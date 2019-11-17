 По данным британского Комитета по вопросам разведки, Россия могла повлиять на референдум по Brexit, - The Sunday Times

Об этом говорится в докладе, подготовленном Комитетом по вопросам разведки и безопасности Палаты общин парламента Великобритании, выдержки из которого опубликовало издание The Sunday Times, передает Цензор.НЕТ.
В документе, в частности, упоминаются RT и Sputnik - российские пропагандистские каналы иновещания, которые накануне референдума распространяли материалы, направленные против ЕС. В 2016 году, за шесть месяцев до голосования о членстве в ЕС, RT и Sputnik обнародовали более 260 таких статей, получивших около 134 млн просмотров в Twitter.
Отметим, что доклад "Россия" составил Комитет по вопросам разведки и безопасности Палаты общин британского парламента. В течение полутора лет парламентарии исследовали вероятное влияние России на референдум по Brexit 2016 года и вмешательства в парламентские выборы 2017 года.
Доклад был готов в марте 2019 года, а в начале октября - прошел проверку в британских спецслужбах на предмет конфиденциальной информации. После этого комитет направил документ в правительство на согласование. Но там его не рассмотрели до сих пор, ссылаясь на нехватку времени.
Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза.
19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.
24 октября лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца.
28 октября Европейский союз согласился отложить Brexit до 31 января следующего года. Борис Джонсон настаивал на выходе Британии из ЕС 31 октября, даже если Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение, однако парламентарии такую возможность заблокировали.
Ну, наприклад, спочатку, по «1+1» показати відео, як українському воїну, відрізають наживо руку, з татуюванням Герба України?
Нє?
вечнопаливно под лунойпрокси
Что такое ЕС?
Что мы потеряем, выйдя из ЕС?
...
Ещё кому-то хочется на референдумах изъявить "свою" волю?
В СЛОБОЖАНСКУЮ УКРАИНУ
«Вёрст за 30 до Харькова я увидел Малороссию, хотя еще и перемешанную с грязным москальством. Избы хохлов похожи на домики фермеров - чистота и красивость неописанны. Вообрази, что украинский борщ есть не что иное, как зеленый суп (только с курицею или бараниною и заправленный салом),....Суп этот они готовят превкусно и донельзя чисто. И это мужики! Другие лица, смотрят иначе - эти очень милы, тогда как на русских смотреть нельзя - хуже и гаже свиней» (В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. - т. 12. - с. 288).
Уже на 4 года вычеркнули себя из мировой политики. Что у вас? А у нас Брексит. Признать что сами брекситбилы? Не, Россия виновата. Эт да, а мы умные.
...а меня, всё на Классику тянет: "Не гнушаясь мужским своим признаком, наряжался по праздникам призраком..." *)
Моё мнение: -- если Украина сгинет... ...нихто, кроме украинцев, в этом виноват не будет!
-- мне будет жалко, конечно... -- надеюсь, не доживу до этой шняги!
30 лет даю ещё на размышления! -- потом разбежимся полюбэ...
...а Бабуля 113 прожила... ...а Бате 90 сейчас... -- в общем -- я никого не пугаю... -- помучайтесь... *)
Да - кацапы щедро спонсировали как консервативную партию, так и сопутствующие референдуму расходы. Но, но, но - лидер лейбористов Корбин (в прошлом руководитель КОМПАРТИИИ) - социалист !
Задайте себе вопрос - кто вероятнее будет обслуживать "интересы Кремля" - сасалист-камунизд, всегда бывший "на подсосе" Москвы, или консерватор-тори ?
Современный "ЕС" - это евроколхоз, с председателем колхоза - Германией. Пророссийской настолько, что Германия ВО ВСЕХ "спорных вопросах" принимает сторону не США, а именно России. Нужен ли бритам такой "ЕС"? Нет, не нужен.