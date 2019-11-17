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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3667) Ермак Андрей (40) Пионтковский Андрей (1)

 Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, - Пионтковский

За полгода президентства Владимира Зеленского Украина потеряла поддержку Запада, сведя на нет свои внешнеполитические позиции, наработанные до этого за последние годы. Это может быть связано с работой на интересы России некоторых представителей новой украинской власти.

Об этом заявил проживающий в США аналитик Андрей Пионтковский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

В качестве доказательств своих выводов Пионтковский приводит возвращение России в ПАСЕ, из которой она была изгнана за аннексию Крыма; демонстративное приглашение Эммануэлем Макроном Путина в Брегансон накануне саммита G7; попытку президента США Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине и его энергичную кампанию по возвращению Путина в G8, утверждение "Северного потока-2", мелкий укол голландского парламента.

По мнению политолога, некоторые ключевые фигуры новой украинской команды явно работают не на Украину.

Такую информацию в Конгрессе США якобы озвучили видные американские дипломаты, работавшие в нашей стране. Речь идет о попытке их "вербовки" одним из переговорщиков президента Зеленского, которого политолог называет "теневым министром иностранных дел", Андреем Ермаком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я никогда не называл Порошенко виновным в начале войны на Донбассе", - Ермак опровергает слова Тейлора

"Вербовка проходила по классическому кремлевскому темнику с доверительным добавлением личностного "оживляжа". Господин кинопродюсер показывал дипломатам фотографии своих якобы близких родственников, якобы погибших в войне на Донбассе, и с трудом сдерживая скупую мужскую слезу, обрушивался с проклятиями на "кровавого барыгу Порошенко", развязавшего эту братоубийственную войну", — пишет Пионтковский.

Он упрекает Ермака в чрезмерной активности не на пользу Украины.

"Это он подписал 12 июля от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО", — утверждает эксперт.

Кроме того, по словам политолога, Ермак лично написал текст заявления, который Зеленский должен был зачитать 15 сентября на CNN.

Также читайте: Ермак и Ланза могут стать новым каналом коммуникации между Белым Домом и Офисом президента Украины. ВИДЕО

Пионтковский называет Ермака куратором Зеленского от Путина.

"Он так уверен в своей безнаказанности, что 14 ноября, когда в Раде уже началось расследование его многогранной деятельности, он открыто встречался с известным лоббистом Путина-Трампа Б. Ланза, который в 2018 году добился снятия американских санкций с одного из кошельков Путина Олега Дерипаски", — пишет политолог.

По его оценкам, внешнеполитические позиции украинского государства к весне 2019 года были исключительно прочными. Российская агрессия резко осуждалась ведущими странами Запада. В отношении России действовали политические и экономические санкции. Спецпредставитель США Курт Волкер настаивал на позиции, что не может быть и речи о переходе к политической повестке дня без вывода Россией своих военных и вооружений с территории оккупированного Донбасса и передача Украине контроля над ее границей.

"Никому и в голову не приходило тогда шпынять Украину как нерадивого школьника какими-то невыполненными домашними заданиями, ставить в угол, заставлять жалко оправдываться и покорно докладывать об исполнении очередных российских хотелок", — отмечает эксперт.

Также читайте: Мы точно никогда не допустим федерализации Украины и потери территорий. Мы хотим прекратить войну и реинтегрировать Донбасс, - помощник Зеленского Ермак

Противопоставление в украинском медиапространстве так называемой партии мира — команды Зеленского — партии войны (бывшей власти Украины) постоянно подогревается ведущими украинскими телевизионными каналами, которые контролируются кумом Путина Виктором Медведчуком и кошельком "коллективного Зеленского" Коломойским, предлагающим Путину всю Украину оптом за $100 млрд.

Пионтковский также подчеркивает, что подобная политика сыграла на руку влиятельным силам на Западе, которые только и ждали любого предлога и повода, чтобы "сдать" Украину агрессору. И при этом получить бонусы от финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором.

