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 Евро-2020: Сборная Украины сыграла вничью со сборной Сербии в последнем отборочном матче

Сборная Украины по футболу в заключительном поединке отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в Белграде сыграла вничью 2:2 со сборной Сербии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Хозяева открыли счет на 9 минуте с пенальти (Тадич). Украинцы отыгрались на 33 минуте, гол забил Яремчук.

После перерыва сербы второй раз вышли вперед после гола Митровича на 56 минуте, Сборная Украины спасла матч на 3 добавленной минуте, отличился Артем Беседин.

Напоминаем, сборная Украины досрочно квалифицировались на Евро-2020. 

В другом поединке группы В сборная Люксембурга со счетом 0:2 проиграла команде Португалии, которая со второго места вышла на Евро-2020.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по футболу побеждает португальцев и выходит на Евро-2020

Уже определились 16 из 24 участников финального турнира Евро-2020: Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания, Англия, Франция, Турция, Чехия, Финляндия, Швеция, Германия Голландия, Хорватия, Австрия и Португалия.

Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте (Румыния). Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 городах с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Читайте также: "Желаю будущих ярких побед", - Зеленский поздравил сборную Украины с победой над португальцами и выходом на Евро-2020

Источник: https://censor.net.ua/n3160156
 
 
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Молодці ! Не захотіли програвати і дотисли сербів, я вже не сподівалася.
Відбір пройшли без поразок !
Перемог і гарної гри на Євро !
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👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏✌🏻
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Сборная конечно Молодцы под руководством Шевы стала совсем другой командой , и добавило радости и принято было осознавать что русню вчера вынесли Бельгийцы в их логове 1:4 Евро-2020: Сборная Украины сыграла вничью со сборной Сербии в последнем отборочном матче - Цензор.НЕТ 1639
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В последний момент всё таки макнули в гуано репоедных подсосников. Вопили что-то там с трибун в поддержку балалаек,сволочи сербские.
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Трибуны были почти пустые, «братушки» получили дисквалификацию - две игры без зрителей.
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Да, уж! Сезон потрясный. И завершение- выше всяких похвал! Врать не стану, я не ожидал от Шевченко, в роли Тренера- Такого Успеха! Браво, Шева!
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Як то так? Андрій Шевченко і не очікував від Андрія Шевченка??? Меншовартість якась!!! Евро-2020: Сборная Украины сыграла вничью со сборной Сербии в последнем отборочном матче - Цензор.НЕТ 4643
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Ну, верно всё. Но, в роли тренера- таки не ожидал.
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І, на додачу, жеребкуватимуться з першої корзини...
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Вірогідно потраплять у одну групу з Голландією.
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хорошо что в последний момент отскочили, а то не хватало ещё кацапским прихвостням проиграть..
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Очень приятно, что наши команды начали вырывать победы и ничьи на последних секундах ,раньше это обычно делали ниши соперники - РАСТЁМ ...Поздравляю всех и с хорошим результатом и с хорошей игрой ! ВЕРИМ В КОМАНДУ !!! Евро-2020: Сборная Украины сыграла вничью со сборной Сербии в последнем отборочном матче - Цензор.НЕТ 6216
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Сборная Украины прошла календарный год без единого поражения, что произошло впервые в ее истории. В 2019-м под руководством Андрея Шевченко проведено десять поединков, в семи из которых удалось добыть победу, а три завершились ничьей: Португалия (0:0), Люксембург (2:1), Сербия (5:0), Люксембург (1:0), Литва (3:0), Нигерия (2:2), Литва (2:0), Португалия (2:1), Эстония (1:0) и Сербия (2:2).
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Ничья почти как победа, ведь мы проигрывали, и только на последней минуте забили, а ведь винторогие подкацапники сербы уже победу праздновали. Хорошо умыли сруцькомировцев.
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Тепер в групу потрібні Нідерланди!
Це буде добрий настрій на весь чемпіонат...
Потім вихід в 1/8...
А в 1/8 нам потрібні росіяни!!!
І там ми їх віддрючимо не гірше бельгійців Євро-2020: збірна України зіграла внічию зі збірною Сербії в останньому відбірковому матчі - Цензор.НЕТ 2213
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