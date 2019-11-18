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 Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, - МИД РФ

Российская сторона никогда не отрицала, что вернет Украине задержанные год назад в Керченском проливе украинские военные корабли.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, заявляют в МИД РФ.

"Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов. Еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия вернет захваченные корабли не сегодня, - Бутусов. ФОТО

Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром. На следующий день в РФ заявили, что вернут суда в 18 ноября. По состоянию на 20:00 17 ноября группа украинских буксиров, которые направляются для приема захваченных Россией катеров, прошла мыс Меганом у берегов Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3160175
 
 
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Разве что в международном трибунале россияне попытались выеживаться и получили по сусалам.
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тю..звісно...бо очко ж жим-жим проти морського трибуналу перти...Прям прояв "доброї волі" від рософашистів...Хто вам вірить в світі? Тільки божевільні, або вами ж пригодовані...
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А тепер воно має саме такий вигляд. Завдяки бажанню Зєлєнского зробити селфі з пуциним, яке не має логічного пояснення. І про рішення Трибуналу взагалі аже ніхто не згадує.
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Кстати и корабли из Севастополя они предлагали вернуть, и частично вернули. Но потом Пётр Алексеевич сказал - спасибо, больше не надо, мы свои катера построим!
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Та нихерасебе, конечно расеюшка добрая душа, все вернуть хотели, да петя плохой. Гнида ты безмозглая. Хватит верить пропаганде.
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Верю фактам. 27 кораблей вернули - факт? Факт. С чего бы мне не верить, что вернули бы и оставшиеся 20 штук?
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Окей факты, почему 27 вернули? какие вернули, а какие нет? на каких условиях?

Без деталей 27 просто цифра.
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