Также смотрите: Бизнес-партнер помощника Зеленского Ермака связан с "единороссом" и однокурсником Путина, - "Схемы". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3160157
 
   
 Топ комментарии
 
Мне кажется, что все забилы работают на кремблядей
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Так і є, бо результати їхньої роботи говорять самі за себе.
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Передергивает. О том, что вернут в ПАСЕ было известно еще в начале года, при Порошенко. И т.д. Ставит в вину Зеленскому то, что от него не зависит. Насчет заморозки помощи, так оказалось, что это Порошенко с Луценко играли против Украины и втянули ее в американские внутрипартийные разборки. И опять манипулирует. Согласно показаниям перед Конгрессом, украинская сторона должна была заявить, что будет проведено прозрачное и по закону расследование. Но Трампа такое заявление не устроило! И все тихо умерло. Ну вот ООН признало новую резолюцию по Крыму и русской агрессии, значит, дипломатическая победа Зеленского
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Тейлор рассказал, что во время его встречи с помощником Президента Украины Андреем Ермаком и советником главы государства Игорем Новиковым, украинские чиновники продемонстрировали ему и специальному представителю США в Украине Курту Волкеру фотографии своих родственников. Ермак и Новиков утверждали, что их родственники погибли на Донбассе, а виноваты в этом не боевики, а бывший украинский лидер Петр Порошенко.
"На ужине и г-н Ермак, и г-н Новиков достали свои телефоны, и показали несколько фотографий родственников: один был братом, а один был двоюродным братом, который был убит или ранен наВостоке. И они показали это Курту [Волкеру] и мне, и они сказали, что Порошенко несет ответственность за это", - сказал Тейлор.
Однако позднее стало известно, что Новиков и Ермак наврали американским чиновникам. Во лжи их училил лейтенант запаса Вооруженных сил Украины Орест Каракевич.
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Там же было, что Волкер сказал, что преследовать Порошенко нельзя. Это явное вмешательство. А теперь выясняется, что Волкер сотрудничает с лоббисткой конторой, где клиент - Порошенко. Причем эти услуги, в нарушение закона, хитрыми путями оплатил дружбан Порошенко Косюк. Кроме того, по ссылке Новикова видно, что он удивлен словами Тейлора, дает ссылку на своего живого брата и предлагает Тейлору еще раз прокомментировать.
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Так ты сходи посмотри на фото 2
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Знаючі люди зрозуміють.
Зараз цікавий лише той факт, що він теж живий.
Отже. У обох героїв цього посту брати живі. Отже, вони збрехали Волкеру, так виходить? Айяй, обманювати погано... Звісно, вони можуть з'їхати на те, що Волкеру чи Тейлор щось не так зрозумів, і наш піпл зхаває. Але не США. То чи варто в своїй ненависті до 5 президента обманювати наших іноземних партнерів?
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" Волкер сказал..."
... открой стенограмму и прочти, что сказал Тейлор, а что там какой то Новиков блеет мало кому интересно.
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Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник (с)
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а почему нет?
... если Зеленский работает на Кремль, Ермак рыжий что ли?
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Пионтковский без одобрения ***** даже и не пёрднет!
Так что, этот его высер мне понятен...
Но с другой стороны, у порохоботов не будет простоя
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ЗЕбилы тут это.. спрашиват..когда Порошенко посадят??? И это.... когда порохоботы с голоду умрут? Они ведь голодают ещё аж с 21 апреля. Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, - Пионтковский - Цензор.НЕТ 5755
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******* не пассадют, иго насадют. Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 3760 Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 3760 Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 3760
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это не Пионтковский, это говорит Тейлор:

Тейлор рассказал, что во время его встречи с помощником Президента Украины Андреем Ермаком и советником главы государства Игорем Новиковым, украинские чиновники продемонстрировали ему и специальному представителю США в Украине Курту Волкеру фотографии своих родственников. Ермак и Новиков утверждали, что их родственники погибли на Донбассе, а виноваты в этом не боевики, а бывший украинский лидер Петр Порошенко.
"На ужине и г-н Ермак, и г-н Новиков достали свои телефоны, и показали несколько фотографий родственников: один был братом, а один был двоюродным братом, который был убит или ранен наВостоке. И они показали это Курту [Волкеру] и мне, и они сказали, что Порошенко несет ответственность за
это", - сказал Тейлор.
Однако позднее стало известно, что Новиков и Ермак наврали американским чиновникам. Во лжи их училил лейтенант запаса Вооруженных сил Украины Орест Каракевич.
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І не заперечиш.

