 Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью, - Бутусов

Об этом сообщил в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наши буксиры сопровождают ракетный катер ВМФ РФ "Ивановец" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ РФ "Безупречный". Место встречи с отрядом российских кораблей, буксирующих захваченные катера - в 60 милях от Меганома. Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью", - отметил он.

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Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.