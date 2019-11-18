 Выборы в парламент состоялись во всех округах Беларуси, первая сессия пройдет 6 декабря, - глава ЦИК Ермошина

Об этом заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1", передает Цензор.НЕТ.

"Все избирательные округа Беларуси показывают, что явка превысила 50%. Следовательно, можно считать, что все депутаты будут избраны, потому что у нас нет ни одного безальтернативного округа", - сказала Лидия Ермошина.

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Продолжается подсчет голосов, обрабатываются последние данные по явке. На 20:00 (время закрытия избирательных участков. - Ред.) явка избирателей составила 74%.

Как информирует БЕЛТА, первая сессия обеих палат обновленного белорусского парламента откроется 6 декабря.

Напомним, в Беларуси 17 ноября проходили выборы в Палату представителей - нижнюю палату Национального собрания.