Пригадка: 73% + 2% + 38% - вороги і зрадники України, поплічники зе-режиму + решта бидла, яка уможливила більшість зе-виродків у ВР.
Жодні =відмазки=, "викреслив обох", "не ходив" - не проходять. Ви всі зіграли на стороні зе-зграї.
Хай вам воздасться за це.
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Пригадка: 73% + 2% + 38% - вороги і зрадники України
113 процентов населения вороги і зрадники України?
Это Вы и диаспору с заробитчанами во враги записали? И только один канадец в поле воин.
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Нічого дивного, вся МВС на чолі з Сабаковим це є ОЗУ..а тут що не дивно..
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Ого Трамп, Маркон, Меркель, ПАСЕ и вся политическая элита планеты пляшет под дудку Ермака. Да этот парень покруче )(уйла будет, скоро вечерний мудозвон передачу Киев, офис президента, Ермак будет вести.
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Это новая порохоботская фишка. Типа пришла зима, стало холодно, значит, виноват Зеленский. Хотя он только разгребает лайно после Порошенко.
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Ближайший советник Зеленского- Зеленский, работает на Зеленского!!! Зис ис зе мирэкл!!! Гыыы
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ЗЕбилым пофиг Украина ЗЕскот рассчитывал на снижение тарифов и конец эпохи бедности. Но зебиков даже тут прокинули....Интересно ЗЕбилы всё ещё ждут когда их ЗЕкловун снизит незаконные злочынные тарифы бариги мародёра???
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Твой мародер раскрал столько кредитов, что в этом году каждая третья гривня из бюджета идет на погашения даже не тела, а только процентов по кредиту
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Ну так баригу мародёра оторвали от корыта, теперь то уже никто не ворует, значит по идее бабла должно стать немерянно, раскрывай карман шире ЗЕбил..и пришивай дополнительные щас ЗЕкловун тебе денЁх отсыпет на конец эпохи бедности...
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Пусть ещё тележку прихватит, тут одна бородатая бабушка тоже хочет с ЗЕбилами поделиться...
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Кстати, но новой пенсионной реформе, то по закону, принятому предыдущей властью, в марте следующего года должно было быть автоматическое повышение/индексирование всех пенсий (на величину, которая зависит от роста средней зарплаты в стране за предыдущие три года и от текущей инфляции) - не плохое повышение, ксати.
Так вот - этого повышения не будет! Хочется посмотреть, как "Слуги народа" будут обходить этот закон - придется голосовать в Раде.
И особо поздравляю пенсионеров, проголосовавших за Зеленского - так вам и надо. Осталось бы правительство Гройсмана - было бы повышение пенсий, а так жрите "конец эпохи бедности", не обляпайтесь.
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а Зелибобики говорят что не важно что плохого пишут про Зеленского, зато он типа всех барыг нагнул хорошо)))
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*****, до слез! 😂
Ермак - агент Крымля, потому что... Потому, что гладиолус! Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, - Пионтковский - Цензор.НЕТ 1603
Обалденная статья!
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Піотковський розумний чоловік і за свої слова він відповідає. На відміну від Вофкі Сцикуна і його найближчого оточення .
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да кто такой этот Пионтковский, кто ему верит? Никто... ок.

7 ноября была опубликована стенограмма показаний по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа временного поверенного в делах Соединенных штатов Америки в Украине Уильяма Тейлора.

