EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  956  38
Все про:корабль (1255) Россия (74287) Полозов (401)

 После возвращения захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков, - Полозов

Россия после возвращения Украине захваченных кораблей должна прекратить уголовное дело против украинских военных моряков.

Об этом заявил адвокат моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Полозов напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая этого года обязал РФ немедленно вернуть Украине малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск",  рейдовый буксир "Яны Капу" и 24 членов экипажей захваченных военных кораблей. В начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения, и они смогли вернуться в Украину. 

"Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями было выполнено. То же касается подпункта 1 (a) о возвращении кораблей. Сейчас корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" выводят из Керчи, и после их передачи Украине Российская Федерация сможет предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа.", - отметил адвокат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях, - адвокат Полозов. ВИДЕО

Производство по уголовному делу в РФ о незаконном пересечении границы группой лиц является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей, что  осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву.

"По возвращении в Украину захваченных моряков и их кораблей, естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков", - подчеркнул Полозов.

Напоминаем, 17 ноября захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории оккупированной Керчи.

В Пограничном управления ФСБ России по Крыму заявили, что корабли будут возвращены Украине 18 ноября.

Также читайте: Советник президента Ермак подтвердил скорое возвращение Украине захваченных РФ кораблей

После возвращения захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков, - Полозов 01
После возвращения захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков, - Полозов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3160151
 
   
 Топ комментарии
 
93 мин. ГООООООООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Фантастика! Украинцы штурмовали ворота, и Беседин из центра штрафной пробил с разворота - после рикошета мяч влетел в угол!

После возвращения захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 9306
 показать весь комментарий
 
Портки проверь... Бо он тихо это делает...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Після повернення катерів, росія має арештувати путіна та всю путінську банду і повісити на майдані навколо Спаської башти!
 показать весь комментарий
 
 
А вы попросите об этом путина на коленях...и цэ будэ вершина мазохизму
 показать весь комментарий
 
 
А Украина не предъявляет исковые требования против России. Это очередные уступки Команды ЗЕ перед Пупиным.
 показать весь комментарий
 
Єдине, в чому Полозов не помилчється - це в тому, що еацапи таки відзвітуються про виконання рішення Трибуналу і тим самим убезпечать себе від неприємностнй. ПюА зелений невловимий Джо підіграє кацапам у цьому, підтвердивши це. І цому до одного місця, що кораблі повертаються без штатниї зброї, секретних амермканських радіостагцій радіостанцій, у неробочому стані, нездатними в конуяати свої функції. Та й сумніваюся, що з моряків знімуть абсурдне звинувачення. І таким чином мусимо з жалем констатуаати, що акт тяжкого мвжнародного злочину - піратства зійшов кацапам з рук завдяки допомозі украєнського преЗЕдента.
 показать весь комментарий
 
Уголовное дело против наших моряков кацапы могут свернуть в трубочку и засунуть себе сами знаете куда .. После возвращения захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 2071
 показать весь комментарий
 
 
в том то и проблема!!(что касабы)суют никак не туда куда ты думаеш!!а прямиком в интерпол.(не сворачивая в трубочку)
 показать весь комментарий
 
Я думаю, в этой ситуации выражение лица было бы другое.
 показать весь комментарий
 
 
Был ты умнее хоть немного. задался бы вопросом - шо россиянам сдали за возврат катеров?
 показать весь комментарий
 
 
Портки проверь... Бо он тихо это делает...
 показать весь комментарий
 
 
"Вот её родимую и кушать буду" Після повернення захоплених кораблів Росія має припинити кримінальну справу проти українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 1614
Именно возврат катеров и сдали. "Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями было выполнено. Источник: https://censor.net.ua/n3160151\
Минус судебного давления на агрессора. Они вам надо эти корабли, при такой ставке?
Почему "соевый барыга" отказывался технику из Крыма забирать? выгодней придраться к ржавому пятну и стучащему клапану.
 показать весь комментарий
 
Трубочкой оно конечно занято. Но очень хорошо что "Тополя" в Польшу поехал. А подался бы в Италию (как Маркив) а там трубочка.В марте суд по боингу против любого решеия трубочка? С ответом Вы первые начали.
 показать весь комментарий
 
Так некуй шастать , потому что нельзя предсказать непредсказуемых кацапов!!! они падлы нам еще много пакостей приготовили..
 показать весь комментарий
 
 
м. Нікополь Дніпропетровької області - чекаємо!
 показать весь комментарий
 
Все таки катера прошли под мостом... Хотя и под конвоем
https://youtu.be/d5Yk68cPb_E
 показать весь комментарий
 
 
93 мин. ГООООООООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Фантастика! Украинцы штурмовали ворота, и Беседин из центра штрафной пробил с разворота - после рикошета мяч влетел в угол!


 показать весь комментарий
 
 
Ну уж и фантастика? Классный, трудовой гол! Придавили знатно, гол- вполне логичен. Фантастика была бы если бы Пятов выбежавший забил. После возвращения захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 8240
 показать весь комментарий
 
Трудная игра. Сербы всегда неудобный соперник.
Только выигрыш или ничья выводили Украину в первую корзину жеребьевки.
 показать весь комментарий
 
 
Год без поражений!
Первое место в группе!
Место в сильнейшей корзине!!!
 показать весь комментарий
 
 
Пункт 1 (b) выполнила...
Даже с прибылью выполнила...
 показать весь комментарий
 
 
Таким чином підтверджено,що ПАН ЗЕ повністю зіграв на руку карлика,ліз з шкури,щоб вгодить,тобіш за моряків треба було визволяти других бранців,а моряків полюбе відпустили-б., 9 грудня все буде ясно,діло в тім,що дуже велика кількість вважають,що треба йти на всі поступки шизонутому,якби тільки не стріляли і це правда,ось і здасть НЕНЬКУ,бо 73% цього хочуть!!!
 показать весь комментарий
 
 
Хаха. Что шоколадники что зелепупы все ущербные. Против кого из расейской армии вы за 6 лет начали уголовное производство????? Или их там все же нет???
 показать весь комментарий
 
Хаха. Что шоколадники что зелепупы все ущербные.

СБУ возбудила уголовное дело против семи россиян после захвата украинских моряков в Черном море .
Перед развешиванием ярлыков хоть бы сами в гугле глянули
 показать весь комментарий
 
Эти кацапы в международном розыске или убиты?
 показать весь комментарий
 
Зедебилы сделали все чтобы просрать международный трибунал по морякам, который выиграла Украина. Рашисты должны были выпустить моряков без каких либо условий, но зелеЛОХ де-факто признал,что Крым это *********, а наши воины нарушили границы мордора. А теперь слуги каломойши хотят чтобы ********* снял обвинения с наших ребят - сказочные идиоты эти ваши зеленские.
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы эти возвращенные плавающие средства не вылезлы боком нашей стране, от этих гнид всего можно ожидать, не исключая всяких пакостей и прослушек.
 показать весь комментарий
 
 
Яка ганьба. За тобі, Україно, призначено цю блаЗЄнську ганьбу.
 показать весь комментарий
 
А Организм об этом договаривался с ВВХ ? Після повернення захоплених кораблів Росія має припинити кримінальну справу проти українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 6282
 показать весь комментарий
 
 
После возврата захваченных кораблей Украина скрепя сердце должна их порезать в мет.лом! Жаль, но никуда не денешься.Там закладок больше,чем стали и дюраля вместе взятых.А катера и буксир наши кораблестроители новые построят.Помните "Новороссийск"?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх