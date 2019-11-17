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 Политика Украины
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 Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью, - Бутусов

Группа украинских буксиров, которые направляются для приема захваченных Россией катеров, в 20:00 прошла мыс Меганом у берегов Крыма.

Об этом сообщил в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наши буксиры сопровождают ракетный катер ВМФ РФ "Ивановец" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ РФ "Безупречный". Место встречи с отрядом российских кораблей, буксирующих захваченные катера - в 60 милях от Меганома. Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью", - отметил он.

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Передача катеров Бердянск, Никополь и буксира Яны Капу состоится сегодня ночью, - Бутусов 01

Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.

Источник: https://censor.net.ua/n3160163
 
 
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Передача состоится ночью, вы там наркоту друг другу передаёте контарбандисты?
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Еще бы знать, россеяне вернули корабли в результате давления международных инстанций или в качестве уступки в обмен на наши обязательства...
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Каких инстаций??? Решения судов. Так почему они на пол года на них ложили, а теп5рь вдруг испугались????
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Ну так все робилось так, щоб догодити Путіну.
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Ну и что? Порося сделал кацапам подарок, теперь они его вернули.. Цену и подарка мы уже знаем, скоро узнаем цену возвращения. Катера стоили как эсминцы, теп5рь будут стоить как авианосцы....
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Российские корабли стоят в 10 км от Бердянска, а катер "Бердянск" почему то передают у берегов Крыма,чудят ватники Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9301
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чергововий успіх комнади Зеленського - повернення полонених , повернення кораблів ...
А ми , зараз , зможемо побачити чергову порцію "зради" від наших соєвих пацієнтів ... Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4003
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Ну, зрозуміло. Щоб в темноті, не кидалося в очі у якому вони стані.
От що заважало зробити це по дню?
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Днем делаются светлые дела, ночью темные...
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Что бы никто не видел как етот разобраный металолом будут тащить на буксирах?
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Как можно о чём то договариваться с ПИРАТАМИ? Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5818
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