Тейлор рассказал, что во время его встречи с помощником Президента Украины Андреем Ермаком и советником главы государства Игорем Новиковым, украинские чиновники продемонстрировали ему и специальному представителю США в Украине Курту Волкеру фотографии своих родственников. Ермак и Новиков утверждали, что их родственники погибли на Донбассе, а виноваты в этом не боевики, а бывший украинский лидер Петр Порошенко.
"На ужине и г-н Ермак, и г-н Новиков достали свои телефоны, и показали несколько фотографий родственников: один был братом, а один был двоюродным братом, который был убит или ранен наВостоке. И они показали это Курту [Волкеру] и мне, и они сказали, что Порошенко несет ответственность за
это", - сказал Тейлор.
Однако позднее стало известно, что Новиков и Ермак наврали американским чиновникам. Во лжи их училил лейтенант запаса Вооруженных сил Украины Орест Каракевич.
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Про цю брехню був брифінг Ірини Фріз.https://www.youtube.com/watch?v=-GA_ereeef4 Але на Цензорі це вважають неважливою новиною
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https://bykvu.com/ru/bukvy/posol-ssha-u-zelenskogo-schitajut-poroshenko-vinovnym-v-vojne-na-donbasse/

"Посол Волкер намекнул Ермаку и этому второму украинцу - его фамилия Новиков, что неплохо было бы не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были сведения и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял", - рассказал он.
По словам дипломата, после этого украинцы достали телефоны и показали фотографии родственников, которые были ранены или убиты в войне на Донбассе.
"Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это - одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский , о котором я упоминал ранее, тоже имеет зуб на Порошенко", - рассказал Тейлор.
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Зебилы, конечно, могут ёрничать сколько угодно, но то, что Ермак работает на Россию - факт.
"Если что-то плавает как утка, ныряет как утка, летает как утка, крякакет как утка, то это - утка".
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Помет, кстати, тоже о многом говорит, помет нельзя подделать...😁
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Ермак, мардовское - потрошитель от ермо - потроха. Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 7523 Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 7523 Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 7523
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Абсолютно точно и я об этом долдоню непереставая. А что делают журналисты? Аууу есть еще кто не хочет стоять в одном ряду с этими... Дубинским Мосийчук
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А теперь вспоминаем кто в мае был еще президентом и кто главой МИД
https://www.svoboda.org/a/29948054.html
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в мае новым президентом Украины уже был шмаркля. с момента обьявления результатов выборов он является новоизбранным президентом страны.
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ТУКА ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО: "БУРАТІНО ТЕЖ ВІРИВ, ЩО ЗАКОПАНІ ГРОШІ ЗРОБЛЯТЬ УСІХ ЩАСЛИВИМИ"


На думку екзаступника очільника МінТОТ, президентом можуть маніпулювати через його нефаховість

https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=emb_logo

Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, - Пионтковский - Цензор.НЕТ 8635

