 Будут атаки, будут качать, - Милованов сравнил демонополизацию спиртовой отрасли с открытием рынка земли

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью "Прямому", информирует Цензор.НЕТ.
"Проблема "Укрспирта" или спиртовой отрасли вообще много лет или десятилетий не была решена. И сделать эту отрасль прозрачной, демонополизированной, запустить туда конкуренцию - это сложно. И это будет так же сложно, как и с рынком земли. Будут атаки, будут качать. Но мы все должны научиться работать лучше - меньше драться между собой и больше создавать... Я думаю, что вопрос "Укрспирта" будет решен. И нужно думать не о том, что кто-то прав или не прав, а о том, как мы все вместе можем создать больше рабочих мест", - сказал Милованов.
Напомним, ранее министр Тимофей Милованов сообщил, что производство легального спирта сократилось в 4 раза за 10 лет. Доля теневого рынка выросла с 10% в 2007 году до 55% сейчас. Рентабельность Укрспирта остается около 1% за исключением 2016 года. Текущая ситуация приводит к потерям в 10 млрд несобранного акциза (из-за теневого рынка). Он анонсировал в отрасли производства спирта демонополизацию, приватизацию и детенизацию. Для этого президент Зеленский внес как неотложный законопроект №2300, который: отменяет монополию на спирт с начала 2020 года, разрешает строительство новых спиртзаводов и приватизацию существующих, создает систему лицензирования со стороны государства и ограничивает импорт до 2022 года.
и мусора не поставят нам заслончик.."
Он отметил, Офису президента нужны дисциплинированные солдаты в партии, как это в свое время уже было в Партии регионов. Если ты голосуешь по команде, отстаиваешь партийную линию, то можешь воровать, убивать, заниматься любовью с гусями - теми и слова никто не скажет.
По словам Кирилла Сазонова, такие же подходы, как в «Слуге народа», уже приходилось видеть в Партии регионов и в Коммунистической партии. Там никого не интересовало, как ты развлекаешься, главное, чтобы партийная дисциплина была на высшем уровне.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/341675-sazonov_v_sluge_naroda_ispoljzujut_te_he_metody_chto_i_v_partii_regionov_vmeste_s_kommunisticheskoj_partiej
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