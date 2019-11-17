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 С начала суток враг шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь неподалеку от Крымского (из противотанковых ракетных комплексов), Луганского (из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Новолуганского (из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников у Новомихайловки (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), Красногоровки (из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия) и Лебединского (из станковых противотанковых гранатометов).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 14 ОМБр Артем Соколов погиб 16 ноября от пули вражеского снайпера на Луганщине. ФОТО

Отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 16 ноября российско-террористические войска 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3160155
 
 
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Обсешники хоть и слеповаты, но разглядели новые окопы сепарни
"11 ноября на участке разведения в районе Петровского беспилотник малого радиуса действия впервые обнаружил 50-метровую траншею (не зафиксирована по данным наблюдения от 3 ноября), в которой находились пять людей в камуфляжной одежде, примерно в 580 метрах к югу от северного края участка разведения и приблизительно в 1 км к востоку от его западного края", - отметили в пресс-службе.
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ты фсе врешьь...великому солнцеликому виднее..он говорит что это фсе выдумки
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Якщо так, то треба відводити війська до Києва🐸
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С начала суток враг шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет

-- со стороны врага потерь нет, надо полагать...
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Віри вам нема більше, але =пишіть=, вам же за це гроші платять, продалися зе-покидькам.
Потім чомусь з інших джерел про поранених випливає ...
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