EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  121  2
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3667) США (15780) Пристайко (279) Трамп (2638)

 Зеленский и Пристайко не знали о задержке американской помощи, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко даже не знали о задержке американской финансовой помощи.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?", - написал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - поле битвы за сферы влияния, если Россия победит, она может продолжить попытки расширить территорию и влияние, - Йованович

Зеленский и Пристайко не знали о задержке американской помощи, - Трамп 01

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Также читайте: Еще два свидетеля разговора Трампа с Зеленским дали показания в Конгрессе США

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. В этот же день проходили вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

Источник: https://censor.net.ua/n3160176
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они оба говорят правду. Это надо найти Пэдро и у него спросить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх