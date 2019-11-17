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 Политика Украины
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Все про:Укрспирт (137) Милованов Тимофей (85) рынок земли (27)

 Будут атаки, будут качать, - Милованов сравнил демонополизацию спиртовой отрасли с открытием рынка земли

Демонополизировать спиртовую отрасль очень сложно, но это будет сделано.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью "Прямому", информирует Цензор.НЕТ.

"Проблема "Укрспирта" или спиртовой отрасли вообще много лет или десятилетий не была решена. И сделать эту отрасль прозрачной, демонополизированной, запустить туда конкуренцию - это сложно. И это будет так же сложно, как и с рынком земли. Будут атаки, будут качать. Но мы все должны научиться работать лучше - меньше драться между собой и больше создавать... Я думаю, что вопрос "Укрспирта" будет решен. И нужно думать не о том, что кто-то прав или не прав, а о том, как мы все вместе можем создать больше рабочих мест", - сказал Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня Минэкономразвития уволило 47 руководителей госпредприятий и чиновников категории А, - Милованов

Напомним, ранее министр Тимофей Милованов сообщил, что производство легального спирта сократилось в 4 раза за 10 лет. Доля теневого рынка выросла с 10% в 2007 году до 55% сейчас. Рентабельность Укрспирта остается около 1% за исключением 2016 года. Текущая ситуация приводит к потерям в 10 млрд несобранного акциза (из-за теневого рынка). Он анонсировал в отрасли производства спирта демонополизацию, приватизацию и детенизацию. Для этого президент Зеленский внес как неотложный законопроект №2300, который: отменяет монополию на спирт с начала 2020 года, разрешает строительство новых спиртзаводов и приватизацию существующих, создает систему лицензирования со стороны государства и ограничивает импорт до 2022 года.

Также читайте: "Нынешняя монопольная позиция государства на спиртовом рынке разрушает отрасль", - и.о. директора "Укрспирта" Блескун

Источник: https://censor.net.ua/n3160162
 
 
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Милованов че не в курсе, что этот вопрос криминал и менты крышует, что у нас по сути одно и тоже, они между ними конкуренцию устроили? Так дайте ему орден, народу то что? как и от продажи земли, хренослуги народные
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"А наш притончик,гонит самогончик,
и мусора не поставят нам заслончик.."
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Судячи по запаху у під'їзді- мій сусід вже розпочав демонополізацію виробництва спирту.
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...феерический бред это засланец-маланец несет..спирт стал убыточный? Будут атаки, будут качать, - Милованов сравнил демонополизацию спиртовой отрасли с открытием рынка земли - Цензор.НЕТ 3671
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В усіх цивілізованих країнах збережена монополія ДЕРЖАВНОЇ власності як на спирт, так і на Землю (в різних виглядах, навіть досить ззовні прозорих. Тільки спробуй там щось купити). Замість того, що б розібратись в корупційних схемах, виявити недобросовісних орендарів, встановити справедливу ренту на оренду або ліцензію, вердикт один - продати. Ми вже продали майже всю стратегічну промисловість. Вона в приватних руках. Покажіть мені хоч одного ефективного власника. На якому промисловому виробництві, яку не порізали на брухт, міняли очисні системи і інфраструктуру? От і не звіздіть.
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Такі ж дебіли-милованови запустили конкуренцію в суднобудування, в ГМК. В обленерги, теплову генерацію всього угробленого не перелічити.
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...С монобольшинством в Верховной Раде уже давно все ясно. Один из парламентариев заказывает проституток с телефона на рабочем месте, другой нардеп решает вопрос по сахару с Генпрокурором, третий, четвертый и пятый еще что-то.Но их никто не трогает и даже не критикует, потому что они голосуют, как скажут и не задают никаких вопросов. А тех, кто подымает голову и задает какие-то вопросы или пытается защищать свои интересы, просто исключают из президентской фракции. Истории с Анной Скороход и Антоном Поляковым - яркое тому подтверждением. Об этом в эфире телеканала «АТР» рассказал политолог Кирилл Сазонов.
Он отметил, Офису президента нужны дисциплинированные солдаты в партии, как это в свое время уже было в Партии регионов. Если ты голосуешь по команде, отстаиваешь партийную линию, то можешь воровать, убивать, заниматься любовью с гусями - теми и слова никто не скажет.
По словам Кирилла Сазонова, такие же подходы, как в «Слуге народа», уже приходилось видеть в Партии регионов и в Коммунистической партии. Там никого не интересовало, как ты развлекаешься, главное, чтобы партийная дисциплина была на высшем уровне.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/341675-sazonov_v_sluge_naroda_ispoljzujut_te_he_metody_chto_i_v_partii_regionov_vmeste_s_kommunisticheskoj_partiej
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