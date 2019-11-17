 "Человек грязной репутации", - в Калмыкии жители Элисты требовали отставки террориста "ДНР" Трапезникова с поста мэра

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

В митинге приняли участие около двух тысяч человек.

Помимо отстранения Трапезникова, участники митинга потребовали ввести прямые выборы мэра и изменить кадровую политику в городе. "Мы требуем прозрачности, Трапезникова мы знать не знали, нам привезли. Человек грязной репутации, нас это возмутило", — объяснил один из инициаторов акции Бадма Бюрчиев.

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Напоминаем, в конце сентября Трапезникова назначили главой администрации и врио мэра Элисты. Его кандидатуру предложил глава Калмыкии Бату Хасиков, объяснив это тем, что городу сейчас нужен "настоящий антикризисный менеджер".

Трапезников - человек из близкого окружения бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко. После его смерти в августе 2018 года, Трапезников временно исполнял обязанности главы террористической "республики".

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