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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:законопроект (2253) Минздрав (2076) психика (49) Зоряна Скалецкая (41)

 Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая

Министерство здравоохранения Украины планирует разработать новый законопроект "О психическом здоровье".

На своей странице в Facebook глава ведомства Зоряна Скалецкая написала, что законопроект "должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья", передает Цензор.НЕТ.

Скалецкая сообщила, что на встрече с представителями посольства Литвы в Украине договорились о "поддержке Украины в строительстве системы социализации лиц с психическими расстройствами".

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Среди приоритетов министр назвала активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их родственников к диалогу в строительстве новой системы.

Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3160164
 
 
 Топ комментарии
 
ох-хо-хо... тут анализ мочи взять не могли, а они хотят законопроект "О психическом здоровье"... скажите сразу честно, Зеленский здоров или пора Разумкову в роль входить?..
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бубочку в команду возьмут? так такая команда уже была- в трускавце училась . команда зе и родственники.....
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бубочку в команду возьмут? так такая команда уже была- в трускавце училась . команда зе и родственники.....
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интересно еврей это этнос Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3339 народ Рабы Египта народность Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6592 племя национальность Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5331 или психиатрический диагноз... Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5051
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Евреи это народ ,потому что они не ленятся управлять своим государством,по сравнению с украинцами Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8665
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да вы шо сурьезно..а шо воны блукалы 53 года по пустошам...
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это как у нас управляет синагога евреев во главе с зедебилом
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Ето народ призванний 73,22% управлять Украіной.
Гдє то так.
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Тепер у владу підуть не тільки наркомани,але й психи.Тим часом в Німеччині з березня 2020:
Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 127
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А каким боком к этой новости Тиль Швайгер? Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 100
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У Тіля -все в порядку з щепленнями,не сумнівайтесь !
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Это к зебилам у порохоботов все ок.
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Нужно ещё те 73% пациентов проверить ,я одного не пойму как можно было из 39 кандидатов выбрать доктора Хауса? МОЗ розробить законопроєкт про психічне здоров'я, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2612
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ох-хо-хо... тут анализ мочи взять не могли, а они хотят законопроект "О психическом здоровье"... скажите сразу честно, Зеленский здоров или пора Разумкову в роль входить?..
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Когда психи на свободе---это не страшно. Во сто раз хуже когда у власти. Присмотритесь ко многим----там капец. Особо к их лидеру что в жёлтых пинджаках или зелёных пнёт дурку с тв-каналов. Там история уходит ещё в брежневские времена. Но вот вопрос---куда смотрели эти десятилетия? Было же видно. А может всё наоборот? Не забывайте выходя из комнаты любой везде оглянуться на номер на двери---мало ли. У нас не принято к таким врачам ходить по собственному желанию. А когда приводят силой---жить можно а лечится поздно!
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Среди приоритетов министр назвала активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями в работу в Зе команде !!! МОЗ розробить законопроєкт про психічне здоров'я, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9814
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В настоящее время психически больного не имеют права принудительно госпитализировать...Алкоголика не имеют права лечить без его согласия...
Такова европейская толерастия))))
настало время шизофреникам при дебилам править страной..ведь иначе то как никак нарушение прав недочеловека человека
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Украина на первом месте в Европе по уровню психических болезней. Такие законы нужны.
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все симптомы налицо: она - первый кандидат под этот закон...
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Надо запретить им заходить на этот форум. Сразу избавимся от порохосрани = врагов Украины.
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Підтримую. Протестувати треба на всіх гілках влади. Бо дурдом не припиняється.
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Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье,

Для тех у кого минимальная пенсия?
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Дайте ему поработать! Он только в курс дела входит, всего пол-года прошло! МОЗ розробить законопроєкт про психічне здоров'я, - Скалецька - Цензор.НЕТ 113
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А как у самой-то с психическим здоровьем? Моральные понятия уже совсем отсутствуют, типа, про совесть никто уже не вспоминает?
Подними ж..пу, выйди из кабинета и загляни в любую аптеку - кто за повышение цен на лекарства будет отвечать? За полгода вашей власти цены в аптеках взлетели на 40-50%. Это при том, что бакс все ниже и ниже. И это никто не видит и никто не замечает?
А вы там социализацией лиц с психическими расстройствами занимаетесь. К тому времени как закон напишете (а таланты на данном поприще уже известны), половина Украины будет психами и больными.
И Зё займись - помочь челу надо. И так заговаривался, а сейчас уже сам с собой разговаривает
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Среди приоритетов министр назвала активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их родственников к диалогу в строительстве новой системы.Источник: https://censor.net.ua/n3160164
Правильно! А уголовный кодекс пусть пишут сами осужденные.
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А может, как раз нужно разрешить？ Ну, ничего...мы не будем сдаваться！ Если не получится с клоунами,...то в следующий созыв будем набирать ПСИХОВ！😀😀😀😀😀
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ПыСы. Вспомнился один сюжет из 90-х про войну в Абхазии, а точнее про то как после обстрелов артиллерии персонал псих больницы удрал, оставив пациентов одних. Так те не растерялись- организовали уборку територии, приготовление пищи, когда через несколько недель возвратились некоторые работники, то они были удивлены порядку, чистоте и организации трудового дня....Может и нам стоит попробовать？😀😀😀😀😀😀😀
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Неужели Танечке запретят в Раду ходить？😀😀😀😀
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Сторонники Зеленского ко всему прочему еще и пзехопаты .
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а шо так можна? то чого ж ми їх до верховної ради заводили (Парубій, Чорновол, Рабіновіч та багато інших невідомих героїв)
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Ну вот Порошенко считает, что он до сих пор президент
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Иногда натыкаюсь на канал Кривой, там приглашенные - публика специфическая, типа Черновол, Черновола, Федыны, порошенковские штатные пропагандоны под видом экспертов. Так они так начинают сами себя накручивать, генерировать такую идиотскую хрень, что четко попадают под определение пациентов этого закона
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