 Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, - Пионтковский

Об этом заявил проживающий в США аналитик Андрей Пионтковский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

В качестве доказательств своих выводов Пионтковский приводит возвращение России в ПАСЕ, из которой она была изгнана за аннексию Крыма; демонстративное приглашение Эммануэлем Макроном Путина в Брегансон накануне саммита G7; попытку президента США Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине и его энергичную кампанию по возвращению Путина в G8, утверждение "Северного потока-2", мелкий укол голландского парламента.

По мнению политолога, некоторые ключевые фигуры новой украинской команды явно работают не на Украину.

Такую информацию в Конгрессе США якобы озвучили видные американские дипломаты, работавшие в нашей стране. Речь идет о попытке их "вербовки" одним из переговорщиков президента Зеленского, которого политолог называет "теневым министром иностранных дел", Андреем Ермаком.

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"Вербовка проходила по классическому кремлевскому темнику с доверительным добавлением личностного "оживляжа". Господин кинопродюсер показывал дипломатам фотографии своих якобы близких родственников, якобы погибших в войне на Донбассе, и с трудом сдерживая скупую мужскую слезу, обрушивался с проклятиями на "кровавого барыгу Порошенко", развязавшего эту братоубийственную войну", — пишет Пионтковский.

Он упрекает Ермака в чрезмерной активности не на пользу Украины.

"Это он подписал 12 июля от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО", — утверждает эксперт.

Кроме того, по словам политолога, Ермак лично написал текст заявления, который Зеленский должен был зачитать 15 сентября на CNN.

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Пионтковский называет Ермака куратором Зеленского от Путина.

"Он так уверен в своей безнаказанности, что 14 ноября, когда в Раде уже началось расследование его многогранной деятельности, он открыто встречался с известным лоббистом Путина-Трампа Б. Ланза, который в 2018 году добился снятия американских санкций с одного из кошельков Путина Олега Дерипаски", — пишет политолог.

По его оценкам, внешнеполитические позиции украинского государства к весне 2019 года были исключительно прочными. Российская агрессия резко осуждалась ведущими странами Запада. В отношении России действовали политические и экономические санкции. Спецпредставитель США Курт Волкер настаивал на позиции, что не может быть и речи о переходе к политической повестке дня без вывода Россией своих военных и вооружений с территории оккупированного Донбасса и передача Украине контроля над ее границей.

"Никому и в голову не приходило тогда шпынять Украину как нерадивого школьника какими-то невыполненными домашними заданиями, ставить в угол, заставлять жалко оправдываться и покорно докладывать об исполнении очередных российских хотелок", — отмечает эксперт.

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Противопоставление в украинском медиапространстве так называемой партии мира — команды Зеленского — партии войны (бывшей власти Украины) постоянно подогревается ведущими украинскими телевизионными каналами, которые контролируются кумом Путина Виктором Медведчуком и кошельком "коллективного Зеленского" Коломойским, предлагающим Путину всю Украину оптом за $100 млрд.

Пионтковский также подчеркивает, что подобная политика сыграла на руку влиятельным силам на Западе, которые только и ждали любого предлога и повода, чтобы "сдать" Украину агрессору. И при этом получить бонусы от финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором.

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