, - Йованович

По ее мнению, в этом совпадают интересы Украины и США.

"Коррумпированные лидеры по своей природе меньше заслуживают доверия, в то время как честное и ответственное украинское руководство делает американо-украинское партнерство более надежным и более ценным для Соединенных Штатов. Равное игровое поле в этой стратегически расположенной стране, граничащей с четырьмя союзниками по НАТО, создает среду, в которой бизнесу США легче торговать, инвестировать и получать прибыль. Коррупция также является проблемой безопасности, потому что коррумпированные чиновники уязвимы для Москвы", - подчеркнула экс-посол.

Она призвала помочь Украине превратиться в правовую страну, потому что это "в интересах национальной безопасности Америки".

Йованович уверена, что подыгрывание коррупционным интересам украинских чиновников опасно для США, так как "расширяет игровое поле для таких автократов, как президент Путин".

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. В этот же день проходили вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160179
 
 
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Счас соевая шмаль и на эту американку навесит ярлык агента кремля. Как это? Ведь коррупция только укрепляет Украину!
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Та да.
Це ж за словами Маші Іоанновіч, випускниці Московського інстітута русскага язика ім. А.С. Пушкіна, саме Україна є ОСТРІВ КОРУПЦІЇ, ОТОЧЕНИЙ СВЯТИМИ І НЕПОГРІШИМИМИ СУСІДНІМИ ДЕРЖАВАМИ.
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Не, если логически-"уязвимыми для Росии",а почему то все сваливают в Лондон,или Испанию.
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У Росії теж корупція. Уже вкотре вибори закінчуються обранням одного з головних корупціонерів. Але востаннє - це був вже здоровезне дурилове - з клоуном. Ще й з жидом, якого попереду виставели корупціонери. А Шевченко ж попереджав.
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В Росії суперкорупція, якою вони вже інфікували і Європу. Але говорити там це табу. Бо там ДЕРЖАВНА корупція. Крадуть починаючи з космодромів і кінчаючи генералами ФСБ і міністрами.
А в Україні слово КОРУПЦІЯ на слуху, бо саме Україна і бореться з нею.
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Народ Украины все понял и выбрал себе в пастухи суперкоррупционера Коломойского. Ведь это же несерьезно думать о том, что Президент у нас Зеля...
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Не стадо обирає пастуха, а пастух стадо.
А роль нових воріт, відіграє телеекран.
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В пастухах недостатка не было, но баранов угораздило....
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Украину делает слабой ее национальная элита, вернее ее отсутствие. Собственно, как и национальной идеи. А коррупция это уже следствие.
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Ну всё правильно.Щоб вылечиться,треба качать в Украину западную здоровую кровь инвестиций,а не муляку рашисткую через Сбербанк.Работать больше с западным бизнесом,одновременно вычищая из тела Украины москальский шлак. Коррупция делает украинских лидеров уязвимыми для России, и народ Украины это понимает, - Йованович - Цензор.НЕТ 4955
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