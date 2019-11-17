EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  2098  32
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2909) Конгресс США (507) США (15780) Йованович (212)

 Министр Аваков был хорошим партнером для США, - Йованович вступилась за главу МВД во время слушаний в Конгрессе

Бывший посол США в Украине Мари Йованович вступилась за главу МВД Украины Арсена Авакова во время слушаний в Конгрессе по делу об импичменте Трампа.

Полную стенограмму показаний Мари Йованович перед Конгрессом США опубликовало издание Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

В частности, адвокат Республиканской партии Стив Кастор уточнил у дипломата, знала ли она, что Аваков в преддверии президентский выборов в США в 2016 году "сказал очень неприятные вещи о кандидате Трампа в социальных сетях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще два свидетеля разговора Трампа с Зеленским дали показания в Конгрессе США

На что Йованович ответила утвердительно. "Да, иногда это происходит в социальных сетях. Но я хотела бы сказать, что министр Аваков был хорошим партнером для Соединенных Штатов. И, как я говорила раньше, он очень практичный человек. И сотрудничает, чтобы выполнить работу", - заявила она.

Ранее экс-посол во время слушаний сообщила, что именно Аваков предупредил ее готовящейся кампании по отстранению ее от должности.

Позже конгрессмен-республиканец Джим Джордан отметил, что большинство украинских политиков не поддерживали Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года. Он упомянул, в частности, тогдашних посла Украины в США Валерия Чалого и премьер-министра Арсения Яценюка. По его мнению, Йованович должна была предупредить власти Украины не вести себя подобным образом. Экс-посол США сказала, что не вела ни с кем подобные переговоры, а также призвала спокойнее относиться к подобным заявлениям всех политиков.

"Вы знаете, политики США часто будут критиковать зарубежную политику и зарубежных коллег, даже, возможно, во время своих выборов. Вы знаете, это происходит в политике, и я думаю, что это не обязательно является вмешательством", - отметила Йованович.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс. ДОКУМЕНТ

Отметим, что летом 2016 года министр внутренних дел высказал мнение, что "бесстыдное заявление" кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским - "диагноз опасного маргинала".

Министр Аваков был хорошим партнером для США, - Йованович вступилась за главу МВД во время слушаний в Конгрессе 01

Также смотрите: Нам было важно, чтобы справедливость восторжествовала и для Кати Гандзюк, и для всех, кто борется с коррупцией в Украине, - Йованович во время слушаний в Конгрессе США. ВИДЕО

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Читайте: Йованович под присягой отрицает существование "списка неприкосновенных", о котором ранее заявил Луценко

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. В этот же день проходили вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

Источник: https://censor.net.ua/n3160161
 
 
 Топ комментарии
 
Мария Йованович. Родилась 11 ноября 1958 года в Канаде. Ее дед по отцовской линии был сербом, дед по материнской линии эмигрировал из России в Германию... Окончила ... Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (1980). .....В 2002 году подняла вопрос о нарушении Киевом санкций против Ирака в связи с якобы продажей Саддаму Хусейну партии радиолокационных систем «Кольчуга». Йованович утверждала, что кроме плёнок Мельниченко в США якобы были и другие доказательства этого соглашения. Эти обвинения привели к значительному ухудшению украино-американских отношений. »
 показать весь комментарий
 
дак нет порохоботов. В цвету новостей и деления премий в конвертах переходите на скорохоботов, и пр. нечесть от слуг не для народа
 показать весь комментарий
 
Аваков явно играет свою игру. и, не удивлюсь, если он выиграет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хороший партнер для сша, верим, да что вы сделали со страной? и есть ли она уже?
 показать весь комментарий
 
 
Для порохоботов теперь Йованович - зелебоб .
 показать весь комментарий
 
 
дак нет порохоботов. В цвету новостей и деления премий в конвертах переходите на скорохоботов, и пр. нечесть от слуг не для народа
 показать весь комментарий
 
 
так если его посадят, то откуда Зе будет брать идеи для дальнейшего плавания в политике Украины. Хотя Беня уже заказал Петю, здесь было. Доказывайте, а не пустые картинки постите.
 показать весь комментарий
 
 
Хай пересаджають один одного всі ці пєті-зєлі-бєні.. Цирк так цирк
 показать весь комментарий
 
Тут все для них гірше. Звідки вони візьмуть заявлені трильйони долларів «вкрадені Порошенком в офшори»? А вони ж прекрасно знають, що «вкрадені мільярди в офшорах» то брехня. А нарід вже устал чекати на роздачу їм тих грошей.
Ото пєрдімонокль.

