 Будут атаки, будут качать, - Милованов сравнил демонополизацию спиртовой отрасли с открытием рынка земли

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью "Прямому", информирует Цензор.НЕТ.

"Проблема "Укрспирта" или спиртовой отрасли вообще много лет или десятилетий не была решена. И сделать эту отрасль прозрачной, демонополизированной, запустить туда конкуренцию - это сложно. И это будет так же сложно, как и с рынком земли. Будут атаки, будут качать. Но мы все должны научиться работать лучше - меньше драться между собой и больше создавать... Я думаю, что вопрос "Укрспирта" будет решен. И нужно думать не о том, что кто-то прав или не прав, а о том, как мы все вместе можем создать больше рабочих мест", - сказал Милованов.

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Напомним, ранее министр Тимофей Милованов сообщил, что производство легального спирта сократилось в 4 раза за 10 лет. Доля теневого рынка выросла с 10% в 2007 году до 55% сейчас. Рентабельность Укрспирта остается около 1% за исключением 2016 года. Текущая ситуация приводит к потерям в 10 млрд несобранного акциза (из-за теневого рынка). Он анонсировал в отрасли производства спирта демонополизацию, приватизацию и детенизацию. Для этого президент Зеленский внес как неотложный законопроект №2300, который: отменяет монополию на спирт с начала 2020 года, разрешает строительство новых спиртзаводов и приватизацию существующих, создает систему лицензирования со стороны государства и ограничивает импорт до 2022 года.

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