 Министр Аваков был хорошим партнером для США, - Йованович вступилась за главу МВД во время слушаний в Конгрессе

Полную стенограмму показаний Мари Йованович перед Конгрессом США опубликовало издание Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
В частности, адвокат Республиканской партии Стив Кастор уточнил у дипломата, знала ли она, что Аваков в преддверии президентский выборов в США в 2016 году "сказал очень неприятные вещи о кандидате Трампа в социальных сетях".
На что Йованович ответила утвердительно. "Да, иногда это происходит в социальных сетях. Но я хотела бы сказать, что министр Аваков был хорошим партнером для Соединенных Штатов. И, как я говорила раньше, он очень практичный человек. И сотрудничает, чтобы выполнить работу", - заявила она.
Ранее экс-посол во время слушаний сообщила, что именно Аваков предупредил ее готовящейся кампании по отстранению ее от должности.
Позже конгрессмен-республиканец Джим Джордан отметил, что большинство украинских политиков не поддерживали Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года. Он упомянул, в частности, тогдашних посла Украины в США Валерия Чалого и премьер-министра Арсения Яценюка. По его мнению, Йованович должна была предупредить власти Украины не вести себя подобным образом. Экс-посол США сказала, что не вела ни с кем подобные переговоры, а также призвала спокойнее относиться к подобным заявлениям всех политиков.
"Вы знаете, политики США часто будут критиковать зарубежную политику и зарубежных коллег, даже, возможно, во время своих выборов. Вы знаете, это происходит в политике, и я думаю, что это не обязательно является вмешательством", - отметила Йованович.
Отметим, что летом 2016 года министр внутренних дел высказал мнение, что "бесстыдное заявление" кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским - "диагноз опасного маргинала".
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. В этот же день проходили вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.
Ото пєрдімонокль.
Чому він на волі?, жодна влада, яка не бачить злочинів Ахметова, це влада продажних сук... тільки та влада, яка його посадить це влада чесних патріотів...
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На следующий день вся пресса выходит с заголовками "Trump can't swim! ".»
А коли грала команда Януковича, він відсиджувався в Італіїї.
А зараз йому грати з командою Путіна.
Так шо, скоріше буде договорняк.
Але не на користь команди «Україна»
И, про его патриотизм тоже куча вопросов. Единственное, что у него не отнять - он умён и хитёр. Ну уж явно поумнее "слуг". Посмотрим...
Хочется верить, что есть у нас ещё политики с яйцами. И не все в итоге вступят в партию "Единая Украина"(((
Потому что катимся к этому просто семимильными шагами.