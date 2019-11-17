 Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, - Пионтковский

Об этом заявил проживающий в США аналитик Андрей Пионтковский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
В качестве доказательств своих выводов Пионтковский приводит возвращение России в ПАСЕ, из которой она была изгнана за аннексию Крыма; демонстративное приглашение Эммануэлем Макроном Путина в Брегансон накануне саммита G7; попытку президента США Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине и его энергичную кампанию по возвращению Путина в G8, утверждение "Северного потока-2", мелкий укол голландского парламента.
По мнению политолога, некоторые ключевые фигуры новой украинской команды явно работают не на Украину.
Такую информацию в Конгрессе США якобы озвучили видные американские дипломаты, работавшие в нашей стране. Речь идет о попытке их "вербовки" одним из переговорщиков президента Зеленского, которого политолог называет "теневым министром иностранных дел", Андреем Ермаком.
"Вербовка проходила по классическому кремлевскому темнику с доверительным добавлением личностного "оживляжа". Господин кинопродюсер показывал дипломатам фотографии своих якобы близких родственников, якобы погибших в войне на Донбассе, и с трудом сдерживая скупую мужскую слезу, обрушивался с проклятиями на "кровавого барыгу Порошенко", развязавшего эту братоубийственную войну", — пишет Пионтковский.
Он упрекает Ермака в чрезмерной активности не на пользу Украины.
"Это он подписал 12 июля от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО", — утверждает эксперт.
Кроме того, по словам политолога, Ермак лично написал текст заявления, который Зеленский должен был зачитать 15 сентября на CNN.
Пионтковский называет Ермака куратором Зеленского от Путина.
"Он так уверен в своей безнаказанности, что 14 ноября, когда в Раде уже началось расследование его многогранной деятельности, он открыто встречался с известным лоббистом Путина-Трампа Б. Ланза, который в 2018 году добился снятия американских санкций с одного из кошельков Путина Олега Дерипаски", — пишет политолог.
По его оценкам, внешнеполитические позиции украинского государства к весне 2019 года были исключительно прочными. Российская агрессия резко осуждалась ведущими странами Запада. В отношении России действовали политические и экономические санкции. Спецпредставитель США Курт Волкер настаивал на позиции, что не может быть и речи о переходе к политической повестке дня без вывода Россией своих военных и вооружений с территории оккупированного Донбасса и передача Украине контроля над ее границей.
"Никому и в голову не приходило тогда шпынять Украину как нерадивого школьника какими-то невыполненными домашними заданиями, ставить в угол, заставлять жалко оправдываться и покорно докладывать об исполнении очередных российских хотелок", — отмечает эксперт.
Противопоставление в украинском медиапространстве так называемой партии мира — команды Зеленского — партии войны (бывшей власти Украины) постоянно подогревается ведущими украинскими телевизионными каналами, которые контролируются кумом Путина Виктором Медведчуком и кошельком "коллективного Зеленского" Коломойским, предлагающим Путину всю Украину оптом за $100 млрд.
Пионтковский также подчеркивает, что подобная политика сыграла на руку влиятельным силам на Западе, которые только и ждали любого предлога и повода, чтобы "сдать" Украину агрессору. И при этом получить бонусы от финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором.
"На ужине и г-н Ермак, и г-н Новиков достали свои телефоны, и показали несколько фотографий родственников: один был братом, а один был двоюродным братом, который был убит или ранен наВостоке. И они показали это Курту [Волкеру] и мне, и они сказали, что Порошенко несет ответственность за это", - сказал Тейлор.
Однако позднее стало известно, что Новиков и Ермак наврали американским чиновникам. Во лжи их училил лейтенант запаса Вооруженных сил Украины Орест Каракевич.
Зараз цікавий лише той факт, що він теж живий.
Отже. У обох героїв цього посту брати живі. Отже, вони збрехали Волкеру, так виходить? Айяй, обманювати погано... Звісно, вони можуть з'їхати на те, що Волкеру чи Тейлор щось не так зрозумів, і наш піпл зхаває. Але не США. То чи варто в своїй ненависті до 5 президента обманювати наших іноземних партнерів?
... открой стенограмму и прочти, что сказал Тейлор, а что там какой то Новиков блеет мало кому интересно.
... если Зеленский работает на Кремль, Ермак рыжий что ли?
Так что, этот его высер мне понятен...
Но с другой стороны, у порохоботов не будет простоя
Тейлор рассказал, что во время его встречи с помощником Президента Украины Андреем Ермаком и советником главы государства Игорем Новиковым, украинские чиновники продемонстрировали ему и специальному представителю США в Украине Курту Волкеру фотографии своих родственников. Ермак и Новиков утверждали, что их родственники погибли на Донбассе, а виноваты в этом не боевики, а бывший украинский лидер Петр Порошенко.
"На ужине и г-н Ермак, и г-н Новиков достали свои телефоны, и показали несколько фотографий родственников: один был братом, а один был двоюродным братом, который был убит или ранен наВостоке. И они показали это Курту [Волкеру] и мне, и они сказали, что Порошенко несет ответственность за
это", - сказал Тейлор.
Однако позднее стало известно, что Новиков и Ермак наврали американским чиновникам. Во лжи их училил лейтенант запаса Вооруженных сил Украины Орест Каракевич.
Пригадка: 73% + 2% + 38% - вороги і зрадники України, поплічники зе-режиму + решта бидла, яка уможливила більшість зе-виродків у ВР.
Жодні =відмазки=, "викреслив обох", "не ходив" - не проходять. Ви всі зіграли на стороні зе-зграї.
Хай вам воздасться за це.
113 процентов населения вороги і зрадники України?
Это Вы и диаспору с заробитчанами во враги записали? И только один канадец в поле воин.
Так вот - этого повышения не будет! Хочется посмотреть, как "Слуги народа" будут обходить этот закон - придется голосовать в Раде.
И особо поздравляю пенсионеров, проголосовавших за Зеленского - так вам и надо. Осталось бы правительство Гройсмана - было бы повышение пенсий, а так жрите "конец эпохи бедности", не обляпайтесь.
Ермак - агент Крымля, потому что... Потому, что гладиолус!
Обалденная статья!
7 ноября была опубликована стенограмма показаний по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа временного поверенного в делах Соединенных штатов Америки в Украине Уильяма Тейлора.
Тейлор рассказал, что во время его встречи с помощником Президента Украины Андреем Ермаком и советником главы государства Игорем Новиковым, украинские чиновники продемонстрировали ему и специальному представителю США в Украине Курту Волкеру фотографии своих родственников. Ермак и Новиков утверждали, что их родственники погибли на Донбассе, а виноваты в этом не боевики, а бывший украинский лидер Петр Порошенко.
"На ужине и г-н Ермак, и г-н Новиков достали свои телефоны, и показали несколько фотографий родственников: один был братом, а один был двоюродным братом, который был убит или ранен наВостоке. И они показали это Курту [Волкеру] и мне, и они сказали, что Порошенко несет ответственность за
это", - сказал Тейлор.
Однако позднее стало известно, что Новиков и Ермак наврали американским чиновникам. Во лжи их училил лейтенант запаса Вооруженных сил Украины Орест Каракевич.
"Посол Волкер намекнул Ермаку и этому второму украинцу - его фамилия Новиков, что неплохо было бы не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были сведения и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял", - рассказал он.
По словам дипломата, после этого украинцы достали телефоны и показали фотографии родственников, которые были ранены или убиты в войне на Донбассе.
"Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это - одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский , о котором я упоминал ранее, тоже имеет зуб на Порошенко", - рассказал Тейлор.
"Если что-то плавает как утка, ныряет как утка, летает как утка, крякакет как утка, то это - утка".
https://www.svoboda.org/a/29948054.html
На думку екзаступника очільника МінТОТ, президентом можуть маніпулювати через його нефаховість
https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=emb_logo
Президент Володимир Зеленський - як головний герой казки "Золотий ключик, або Пригоди Буратіно", який повірив, що закопані ним у землю гроші зроблять усіх щасливими. Про це в ефірі програми "ІнфоДень" на "5 каналі" заявив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука, коментуючи останні дії глави держави.
"Я не готовий стверджувати, що Володимир Зеленський має якісь зловмисні наміри. Але якщо згадати відому казку, то Буратіно закопував свої грошики в землю, теж щиро вірячи, що завтра він зробить усіх щасливими і придбає папі Карло нову куртку", - сказав Тука.
Він додав: "Низький рівень компетентності, нефаховість - це дуже благодатне поле для маніпуляцій такою людиною. Оточення президента викликає багато сумнівів: пан Єрмак і "всесвітньо відомий футуролог" пан Новіков. Для мене це якась маячня, хто формує політику в країні".
ще щільніший напнула ковпак
і їздить по світу "рішала"
помічник президента-Єрмак
місією таємною
Україну роблять зе-леною
Україну роблять безмовною
безмайданною та умовною-
-безбарвний Москви сателіт
не дивуватиме світ
https://bykvu.com/ru/bukvy/posol-ssha-u-zelenskogo-schitajut-poroshenko-vinovnym-v-vojne-na-donbasse/
"Посол Волкер намекнул Ермаку и этому второму украинцу - его фамилия Новиков, что неплохо было бы не преследовать экс-президента Порошенко. ...По словам дипломата, после этого украинцы достали телефоны и показали фотографии родственников, которые были ранены или убиты в войне на Донбассе. "Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это - одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский , о котором я упоминал ранее, тоже имеет зуб на Порошенко", - рассказал Тейлор.»
Помічник президента України з міжнародних питань Андрій Єрмак має контакти з російським віце-прем'єром українського походження Дмитром Козаком, відповідальним за політику Путіна на Донбасі Владиславом Сурковим та Адміністрацією президента РФ в цілому
Про це 16 листопада 2019 року заявив український політик та дипломат Роман Безсмертний в ефірі програми "Студія Захід" з Антоном Борковським на телеканалі Еспресо.TV.
"Якщо аналізувати цю особу, то він достатньо серйозно інтегрований в російський істеблішмент і він спілкується не тільки із Козаком. Він спілкується з Сурковим, він спілкується з оточенням Суркова дуже тісно. Він спілкується з багатьма в Адміністрації Путіна", - повідомив Безсмертний.
При цьому гість студії зазначив, що в даному випадку йдеться не про особисту позицію Єрмака, а про виконанння ним "доручень Зеленського".
"Треба розуміти - те, що говорить і озвучує Єрмак, це те, що думає, і те, що робить, президент Зеленський. Не розділяйте ці речі", - наголосив Безсмертний.
Пионтковский конечно диссидент авторитетный, но это видимо уже усталость от возраста.
Сором за
владу стає регулярним: тепер світові ЗМІ дружно пишуть, як Зеленський, за
словами Сондленда, любить дупу Трампа. Це нон-стоп комік-шоу на Банковій треба
припиняти, весь світ уже дивиться, як на придурків.
Первым плацдармом для военного столкновения с США может стать территория стран Балтии. Затем под выдуманным предлогом будут нанесены ядерные удары по целям в Европе. Такой прогноз озвучил публицист и политолог Андрей Пионтковский, покинувший Россию, но продолжающий следить за трендами в политике Кремля.
«Кремлевские правители убеждены, что победу в Четвертой мировой войне принесут не новые превосходящие противника системы ядерного оружия, а задуманная ими более изощренная и наглая стратегия использования давно имеющегося оружия… Путин будет играть не в ядерные шахматы, а в ядерный покер, повышая ставки, и Запад в критический момент дрогнет и отступит», - заявил Пионтковский в своей статье для Радио «Свобода».
Целью для первого удара кремлевские стратеги могут выбрать страны Балтии, поскольку те удобны и с географической, и с политической точки зрения. «Там американцы не смогут уклониться от столкновения… Отказ защищать Прибалтику уже означал бы их капитуляцию и поражение в мировой войне».
Продолжением боевых действий в странах Балтии может стать «ядерная дуэль» между Россией и Западом, причем продолжать ее могут вплоть до взаимного взаимоуничтожения.
https://fakty.ua/302394-v-rossii-rasskazali-o-sereznoj-podgotovke-putina-k-yadernoj-vojne-s-zapadom-ozvuchen-realnyj-scenarij
Опечатка в тексте.. в слове "лидером" первая буква не та.
и не надо быть крутым политическим аналитиком, чтоб понять: стратегия нынешней власти такова, чтоб довести страну до ручки, загнать ее в полный экономический и политический тупик и объявить:"выход из создавшейся ситуации только один - в любящие дружеские объятия расеи".
радуйтесь, зебилы
Вот не удивился ни разу! Советник.. на кремль... Сам клоун на кремль работает не скрывая этого!
Я навоевался, с меня хватит.
Гори все синем пламенем.
https://youtu.be/KBDnPsiZ7Ec