Президент Володимир Зеленський - як головний герой казки "Золотий ключик, або Пригоди Буратіно", який повірив, що закопані ним у землю гроші зроблять усіх щасливими. Про це в ефірі програми "ІнфоДень" на "5 каналі" заявив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука, коментуючи останні дії глави держави.
"Я не готовий стверджувати, що Володимир Зеленський має якісь зловмисні наміри. Але якщо згадати відому казку, то Буратіно закопував свої грошики в землю, теж щиро вірячи, що завтра він зробить усіх щасливими і придбає папі Карло нову куртку", - сказав Тука.
Він додав: "Низький рівень компетентності, нефаховість - це дуже благодатне поле для маніпуляцій такою людиною. Оточення президента викликає багато сумнівів: пан Єрмак і "всесвітньо відомий футуролог" пан Новіков. Для мене це якась маячня, хто формує політику в країні".
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Окружение Зеленского с его утверждением, что он не лох, явно не согласно.
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Ах обмануть меня не сложно/ я сам обманьіватся рад
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в последнее время Зебильная власть сделала все чтоб Украину унижали особенно кацапы и запад хорош выглядит что Украина постоянно правдывается что то делает не то не хочет выполнять чтоб сделали домашнюю работу как провинившийся школьник то есть Украина должна обязана а мордор голубь мира и это не она напала на Украину а наоборот и 73% подыгрывают агрессору и ключевые слова Пионтковского-"Это он подписал 12 июля от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО" "За полгода президентства Владимира Зеленского Украина потеряла поддержку Запада, сведя на нет свои внешнеполитические позиции, наработанные до этого за последние годы" "Никому и в голову не приходило тогда шпынять Украину как нерадивого школьника какими-то невыполненными домашними заданиями, ставить в угол, заставлять жалко оправдываться и покорно докладывать об исполнении очередных российских хотелок"
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не знімає влада забрало
ще щільніший напнула ковпак
і їздить по світу "рішала"
помічник президента-Єрмак
місією таємною
Україну роблять зе-леною
Україну роблять безмовною
безмайданною та умовною-
-безбарвний Москви сателіт
не дивуватиме світ
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ой вэй да кто бы сомневался! все зеленые - это агенты куйла и особенно президент Украины изя каломыйский!!! он даже не агент а специальный агент а еще правильнее старший специальный суперагент! все они блин агенты для них же понятия батькивщина не существует!!! иногда я думаю, неужели среди жителей моей Нени 73% агентов? а где же украинцы?
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"Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является АРХИТЕКТОРОМ СХЕМЫ, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". По нашей информации, именно это стало причиной конфликта главы СНБО Александра Данилюка с Ермаком и с людьми Коломойского в окружении Зеленского - Богданом и Герусом - и дальнейшего его увольнения." "Ермак и Ланза могут стать новым каналом коммуникации между Белым Домом и Офисом президента Украины. ВИДЕО" Ще й там нагадить. "Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование. ДОКУМЕНТ"
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Тоже мне эксперт, попал пальцев в небо. Это тот случай когда легче и намного быстрее перечислить кто из этой ЗЕклики НЕ работает на кремль, чем долго и нудно перечислять кто работает.
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ПОБАЖАТИ ТОБІ Lvbnhj, ПРОЧИТАТИ ОСЬ ЦЕ:
https://bykvu.com/ru/bukvy/posol-ssha-u-zelenskogo-schitajut-poroshenko-vinovnym-v-vojne-na-donbasse/
"Посол Волкер намекнул Ермаку и этому второму украинцу - его фамилия Новиков, что неплохо было бы не преследовать экс-президента Порошенко. ...По словам дипломата, после этого украинцы достали телефоны и показали фотографии родственников, которые были ранены или убиты в войне на Донбассе. "Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это - одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский , о котором я упоминал ранее, тоже имеет зуб на Порошенко", - рассказал Тейлор.»
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Проблема в том,что через Ермака,на кремль работает весь ОП,вместе с САМИМ...
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Ну шо, поприкольщики? Радійте, ваш шкет просрав всі здобутки України на міжнародній арені і не тільки.
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Сама Зеленая плесень работает на парашостан
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Пионтковский один из немногих оппозиционеров, РФ бежавших от Путина и не боящихся говорить правду об режиме в РФ. С 2014 года последовательно симпатизирует Украине. Хорошо информирован об кремлевской кухне.
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Старый заслуженный петух такой же знаток всех сокровенных тайн мира, как Таня Черновол, да и диагноз у него такой же.
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ПОМІЧНИК ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄРМАК ПОСИЛЕНО СПІЛКУЄТЬСЯ З СУРКОВИМ, - БЕЗСМЕРТНИЙ



Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 9177

Помічник президента України з міжнародних питань Андрій Єрмак має контакти з російським віце-прем'єром українського походження Дмитром Козаком, відповідальним за політику Путіна на Донбасі Владиславом Сурковим та Адміністрацією президента РФ в цілому

Про це 16 листопада 2019 року заявив український політик та дипломат Роман Безсмертний в ефірі програми "Студія Захід" з Антоном Борковським на телеканалі Еспресо.TV.

"Якщо аналізувати цю особу, то він достатньо серйозно інтегрований в російський істеблішмент і він спілкується не тільки із Козаком. Він спілкується з Сурковим, він спілкується з оточенням Суркова дуже тісно. Він спілкується з багатьма в Адміністрації Путіна", - повідомив Безсмертний.

При цьому гість студії зазначив, що в даному випадку йдеться не про особисту позицію Єрмака, а про виконанння ним "доручень Зеленського".