 показать весь комментарий
 
 


Чому він на волі?, жодна влада, яка не бачить злочинів Ахметова, це влада продажних сук... тільки та влада, яка його посадить це влада чесних патріотів...
 показать весь комментарий
 
 
Янукович втік до Россії. Як ти його посадиш?
 показать весь комментарий
 
 
Того шо я нэлох . Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі - Цензор.НЕТ 2545 .Не хочу проблем на свою ж.... !
Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі - Цензор.НЕТ 3504 .
 показать весь комментарий
 
Мария Йованович. Родилась 11 ноября 1958 года в Канаде. Ее дед по отцовской линии был сербом, дед по материнской линии эмигрировал из России в Германию... Окончила ... Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (1980). .....В 2002 году подняла вопрос о нарушении Киевом санкций против Ирака в связи с якобы продажей Саддаму Хусейну партии радиолокационных систем «Кольчуга». Йованович утверждала, что кроме плёнок Мельниченко в США якобы были и другие доказательства этого соглашения. Эти обвинения привели к значительному ухудшению украино-американских отношений. »
 показать весь комментарий
 
 
Ах вот оно что?! Вот оно как все повернулось! Выходит, для пороховаты Йованович - кремлевский агент, а Трамп - враг Путина, и искренний друг Украины... Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі - Цензор.НЕТ 8258
 показать весь комментарий
 
«Римский Папа пригласил Трампа на яхту, вышли в море, ветром у папы сдувает шляпу, на глазах изумлённой публики и прессы Трамп идёт по воде как по суше, возвращается на яхту, отдаёт Папе шляпу.
На следующий день вся пресса выходит с заголовками "Trump can't swim! ".»

 показать весь комментарий
 
 
Аваков явно играет свою игру. и, не удивлюсь, если он выиграет.
 показать весь комментарий
 
 
То він гратав з командою Порошенка.
А коли грала команда Януковича, він відсиджувався в Італіїї.
А зараз йому грати з командою Путіна.
Так шо, скоріше буде договорняк.
Але не на користь команди «Україна»
 показать весь комментарий
 
 
Не исключаю такой варик конечно.
И, про его патриотизм тоже куча вопросов. Единственное, что у него не отнять - он умён и хитёр. Ну уж явно поумнее "слуг". Посмотрим...
Хочется верить, что есть у нас ещё политики с яйцами. И не все в итоге вступят в партию "Единая Украина"(((
Потому что катимся к этому просто семимильными шагами.
 показать весь комментарий
 
отмазала, удобный он для всех, как мыло....
 показать весь комментарий
 
 
Аваков "топил" за кашелку-клинтоншу,а когда Трамп победил,поудалял все посты вФейсбуке
 показать весь комментарий
 
 
Яке б воно не було хитрожопе для всіх, треба оцінювати по справах. Нах починаючі від синочка з рюкзаками.
 показать весь комментарий
 
 
В такому разі Луценко правий- вона бреше!
 показать весь комментарий
 
 
Точно - сказати щось добре про Авакова - це ж лакмусова бумажка брехні. Про того хто не підтримав шановного Петра Олексійовича взагалі не можна нічого доброго казати - бо то брехня!
 показать весь комментарий
 
Йованович назначил Обама, она за демократов. Аваков "партнёр" демократов-леваков.
 показать весь комментарий
 
Теперь понятно, хороший парень для США, только почему то не для Украины. Особенно мне понравилось про Катю Гандзюк. Справедливости хоть отбпвляй.....
 показать весь комментарий
 
А ще треба пригадати талановитого замміністра по зовнішньоним зв"язкам в 23 роки. Хто б і що не ліпив з авакова, всеодно, отримає шедевр якутського зодчего.
 показать весь комментарий
 
 
Аваков - бизнесмен. Держит под контролем порты, то есть контрабанду. Что там может идти в таких объёмах чтобы серьёзным бизнесменам было интересно ? Наркотики, наверное.
 показать весь комментарий
 
 
Кто знает ,какова ситуация в Новом Раздоле Львовской?Запустили отопление? А то говорят уже и электричество отключили из-за перегруза.
 показать весь комментарий
 
но плохим партнером для Украины, ну в США же не крышуют копы игровой бизнес по всей стране и на каждом углу
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх