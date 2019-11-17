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 За рубежом
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 По данным британского Комитета по вопросам разведки, Россия могла повлиять на референдум по Brexit, - The Sunday Times

Россия могла повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС 2016 года, но объем этого влияния измерить невозможно.

Об этом говорится в докладе, подготовленном Комитетом по вопросам разведки и безопасности Палаты общин парламента Великобритании, выдержки из которого опубликовало издание The Sunday Times, передает Цензор.НЕТ.

В документе, в частности, упоминаются RT и Sputnik - российские пропагандистские каналы иновещания, которые накануне референдума распространяли материалы, направленные против ЕС. В 2016 году, за шесть месяцев до голосования о членстве в ЕС, RT и Sputnik обнародовали более 260 таких статей, получивших около 134 млн просмотров в Twitter.

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Отметим, что доклад "Россия" составил Комитет по вопросам разведки и безопасности Палаты общин британского парламента. В течение полутора лет парламентарии исследовали вероятное влияние России на референдум по Brexit 2016 года и вмешательства в парламентские выборы 2017 года.

Доклад был готов в марте 2019 года, а в начале октября - прошел проверку в британских спецслужбах на предмет конфиденциальной информации. После этого комитет направил документ в правительство на согласование. Но там его не рассмотрели до сих пор, ссылаясь на нехватку времени.

Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза.

19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.

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24 октября лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца.

28 октября Европейский союз согласился отложить Brexit до 31 января следующего года. Борис Джонсон настаивал на выходе Британии из ЕС 31 октября, даже если Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение, однако парламентарии такую ​​возможность заблокировали.

Источник: https://censor.net.ua/n3160158
 
 
 Топ комментарии
 
Я вам больше скажу, она это сделала
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Може, що б нарешті і в Україні показали те, що іхтамнєти і їх шістки творили з захисниками України на Донбассі?
Ну, наприклад, спочатку, по «1+1» показати відео, як українському воїну, відрізають наживо руку, з татуюванням Герба України?
Нє?
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Могла вплинути і вплинула - це не одне і те ж саме.
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Може, що б нарешті і в Україні показали те, що іхтамнєти і їх шістки творили з захисниками України на Донбассі?
Ну, наприклад, спочатку, по «1+1» показати відео, як українському воїну, відрізають наживо руку, з татуюванням Герба України?
Нє?
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Эээ, брексит тоже??? Мы???
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Ну и шо из этого следует? Проглотили и нх из ЕС
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Такі змогла РФ вплинути на brexit, Шерлок? Елементарно, Ватсон.
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****, это не страна, а вирус какой-то. Пусть амеры её из космоса каким-нибудь порошком... Потом заедем на бульдозерах, разровняем..
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Э,нет. все самим надо. Сколько можно на американцев рассчитывать ? Давай на бульдозер и вперед на Москву.
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А что у них с защитой? Почему прямо вот Раша делает, что хочет?
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Так и знал что все это подстроили кацапы.
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"В 2016 году, за шесть месяцев до голосования о членстве в ЕС, RT и Sputnik обнародовали более 260 таких статей, получивших около 134 млн просмотров". Это, я так понимаю, материалы на английском были. Почему они в суд не подают на RT и Sputnik? По данным британского Комитета по вопросам разведки, Россия могла повлиять на референдум по Brexit, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2092
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Запад уж совсем беспомощным каким -то стал
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Дык секретный план развалить Европу и откусывать любые куски земли, какие хош.
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фальсифицировать через инте голосования по брекзитам и оплата всяких протестующих в каталониях
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А желтые жилеты во Франции поутихли ,когда Макрон зельцману впихнул формулу Штайнмайера и за щечки потрепали Монику европейские импотентики
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В ТОПе вопросов в google после Брэкзита:
Что такое ЕС?
Что мы потеряем, выйдя из ЕС?
...
Ещё кому-то хочется на референдумах изъявить "свою" волю?
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А у нас подразделения RT и Sputnik, 112-й, НьюсВан, теперь еще ЗИК, которые при Порошенко стали медведчуковскими, спокойно работают
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Получается, Джонсон всё-таки Борис, а не Борис...
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Джонсон етнічний турок, по чоловічій лінії.
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Русня скоро Европе на головы гадить будет, а они за газ дешевый и рынок сбыта все будут какие-то виртуальные красные линии чертить. Бриты недалеко ушли
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Борис Джонсон оказывается дует в дудку Кремля.
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ИЗ ПИСЬМА РОССИЙСКОГО КРИТИКА ЖЕНЕ О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ
В СЛОБОЖАНСКУЮ УКРАИНУ
«Вёрст за 30 до Харькова я увидел Малороссию, хотя еще и перемешанную с грязным москальством. Избы хохлов похожи на домики фермеров - чистота и красивость неописанны. Вообрази, что украинский борщ есть не что иное, как зеленый суп (только с курицею или бараниною и заправленный салом),....Суп этот они готовят превкусно и донельзя чисто. И это мужики! Другие лица, смотрят иначе - эти очень милы, тогда как на русских смотреть нельзя - хуже и гаже свиней» (В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. - т. 12. - с. 288).
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Проще всего договориться со своей совестью. Вот так взять и признать что половина британцев боков напорола, что и ладу дать не возможно.
Уже на 4 года вычеркнули себя из мировой политики. Что у вас? А у нас Брексит. Признать что сами брекситбилы? Не, Россия виновата. Эт да, а мы умные.
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Россия могла повлиять на референдум по Brexit

...а меня, всё на Классику тянет: "Не гнушаясь мужским своим признаком, наряжался по праздникам призраком..." *)
Моё мнение: -- если Украина сгинет... ...нихто, кроме украинцев, в этом виноват не будет!
-- мне будет жалко, конечно... -- надеюсь, не доживу до этой шняги!
30 лет даю ещё на размышления! -- потом разбежимся полюбэ...
...а Бабуля 113 прожила... ...а Бате 90 сейчас... -- в общем -- я никого не пугаю... -- помучайтесь... *)
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"Санди Таймз" - это самая "желтая" газета в ГБ.
Да - кацапы щедро спонсировали как консервативную партию, так и сопутствующие референдуму расходы. Но, но, но - лидер лейбористов Корбин (в прошлом руководитель КОМПАРТИИИ) - социалист !
Задайте себе вопрос - кто вероятнее будет обслуживать "интересы Кремля" - сасалист-камунизд, всегда бывший "на подсосе" Москвы, или консерватор-тори ?
Современный "ЕС" - это евроколхоз, с председателем колхоза - Германией. Пророссийской настолько, что Германия ВО ВСЕХ "спорных вопросах" принимает сторону не США, а именно России. Нужен ли бритам такой "ЕС"? Нет, не нужен.
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Что общего между британцами и верблюдами?
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