"Треба розуміти - те, що говорить і озвучує Єрмак, це те, що думає, і те, що робить, президент Зеленський. Не розділяйте ці речі", - наголосив Безсмертний.
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Если Зеленский за полгода успел РФ в ПАСЕ и в G8 вернуть, северный поток запустить, Макроном и Трампом командовать - наверняка он и путеным управляет. Украину разграбил и ЧФ РФ в Крыму расквартировал еще в детстве.
Пионтковский конечно диссидент авторитетный, но это видимо уже усталость от возраста.
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Це всі давно знали... До речі, в 1992 році Кравчук дав наказ відкрити вогонь по росіських кораблях біля Одеси (в України ще була ядерна зброя) https://www.youtube.com/watch?v=MSJtwmPKCiU
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Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 4 год

Сором за
владу стає регулярним: тепер світові ЗМІ дружно пишуть, як Зеленський, за
словами Сондленда, любить дупу Трампа. Це нон-стоп комік-шоу на Банковій треба
припиняти, весь світ уже дивиться, як на придурків.
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Россия хочет навязать Западу новую мировую войну.
Первым плацдармом для военного столкновения с США может стать территория стран Балтии. Затем под выдуманным предлогом будут нанесены ядерные удары по целям в Европе. Такой прогноз озвучил публицист и политолог Андрей Пионтковский, покинувший Россию, но продолжающий следить за трендами в политике Кремля.
«Кремлевские правители убеждены, что победу в Четвертой мировой войне принесут не новые превосходящие противника системы ядерного оружия, а задуманная ими более изощренная и наглая стратегия использования давно имеющегося оружия… Путин будет играть не в ядерные шахматы, а в ядерный покер, повышая ставки, и Запад в критический момент дрогнет и отступит», - заявил Пионтковский в своей статье для Радио «Свобода».
Целью для первого удара кремлевские стратеги могут выбрать страны Балтии, поскольку те удобны и с географической, и с политической точки зрения. «Там американцы не смогут уклониться от столкновения… Отказ защищать Прибалтику уже означал бы их капитуляцию и поражение в мировой войне».
Продолжением боевых действий в странах Балтии может стать «ядерная дуэль» между Россией и Западом, причем продолжать ее могут вплоть до взаимного взаимоуничтожения.
https://fakty.ua/302394-v-rossii-rasskazali-o-sereznoj-podgotovke-putina-k-yadernoj-vojne-s-zapadom-ozvuchen-realnyj-scenarij
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Слуга как слуга.Не хуже и не лучше других слуг народа Коломойского/Помощник Зеленского Ермак имеет бизнес-связи с Россией - «Схемы»/ Андрей Ермак: "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров как минимум в Европе" : В Украине появился сильный(!), харизматичный(!) лидер, который обещает и выполняет приоритетные запросы общества. Я сказал, что уверен - Владимир Зеленский станет, как минимум, одним из самых влиятельных (!) лидеров в Европе".
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"Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров как минимум в Европе" ..

Опечатка в тексте.. в слове "лидером" первая буква не та.
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Дляпорохоскота кто главный авторитет? Конечно руские и лично *****. Все, что те не скажут, все, абсолютно все, одобряется и принимается порохоскотом. Пионтковский, бабченко, ганапольский, киселев, муджабаев и тд - основные носители истины для порохоскота.
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Иногда почитаешь патриотов на Цензоре и становится до жути страшно. Что же это вообще такое творится.
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кто бы сомневался...
и не надо быть крутым политическим аналитиком, чтоб понять: стратегия нынешней власти такова, чтоб довести страну до ручки, загнать ее в полный экономический и политический тупик и объявить:"выход из создавшейся ситуации только один - в любящие дружеские объятия расеи".
радуйтесь, зебилы Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 9380
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советник Зеленского работает на Кремль...

Вот не удивился ни разу! Советник.. на кремль... Сам клоун на кремль работает не скрывая этого!
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Я уже свой маленький чемодан собрал.
Я навоевался, с меня хватит.
Гори все синем пламенем. Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 906
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