 На сегодня Минэкономразвития уволило 47 руководителей госпредприятий и чиновников категории А, - Милованов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ведомства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
"Перезагрузка власти. На сегодня Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс", - написал министр.
Милованов отметил, что решение об увольнении принимаются коллегиально министром экономики и его заместителями. "Мы рассматриваем каждый случай отдельно, и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КPІ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы", - пояснил он.
Глава Минэкономики подчеркнул, что все предприятия продолжают работать в штатном режиме.
затемзачем...
Бабця онучат своіх прилаштує...
Окончил Естественно-научный лицей № 145 (Киев). Окончил кафедру менеджмента Киевского политехнического института по специальности менеджмент (1997)[4]. В 1999 году получил степень магистра экономики в Консорциуме экономических исследований и образования (EERC, Economics Education and Research Consortium[en]) при Киево-Могилянской академии. В 2001 году получил ещё одну степень магистра экономики (M.S.) - в Висконсинском университете в Мадисоне (США), и там же в 2004 году получил степень доктора философии (Ph.D.) по экономике.
В 2004-2008 гг. постдок и младший профессор Боннского университета (Германия). В 2008-2011 гг. ассистент-профессор Университета штата Пенсильвания (США). В 2010-2013 гг. лектор Пенсильванского университета (США). С 2013 г. ассистент-профессор, с 2015 года ассоциированный профессор на постоянном контракте Питтсбургского университета (США).
Отак от нам всем! Философ!)) Меня терзают смутные сомнения, нужен ли он в Украине...))
Томясь душевной пустотой,
Уселся он - с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а всё без толку:"
А какая репутация лучше подходит: никакая, подходящая, или "наш человек" ? *)
Вообще, смешно и дико это всё... -- "Партия" рассыпается на ******, рабов, дураков и блатных... -- шо там в осадке останется? *)
Беня сейчас всё скупит! Понимаете? ВСЁ!!!
ТВ, Интернет СМИ и простые СМИ тоже оптом выкупит!
И потом он создаст рабочую группу, которая будет вас всех вычислять и наказывать!!!
Помните, Беня всемогущий!