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Все про:мэр (1365) Россия (74287) наемники РФ (960) Трапезников (6)

 "Человек грязной репутации", - в Калмыкии жители Элисты требовали отставки террориста "ДНР" Трапезникова с поста мэра

В российской Элисте прошел митинг с требованием отстранить мэра города Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году исполнял обязанности главы "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

В митинге приняли участие около двух тысяч человек. 

Помимо отстранения Трапезникова, участники митинга потребовали ввести прямые выборы мэра и изменить кадровую политику в городе. "Мы требуем прозрачности, Трапезникова мы знать не знали, нам привезли. Человек грязной репутации, нас это возмутило", — объяснил один из инициаторов акции Бадма Бюрчиев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Какого хрена он вообще в России?" - жители Элисты недовольны назначением террориста "ДНР" Трапезникова мэром их города. ФОТО

Напоминаем, в конце сентября Трапезникова назначили главой администрации и врио мэра Элисты. Его кандидатуру предложил глава Калмыкии Бату Хасиков, объяснив это тем, что городу сейчас нужен "настоящий антикризисный менеджер".

Трапезников - человек из близкого окружения бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко. После его смерти в августе 2018 года, Трапезников временно исполнял обязанности главы террористической "республики".

Смотрите также: "Хотят этих крыс у нас пристроить": жители Элисты вышли на сход против назначения мэром террориста "ДНР" Трапезникова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3160159
 
 
 Топ комментарии
 
А шо ж так? лугандон - поддерживаем, а лугандонцев нет? Берите-берите, честно заработали.
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Что значит "гряхной репутации"? Они против гордого народа Домбаса что ли? "Человек грязной репутации", - в Калмыкии жители Элисты требовали отставки террориста "ДНР" Трапезникова с поста мэра - Цензор.НЕТ 851
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если из Калмыкии выгонят Сивоха его к себе помощником возьмет "Человек грязной репутации", - в Калмыкии жители Элисты требовали отставки террориста "ДНР" Трапезникова с поста мэра - Цензор.НЕТ 5098
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Ага. Вот только эти гофнюки обеими руками за "гордый нарот Домбаса, который борется с укрофошыздмом "и за крымнаш.
А так да, классные они посоны!
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Кальыков на Донбассе вроде бы не замечено.
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Калмико-бандерівець з прапором України - https://youtu.be/TKKDmL9Qqi8
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Скакали й скиглили Крымнаш? Теперь тримайте терориста. І в вас їх буде ще багато.
В бидла повинні бути саме такі мери. І полковники - Кусюки.
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А шо ж так? лугандон - поддерживаем, а лугандонцев нет? Берите-берите, честно заработали.
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Что значит "гряхной репутации"? Они против гордого народа Домбаса что ли? "Человек грязной репутации", - в Калмыкии жители Элисты требовали отставки террориста "ДНР" Трапезникова с поста мэра - Цензор.НЕТ 851
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Чего то я не понял, кто сепары? Мэр или те, кто против него?
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Навальный об убийстве Руслана Попова и полицейских, скрывших тело

https://www.youtube.com/watch?v=GJ2wwXwjUEk
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Трапезников - типично калмикская фамилия,федерация однако...
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Шо ш так проииипали? Не смогли подобрать этому черту местечко с более покладистыми? Калмыки, вишь ты, оказались какими-то не до конца управляемыми. Кто-то точно прохлопал, или- пробухал. При населении в 100 тысяч, 2 тысячи недовольных- это вовсе не мало!
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Трапезников - типично калмикская фамилия,федерация однако...
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если из Калмыкии выгонят Сивоха его к себе помощником возьмет
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видать калмыки достойны такого керивныка!
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У нас Сабаков людина з брудною репутацією і нічого..працює..потрібно у себе дивитися..
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в Калмыкии жители Элисты требовали отставки террориста "ДНР"

Мне поставят памятник в Гренобле -- в виде углубления в оглобле... (с)
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дык приди к такому на прием как многодетный отец помощь попросить, посадит на подвал, с отрезанием ушей и др. частей тела, будешь сидеть, пока не помрешь.
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https://www.youtube.com/watch?v=FqO4l5iXJiA

Кадры отжима автомобиля в ДНР/ЛНР. Самые интересные слова
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любят и очень сильно . но подмечено что и Наваросию и ее героев удобнее любить на расстоянии . так сказать неконтактно
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Одного из пленников украинцев, возвращенных по обмену, они заразили на подвале незилечимой болезнью, он недавно умер.
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Такий "цінний" кадр, а от калмики чогось не оцінили.
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Та ви шо? Це ж апалчєнєц і повстанєц проти хунти. За парєбріком таких поважають.


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у вас президент человек безнравственный с дурной репутацией.
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