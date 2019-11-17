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 Общество
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Все про:Львовщина (1777) Нафтогаз (2780) Дубневич (72) отопительный сезон (278)

 Люди без отопления, электричества лишены целые районы, под угрозой поставка воды, - "Нафтогаз" о ситуации в Новом Роздоле на Львовщине

НАК "Нафтогаз Украины" заявил о критической ситуации в городе Новый Роздол на Львовщине.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставка воды в один из районов города", - говорится в сообщении.

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НАК "Нафтогаз Украины" пригласило работников Новороздольской ТЭЦ, а также работников, уволившихся из-за невыплаты заработной платы предыдущим управляющим с мая 2019 года, на встречу 18 ноября в 9:00 в помещении ТЭЦ.

"Сейчас мы работаем не только над тем, чтобы максимально быстро проверить техническое состояние инфраструктуры и запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска, но и над тем, чтобы вернуть специалистов", - подчеркнули в сообщении.

Также отмечается, что полиция охраны получила инструкцию обеспечить доступ на эту встречу приглашенных работников.

Люди без отопления, электричества лишены целые районы, под угрозой поставка воды, - Нафтогаз о ситуации в Новом Роздоле на Львовщине 01

Также читайте: Львовская ОГА объявила ЧС в двух городах из-за срыва отопительного сезона

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 ноября посетил Львовскую область из-за неготовности к отопительному сезону в Новояворовске и Новом Роздоле. Эти два города оказались не готовыми к подаче тепла: в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода.

В Новом Роздоле теплосеть не готова к старту. Глава правительства дал поручение в течение максимум пяти дней подготовить сеть к старту. В ГСЧС готовы в случае снижения температуры обеспечить граждан всем необходимым.

По данным СМИ, проблемы с отоплением в Новояворовске и Новом Роздоле начались после того, как НАБУ обвинило два теплогенерирующих предприятия, принадлежащие братьям Дубневичам, в хищении газа на сумму 1,5 млрд гривен. Тогда же суд арестовал эти предприятия, а государственное агентство АРМА передало их в управление ООО "Гарант Энерго М" - фирме, которую выбрали на конкурсе. Однако новый управляющий не справился с функциями, поскольку возникли проблемы с кадрами, а часть оборудования ТЭЦ демонтировали старые владельцы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160169
 
 
 Топ комментарии
 
Львовская область дала больше всех голосов за Порошенко. Совпадение? Не думаю
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Дуже відповідальна "община" у Новому Роздолі. Якась ОЗГ у неї під носом обрала голову очевидно, гроші вкрала, ТЕС розвалила.
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А що там в Канаді є про такі випадки в Україні?
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Львовская область дала больше всех голосов за Порошенко. Совпадение? Не думаю
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Хочеш сказати, що новий Президент таким чином їм це нагадав.
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Не, хворое состояние мозгов ведет к хворой реальности
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Хочеш сказати, що самі здорові мізки в ОРДЛО.
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Логично. Ылита довела свои поселения до такого состояния.
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Дуже відповідальна "община" у Новому Роздолі. Якась ОЗГ у неї під носом обрала голову очевидно, гроші вкрала, ТЕС розвалила.
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винен 100%. Кадри ж сам обирав, в компанії юного ленінця і китайського електросамоката.
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Скоро затмение Солнца будет - в этом тоже Зеленский виноват?
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А кто, порох? Ти з початку хоча б повноваження звірив... бо плесенью зеленой попахивает.
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Интересно, нафтогаз сможет спокойно наблюдать, как в минус температуры люди замерзают на смерть? Или может есть некая гуманитарная политика внутри компании?
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А що там в Канаді є про такі випадки в Україні?
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От вам і результати приватизації ТЕЦ та комунальних мереж!
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Опять зима пришла неожиданно? И ето в то время когда в Украине переизбыток електроенергии которую даже *утилизируют* лиш бы людям дешевле не отдать. И ето в 21 веке. Да Зелупе и Ахметке главное окупантам бесперебойно поставлять газ и електроенергию. Целуйте своего Ахметку, Зелупу и Парашенка в сраку и молитесь на зеленые тарифы с которы
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З травня 2019 така ситуація з боргами, а нинішні Слуги Народа тільки прозріли.
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Какая разница когда. Что раньше в стране была Жопа и крысы во власти что сейчас те же самые крысы и та же самая Жопа.
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Ну Порошенка, то ти вже сам цюлюй. Він вже півроку як не Президент.
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Уволившиеся давно в Польше. И похоже, там под суд хоть пару человек нужно отдать. Так развалить хозяйство нужно уметь.
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І хто там власник ефективних приватних енергоносіїв?
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Так страна потихоньку и разваливается
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"чтобы вернуть специалистов"
Тепер шукай вітра в полі. Їх вже і слід простив.
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ОРДЛО уже как 5 лет не платит Украине ни за електроенергию ни за воду и никто им не отключает. Приоритеты властей налицо. Украинский народ выживают их страны потихонку а на их место лезут колорады.
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В Никополе (Днепропетровская обл.) тоже холодно в квартирах по вине ДТЕКа Ахметова. Вымогают с людей 1700грн за 1 квт "дополнительной"(свыше 3квт) мощности на квартиру/дом . Это кроме оплачиваемых потребляемых квт. Оформляют это "узаконенное" ДТЕКом вымогательство по 1,5 месяца , невзирая на время года. При этом практически-физически ничего не делается. Просто решили людей заморозить. Местные и не местные власти умыли руки. Всем рулит Ахметов !
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Ну свисніть в гудок. Може поможе. А краще спійайте і прив"яжіть до батареї.
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С сентября прошло 2,5 месяца.Губернатор и Коболев должны быть повешены на площади.
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