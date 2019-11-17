 Евро-2020: Сборная Украины сыграла вничью со сборной Сербии в последнем отборочном матче

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Хозяева открыли счет на 9 минуте с пенальти (Тадич). Украинцы отыгрались на 33 минуте, гол забил Яремчук.
После перерыва сербы второй раз вышли вперед после гола Митровича на 56 минуте, Сборная Украины спасла матч на 3 добавленной минуте, отличился Артем Беседин.
Напоминаем, сборная Украины досрочно квалифицировались на Евро-2020.
В другом поединке группы В сборная Люксембурга со счетом 0:2 проиграла команде Португалии, которая со второго места вышла на Евро-2020.
Уже определились 16 из 24 участников финального турнира Евро-2020: Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания, Англия, Франция, Турция, Чехия, Финляндия, Швеция, Германия Голландия, Хорватия, Австрия и Португалия.
Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте (Румыния). Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 городах с 12 июня по 12 июля 2020 года.
Відбір пройшли без поразок !
Перемог і гарної гри на Євро !
Це буде добрий настрій на весь чемпіонат...
Потім вихід в 1/8...
А в 1/8 нам потрібні росіяни!!!
І там ми їх віддрючимо не гірше бельгійців