 Украина - поле битвы за сферы влияния, если Россия победит, она может продолжить попытки расширить территорию и влияние, - Йованович

Об этом она заявила в показаниях перед конгрессом США, полную стенограмму которых опубликовало издание Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Я работала над продвижением политики США, поддерживаемой как демократами, так и республиканцами, чтобы помочь Украине стать стабильным и независимым демократическим государством с рыночной экономикой, интегрированной в Европу. Безопасная, демократическая и свободная Украина служит не только украинскому народу, но и американскому народу", - отметила Йованович.

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Она подчеркнула: "США - самая могущественная страна в мировой истории, во многом благодаря нашим ценностям. И наши ценности сделали возможным создание сети альянсов и партнерств, которые укрепляют наши собственные силы.

Украина с огромной территорией и большим населением обладает потенциалом стать важным коммерческим и политическим партнером для Соединенных Штатов, а также фактором, способствующим укреплению сил в сфере безопасности".

По словам экс-посла, США видит потенциал в Украине, а Россия - напротив, риск.

"История еще не написана, но Украина может выйти из российской орбиты. И сейчас Украина - поле битвы за сферы влияния, с реальной войной за контроль над территорией и гибридной - за контроль над украинским руководством", - отметила Йованович.

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Она подчеркнула важность помощи США для Украины. "Поддерживать Украину - это правильно. Если Россия победит, а Украина перейдет под ее власть, мы можем ожидать других попыток России расширить свою территорию и влияние", - прогнозирует Йованович.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. В этот же день проходили вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.