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 Доклад о влиянии РФ на результат референдума по Brexit обнародуют после выборов, - министр безопасности Британии Льюис

Правительство Великобритании планирует опубликовать доклад парламентского комитета о вмешательстве Российской Федерации во внутренние дела Великобритании и ее влиянии на результат референдума 2016 года по Brexit.

Об этом сообщает Malay Mail со ссылкой на министра безопасности Великобритании Брэндона Льюиса, передает Цензор.НЕТ.

"Британское правительство опубликует доклад парламентского комитета относительно возможного российского вмешательства в британскую политику после выборов 12 декабря", - заявил Льюис.

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По его словам, задержка с публикацией вызвана желанием "убедиться, особенно там, где речь идет о национальной безопасности, что мы все делаем правильно и тщательно". Он в частности, подчеркнул, что некоторые документы не могут быть обнародованы во время всеобщих выборов.

Напомним, в докладе, подготовленном Комитетом по вопросам разведки и безопасности Палаты общин парламента Великобритании, отмечается, что Россия могла повлиять на результаты референдума о выходе из ЕС 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3160167
 
 
 Топ комментарии
 
Эй, пеньки рыжие островные---да наоборот надо---до выборов весь список огласить! А то кацапедлы вам опять так навыбирают что в Австралии проснётесь!
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Судя по результатам Brexit, зебилов в Великобритании всё-таки меньше, чем в Украине. Доклад о влиянии РФ на результат референдума по Brexit обнародуют после выборов, - министр безопасности Британии Льюис - Цензор.НЕТ 3247
Доклад о влиянии РФ на результат референдума по Brexit обнародуют после выборов, - министр безопасности Британии Льюис - Цензор.НЕТ 5999
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Эй, пеньки рыжие островные---да наоборот надо---до выборов весь список огласить! А то кацапедлы вам опять так навыбирают что в Австралии проснётесь!
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ну это кстати, далеко не самый худший вариант для них
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Первый вариант у меня был---что остановится Биг-Бен. Но захотелось простора!
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Что и выход Британии их ЕС Путин организовал?.... Доклад о влиянии РФ на результат референдума по Brexit обнародуют после выборов, - министр безопасности Британии Льюис - Цензор.НЕТ 2226 От ведь, чертяка, везде поспевает!
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Судя по результатам Brexit, зебилов в Великобритании всё-таки меньше, чем в Украине. Доклад о влиянии РФ на результат референдума по Brexit обнародуют после выборов, - министр безопасности Британии Льюис - Цензор.НЕТ 3247

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Оп-па, таки БОрис оказался БорИсом на подсосе, он орал, что ЕС забирает в день чуть ли не полмиллиарда фунтом. Оказалось - просто ложь
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В цілому смішно. Тої Росії, в економічному відношенні, десь 1-2%, а впливає на найпотужніші держави. Чи не російська це інформаційна атака?
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"Вихід" Великої Британії з Європейського Союзу дуже нагадує передачу Містралей рашці. Доклад о влиянии РФ на результат референдума по Brexit обнародуют после выборов, - министр безопасности Британии Льюис - Цензор.НЕТ 8641
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а в чем задержка с публикацией по Скрипалю и Литвиненко. Все та же тщательность? Доклад о влиянии РФ на результат референдума по Brexit обнародуют после выборов, - министр безопасности Британии Льюис - Цензор.НЕТ 1822
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В Украине тоже Штепу "задерживаются" судить. Но про тщательность тут как то не к месту...
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о, мы уже сравниваем украинское и британское правосудие спасибо за комплимент, конечно, но вроде как у британцев оно посильнее нашего считалось. ну да ладно.
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Я сравниваю по продолжительности следствия. Результаты даже и не сравниваю...
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просто выходят по политическим и экономическим причинам. Здесь россия точно не смогла повлиять, а вот руководство Евросоюзе во главе с немцами повлияли. В принципе Великобритания сама по себе развивается
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Та там только одно Британское содружество стран по всему миру что стоит! Чем больше растояние между друзьями--тем крепче дружба---как оказалось. Это вам не гамно через забор к соседу кидать! И где это такое?
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они морем со всех сторон окружены, так что только туда могут кидать. Ну и Ирландия рядом, бедолаги.
Вот туда как кинули, так по сегодняшний день есть сев. Ирландия, которая почему-то Ирландии не принадлежит, да и подпольные ирл. повстанцы.
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будет пук, как с импичментом Трампа. Только тоньше, в высокой тональности, тише и короче по звучанию. Вот так --- пуууук...и в кусты.
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Логічно.... Балалайки замовити на оголошення результатів?
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