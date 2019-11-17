 Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая

На своей странице в Facebook глава ведомства Зоряна Скалецкая написала, что законопроект "должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья", передает Цензор.НЕТ.
Скалецкая сообщила, что на встрече с представителями посольства Литвы в Украине договорились о "поддержке Украины в строительстве системы социализации лиц с психическими расстройствами".
Среди приоритетов министр назвала активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их родственников к диалогу в строительстве новой системы.
Гдє то так.
и всю раду, кабмин сдаст в дурку
Такова европейская толерастия))))
настало время шизофреникам при дебилам править страной..ведь иначе то как никак нарушение прав
недочеловекачеловека
Для тех у кого минимальная пенсия?
Подними ж..пу, выйди из кабинета и загляни в любую аптеку - кто за повышение цен на лекарства будет отвечать? За полгода вашей власти цены в аптеках взлетели на 40-50%. Это при том, что бакс все ниже и ниже. И это никто не видит и никто не замечает?
А вы там социализацией лиц с психическими расстройствами занимаетесь. К тому времени как закон напишете (а таланты на данном поприще уже известны), половина Украины будет психами и больными.
И Зё займись - помочь челу надо. И так заговаривался, а сейчас уже сам с собой разговаривает
Правильно! А уголовный кодекс пусть пишут сами осужденные.