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Все про:смерть (6229) Лисянский Павел (30) КПВВ (74) Станица Луганская (99)

 При переходе КПВВ "Станица Луганская" умер 77-летний мужчина, - представитель омбудсмена Лисянский

Сегодня при переходе КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области, по сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра", - написал Лисянский.

Читайте: На КПВВ на Донбассе умер мужчина

Он отметил, что Офис омбудсмена неоднократно заявлял о необходимости присутствия бригад скорой помощи на КПВВ в Луганской и Донецкой областях.

При переходе КПВВ Станица Луганская умер 77-летний мужчина, - представитель омбудсмена Лисянский 01

Читайте также: На пунктах пропуска Донетчины необходимо создать полноценные станции скорой помощи, - Лисянский

Источник: https://censor.net.ua/n3160160
 
 
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Сейчас раша с ордынцами устроят вой, что бандеровцы убили.
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Бригад скорой помощи нет в стране, а сепарам подавай. Пусть дохнут так.....
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"Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области/

Это знак. При переходе КПВВ "Станица Луганская" умер 77-летний мужчина, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 6396
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Шкода дідуся трохи (в силу похилого віку). Тільки якщо б зупинку і крісла інвалідні не вкрали відморозки до яких він йшов, може і добрався .
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возможно, в следующий раз, это будет Сивоха..
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Сивоха набравшись сивухи відкине копита! При переходе КПВВ "Станица Луганская" умер 77-летний мужчина, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 4341
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куда нужно выслать сивуху Сивохе?!.. Під час перетину КПВВ "Станиця Луганська" помер 77-річний чоловік, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 84 адрес!.. умоляю адрес!
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страшне..человек 77 лет...а **** 20 летние пацаны погибают от рук сыновей этих дедуль и бабуль это нормально??
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Ну и что? Люди имеют свойство умирать. Особенно пожилые. И мрут они и на переходе и лежа с пивом на диване.
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Може і занадто жорстко але - це економія бюджету...
П.с ненавиджу лвгандонців... причому усіх мля...
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Разозлися наверно что биндеравцы мало пенсии плотють...Ну ничего, ЗЕбубачка обещал Луганду кормить и восстановить, мост уже построили...
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Че они ходят к хунте? Ходили бы в расею
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Ну і фіг з ним. Більше за пенсією не прийде!
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если бы дедуля присел и отдохнул на скамейке, которую недавно спёрла сепарня из ЛДНР.. но!.. Увы! ..
Жителі "ЛНР" вкрали лавку біля нового мосту КПВВ "Станиця"

Під час перетину КПВВ "Станиця Луганська" помер 77-річний чоловік, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 439
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