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 Политика Украины, Экономика
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Все про:увольнение (1761) чиновник (1368) Минэкономразвития (509) Милованов Тимофей (83)

 На сегодня Минэкономразвития уволило 47 руководителей госпредприятий и чиновников категории А, - Милованов

Министерство экономического развития уволило 47 руководителей госпредприятий и государственных служащих категории А.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ведомства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Перезагрузка власти. На сегодня Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс", - написал министр.

Милованов отметил, что решение об увольнении принимаются коллегиально министром экономики и его заместителями. "Мы рассматриваем каждый случай отдельно, и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КPІ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня уволен глава "Укрпатента", - Милованов заявил о полной перезагрузке в органах регулирования интеллектуальной собственностью

Глава Минэкономики подчеркнул, что все предприятия продолжают работать в штатном режиме.

На сегодня Минэкономразвития уволило 47 руководителей госпредприятий и чиновников категории А, - Милованов 01

Также читайте: ГП "Коневодство Украины" принесло 29 тыс. прибыли вместо минимум 70 млн. Едем разбираться, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3160153
 
 
 Топ комментарии
 
Это говорит о том что уволили руководство 47 предприятий, поставим своих даунов которые подготовят их к приватизации... обалденно... На сегодня Минэкономразвития уволило 47 руководителей госпредприятий и чиновников категории А, - Милованов - Цензор.НЕТ 9924
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Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем зачем...
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А чого тримаєте Сабакова?)))) В кабміні?
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Авакян - не хлопчик для биття, він "папутчик зе-ліворуціі"...
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Это говорит о том что уволили руководство 47 предприятий, поставим своих даунов которые подготовят их к приватизации... обалденно...
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Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем зачем...
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Я всегда знал, что насилие это твое второе имя
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Зетварь, где твой кумир? Когда он последний раз показывался?
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Цэ пэрэмога!!!
Бабця онучат своіх прилаштує...
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Коли вже буде звільнено аферистку Ірину Марченко?! (ДПЗКУ)
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Во! Ранее его всегда фотали так, что казалось- он в смирительной рубашечке. Щас- показали, что это таки просто рубашечка. Это после его заявы о курении травы, в США, в процессе написания диссертации? Ничего, он скоро ещё шо нибудь такое заявит, что смирительная будет в самый раз.
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Это Вам "не что либо как")) ЦеЛЬНый ПроХВеССор!!:
Окончил Естественно-научный лицей № 145 (Киев). Окончил кафедру менеджмента Киевского политехнического института по специальности менеджмент (1997)[4]. В 1999 году получил степень магистра экономики в Консорциуме экономических исследований и образования (EERC, Economics Education and Research Consortium[en]) при Киево-Могилянской академии. В 2001 году получил ещё одну степень магистра экономики (M.S.) - в Висконсинском университете в Мадисоне (США), и там же в 2004 году получил степень доктора философии (Ph.D.) по экономике.
В 2004-2008 гг. постдок и младший профессор Боннского университета (Германия). В 2008-2011 гг. ассистент-профессор Университета штата Пенсильвания (США). В 2010-2013 гг. лектор Пенсильванского университета (США). С 2013 г. ассистент-профессор, с 2015 года ассоциированный профессор на постоянном контракте Питтсбургского университета (США).
Отак от нам всем! Философ!)) Меня терзают смутные сомнения, нужен ли он в Украине...))
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Нужен! Но, лучше в смирительной рубашке, как вот тут:
Наразі Мінекономрозвитку звільнило 47 керівників держпідприємств і чиновників категорії А, - Милованов - Цензор.НЕТ 4022
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"И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он - с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а всё без толку:"
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Админстрацию президента уже превратили в ОПУ, Раду в однокнопочное...
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Видать скамейка запасных родственников и дружбанов в 95м квартале до фига как длинная .
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Милованов цифрами сыплет ,как из рога изобилия.Результаты где?Пшик?
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репутация (особенно в области коррупции)

А какая репутация лучше подходит: никакая, подходящая, или "наш человек" ? *)
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Их человек, при этом- на крючке. Шо бы ни шагу ни влево, ни в право. А то уже двое своих шагнули...
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...с "наш человек", ещё не совсем ясно -- кто у кого на крючке?
Вообще, смешно и дико это всё... -- "Партия" рассыпается на ******, рабов, дураков и блатных... -- шо там в осадке останется? *)
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Щас их всех ещё раз соберут. На этот раз, скорее всего- в Египте. И- сплотят! Кстати, на кой хрен в Египте???
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От и я думаю про то же... -- собери-ка их всех, Андрюха -- в Гане! -- на своём судне. Хороший груз для затопления и получения страховой премии -- страховая компания, я думаю, сильно возражать тоже не будет...*)
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Не!!! Я своё судно-кормильца- люблю и уважаю. Через год, наверное, сменю на новое, в той же роли и своей, и судна. Я его лучше на иголки сдам, чем таким лайном грузить.
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Порохоботы, вы понимаете, что ваша песенка спета! Фсьо!!
Беня сейчас всё скупит! Понимаете? ВСЁ!!!
ТВ, Интернет СМИ и простые СМИ тоже оптом выкупит!
И потом он создаст рабочую группу, которая будет вас всех вычислять и наказывать!!!
Помните, Беня всемогущий! Наразі Мінекономрозвитку звільнило 47 керівників держпідприємств і чиновників категорії А, - Милованов - Цензор.НЕТ 8613
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Я впевнений, що кваліфіковані спеціалісти до Зе не підуть, хоча їм вони не потрібні при грабунку підприємств.
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А куда пидуть квалифицированные специалисты?
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