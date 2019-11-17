 Люди без отопления, электричества лишены целые районы, под угрозой поставка воды, - "Нафтогаз" о ситуации в Новом Роздоле на Львовщине

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставка воды в один из районов города", - говорится в сообщении.

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НАК "Нафтогаз Украины" пригласило работников Новороздольской ТЭЦ, а также работников, уволившихся из-за невыплаты заработной платы предыдущим управляющим с мая 2019 года, на встречу 18 ноября в 9:00 в помещении ТЭЦ.

"Сейчас мы работаем не только над тем, чтобы максимально быстро проверить техническое состояние инфраструктуры и запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска, но и над тем, чтобы вернуть специалистов", - подчеркнули в сообщении.

Также отмечается, что полиция охраны получила инструкцию обеспечить доступ на эту встречу приглашенных работников.

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Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 ноября посетил Львовскую область из-за неготовности к отопительному сезону в Новояворовске и Новом Роздоле. Эти два города оказались не готовыми к подаче тепла: в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода.

В Новом Роздоле теплосеть не готова к старту. Глава правительства дал поручение в течение максимум пяти дней подготовить сеть к старту. В ГСЧС готовы в случае снижения температуры обеспечить граждан всем необходимым.

По данным СМИ, проблемы с отоплением в Новояворовске и Новом Роздоле начались после того, как НАБУ обвинило два теплогенерирующих предприятия, принадлежащие братьям Дубневичам, в хищении газа на сумму 1,5 млрд гривен. Тогда же суд арестовал эти предприятия, а государственное агентство АРМА передало их в управление ООО "Гарант Энерго М" - фирме, которую выбрали на конкурсе. Однако новый управляющий не справился с функциями, поскольку возникли проблемы с кадрами, а часть оборудования ТЭЦ демонтировали старые владельцы.

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